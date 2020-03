64 jeux PC sont gratuits ou bon marché sur Itch.io pour vous garder à l’intérieur – .

Itch.io propose des dizaines de jeux PC gratuits et bon marché pour divertir les personnes prises au piège à l’intérieur.

Il existe 64 «jeux gratuits et bon marché pour vous aider à rester à l’intérieur», y compris Anodyne, Glittermitten Grove, Nuclear Throne et Thumper.

Vous pouvez également consulter la page de vente d’Itch.io pour des centaines de jeux PC supplémentaires en vente.

Nous allons tous rester coincés à l’intérieur pendant un certain temps. On ne sait pas exactement combien de temps, mais si vous vous attendez à ce que les choses reviennent à la normale au cours des prochaines semaines, vous risquez d’être déçu. La pandémie de coronavirus est une crise sans précédent, et la seule façon pour la plupart d’entre nous de la combattre est de ne rien faire. Si vous n’attrapez pas COVID-19, vous ne pouvez pas le diffuser, et si vous ne le diffusez pas, vous faites partie de la solution.

C’est bien beau, mais si les responsables gouvernementaux et les professionnels de la santé s’attendent à ce que nous restions enfermés pendant des semaines, nous aurons besoin de beaucoup de moyens pour passer le temps. Heureusement, les développeurs de jeux du monde entier intensifient leurs efforts en mettant leurs jeux en vente ou en les donnant afin de nous donner plus de raisons de rester garés devant nos PC ou nos téléviseurs. Le dernier exemple est une collection de 64 jeux gratuits et bon marché sur Itch.io.

Si vous n’en avez jamais entendu parler, Itch.io est une plate-forme de distribution numérique pour les jeux PC similaire à Steam ou Epic Games Store, mais contrairement à ces deux services, il se concentre fortement sur les titres indépendants. Le site utilise un modèle de partage des revenus ouvert, ce qui signifie que les développeurs qui hébergent leurs jeux sur Itch.io peuvent choisir la part de leurs revenus qu’ils souhaitent que le site conserve, à partir de zéro pour cent. De nombreux jeux sont également payants.

En réponse à la pandémie croissante, Itch.io s’est associé à un groupe de développeurs pour proposer une collection de «jeux pour vous aider à rester à l’intérieur» qui sont actuellement proposés à prix réduit ou totalement gratuits. Cela comprend un tas de tubes indépendants populaires, comme Calmant, Glittermitten Grove, Trône nucléaire, Nuit dans les bois, L’histoire d’un morticien, et Thumper, Juste pour en nommer quelques-uns. Gardez à l’esprit que la vente se terminera à un moment donné, alors assurez-vous de télécharger ou de réclamer les jeux que vous souhaitez ajouter à votre collection avant qu’ils ne reviennent à leurs prix réguliers.

Combinez les 64 jeux sur itch.io avec les 27 jeux gratuits sur GOG et les sorties imminentes de Doom Eternal et Animal Crossing: New Horizons, et nous devrions avoir suffisamment de jeux pour nous occuper tous pendant au moins quelques semaines. Et si cela ne suffit pas, consultez la page des meilleurs jeux d’Itch.io en vente, car il y a tout un tas de jeux gratuits et bon marché ajoutés tout le temps qui ne figurent pas sur l’autre liste.

