65% d’entre vous mettent en garde contre les applications de vent et de mise à jour automatique

Nous avons tous des dizaines d’applications installées sur nos smartphones, et les garder à jour manuellement peut être une corvée. C’est pourquoi le Google Play Store dispose d’un paramètre pratique qui vous permet de garder toutes vos applications à jour. À mesure que de nouvelles mises à jour arrivent, votre téléphone met automatiquement à jour ces applications.

Beaucoup d’entre nous chez Android Authority désactivent en fait les mises à jour automatiques des applications, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez également le faire. Personnellement, j’aime vérifier les changelogs de mes applications préférées avant de les mettre à jour juste pour voir quelles nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement. Certaines personnes sont plus prudentes et désactivent les mises à jour automatiques des applications car, dans certains cas, les développeurs peuvent déployer des mises à jour qui interrompent les fonctionnalités de leurs applications. La dernière chose que vous voulez faire est de recevoir une mauvaise mise à jour et de chercher un APK précédent afin de rétrograder et de faire fonctionner l’application à nouveau.

Il y a quelques jours, nous vous avons demandé si vous activez les mises à jour automatiques des applications ou si vous mettez à jour manuellement vos applications. Les résultats peuvent être trouvés ci-dessous.

Mettez-vous automatiquement à jour vos applications sur Google Play?

Résultats

49% des lecteurs Android Authority faire garder les mises à jour automatiques des applications activées, mais uniquement via le Wi-Fi, tandis que seulement 16,7% gardent les mises à jour des applications activées sur les données mobiles et le Wi-Fi. Cela représente au total 65,7% des personnes qui mettent automatiquement à jour leurs applications. 34,2% des lecteurs maintiennent la mise à jour automatique des applications désactivée.

Commentaires remarquables

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

En tant qu’utilisateur de Substratum, la désactivation des mises à jour automatiques est la première chose que je finis par faire: DNon ne peut échapper aux mises à jour que vous ne pouvez vous acheter que du temps. Les applications non mises à jour cesseront de fonctionner tôt ou tard.La désactivation des mises à jour automatiques n’a pas empêché les services de lecture et le magasin de mise à jour de se mettre à jour automatiquement, du moins pas pour moi. Y a-t-il un moyen de le faire? Il doit être possible de ne plus voir les mises à jour des applications pour des applications particulières que je ne souhaite pas mettre à jour vers une version plus récente.Exactement pourquoi je mets à jour manuellement les applications. J’ai tendance à lire les critiques des mises à jour majeures en particulier et à voir que les fonctionnalités clés étaient nerfées.J’ai remarqué récemment que les barres de menus qui, pour une raison quelconque, ont été placées À L’INTÉRIEUR de la barre de recherche ouvrent souvent la recherche au lieu du menu, ce qui est un autre problème Google devrait corriger.Google Play commence à mettre à jour les applications immédiatement après avoir mis mon téléphone en charge. Parfois (surtout lorsque la batterie est faible), cela provoque un échauffement excessif du téléphone.

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!