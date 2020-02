6 stratégies de médias sociaux pour élever votre référencement un cran plus haut en 2020

Le marketing a progressé, les gens se tournant désormais vers les médias sociaux et d’autres plateformes numériques pour le marketing. Cependant, comme tant de personnes se sont tournées vers les plates-formes numériques, vous devez vous assurer de faire de votre mieux pour revendiquer une part plus importante sur cette plate-forme.

Il est prouvé que pour tirer le meilleur parti des plates-formes numériques, vous devez essayer d’intégrer votre référencement et d’autres stratégies de médias sociaux. Eh bien, même si c’est une façon éprouvée de procéder, il n’est pas facile de mettre en œuvre ou d’exécuter ce processus.

Alors, comment intégrez-vous exactement votre stratégie de référencement et de médias sociaux? Nous avons un moyen pour vous d’y parvenir. Considérez les étapes ou plutôt les procédures décrites ci-dessous, et elles vous guideront sur la façon d’intégrer vos stratégies de référencement et de médias sociaux en 2020.

Tous les SEO et SMM sont principalement des mots-clés

Vous devez savoir que les mots clés sont essentiels dans le référencement. Lors de la publication de votre contenu, vous devez savoir qu’il est essentiel pour vous d’essayer de lier votre contenu autour de mots clés bien pensés. Vous devez apprendre à trouver un équilibre entre se concentrer sur votre public et lier votre contenu à certains mots clés.

Vous devez commencer par identifier quelques grands noms que vous pouvez utiliser pour piloter les médias sociaux. Vous pouvez essayer de référencer votre calendrier éditorial en vous limitant à certains mots clés.

Faire des alignements sur les réseaux sociaux et le référencement

Vous devez vous assurer que vous recoupez votre liste de mots clés avec votre banque de mots clés d’optimisation de moteur de recherche. Après cela, vous devez aller de l’avant et tirer parti de tous les mots clés en double qui en résultent sur vos canaux marketing.

Vous devez vous assurer que vous implémentez votre mot-clé à double alignement pour le contenu statique et les mises à jour sociales quotidiennes. Cela signifie que pour chaque élément de contenu que vous publiez sur les réseaux sociaux, vous devez aligner les mots clés avec ceux que vous avez optimisés pour vos pages Web.

Référencement et médias sociaux – SEMrush Marketing Toolkit

Découvrez comment votre engagement évolue au fil du temps. Jetez un œil aux stratégies sociales de vos concurrents. Élaborez votre stratégie de médias sociaux la plus efficace.

Concentrez-vous sur la capture de l’attention sur les médias sociaux

Vous devez vous assurer que vous soutenez le support sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, vous devez utiliser les clics sur les liens et les visites sur le site. Essayez de faire le buzz sur les réseaux sociaux pour atteindre un pic sur les réseaux sociaux. Si vous ne le faites pas, le contenu que vous publiez sera simplement interprété comme du bruit par vos lecteurs sur le service de marketing des médias sociaux.

Vous pouvez prendre un moment pour accéder à des sites comme Twitter pour vérifier les performances des sujets que vous publiez. Si vous réalisez que des sujets spécifiques ont tendance, vous devez vous concentrer sur eux et créer plus de contenu sur le même sujet.

Pour rendre les choses encore meilleures pour vous-même, vous devez essayer d’utiliser le logiciel d’écoute. Vous devez écouter ce que vos lecteurs disent de votre contenu. Cela vous fournira des informations de première main sur la façon dont vos lecteurs considèrent votre contenu.

Même si certaines personnes préfèrent évaluer le contenu qu’elles publient elles-mêmes, il n’est pas toujours conseillé d’essayer les choses de cette façon. Essayez de chercher des moyens de trouver la rétroaction de droite de vos clients. Quoi que vous fassiez, vous devez vous assurer de publier du contenu très pertinent.

Ne vous concentrez pas sur des choses hors contexte lors de la publication de votre contenu. Concentrez-vous uniquement sur les choses nécessaires et trouvez un moyen de transmettre vos informations de la manière la plus pratique possible.

Assurez-vous d’intégrer profondément les médias sociaux dans votre site Web

Quelle que soit la façon dont vous devez le faire, vous devez vous assurer d’intégrer vos outils de médias sociaux dans l’architecture de votre site. Vous devez établir une liste d’où vous ferez référence au contenu que vous publiez. Vous devez vous assurer de publier du contenu qui cible vos lecteurs.

Pour vous en assurer, vous devez effectuer certaines tâches, comme ajouter des badges de profil de médias sociaux sur votre page d’accueil. Sinon, vous pouvez également utiliser tous les boutons de partage des médias sociaux. Si vous créez des articles de blog, vous devez également y inclure des boutons de partage.

Tirez parti de votre blog en tant que moteur de référencement et de médias sociaux

Votre blog est le meilleur moyen de créer votre lien. Dans la plupart des cas, voire dans tous les cas, vous constaterez que les signaux sociaux sont intégrés aux algorithmes des moteurs de recherche. Avec les choses de cette façon, cela signifie qu’il existe une corrélation directe entre les médias sociaux et vos résultats de recherche sur les médias sociaux.

Essayez de mesurer le succès et essayez de les ajuster à l’aide de mesures

Il vous est très possible de mesurer ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Essayez de surveiller votre site Web et d’autres activités sur les réseaux sociaux. Après cela, vous pouvez aligner vos points de référence, ce qui vous aidera à déterminer où vous vous trompez.

L’objectif principal de ce faire est de voir les hausses de l’engagement sur les médias sociaux. Il est essentiel que vous examiniez la qualité de votre contenu. Vous devez vous concentrer sur la qualité et pas seulement sur la taille de votre contenu. Vos analyses devraient vous donner un aperçu des résultats de chaque chaîne.

Vous devez également vous concentrer sur les essais et sur les performances de votre chaîne. Si vous réalisez que vos chaînes ne fonctionnent pas, vous devez essayer d’améliorer d’autres choses pour des performances maximales. Parfois, vos chaînes peuvent ne pas fonctionner en raison de l’ancien contenu publié.

Si vous ne parvenez pas à trouver les bonnes mesures, vous pouvez vérifier en ligne. Il existe une ou deux plateformes en ligne qui peuvent vous aider. La clé du succès sur le service de marketing des médias sociaux est un contenu de qualité supérieure. Essayez d’attirer autant de trafic que possible.

Conclusion

Si vous cherchez des moyens d’intégrer vos stratégies de référencement et de médias sociaux, vous devez considérer les informations ci-dessus. Ils sont un guide parfait sur la façon de réussir le service de marketing des médias sociaux.