7 alternatives sécurisées gratuites aux applications et services Apple

J’ai dressé une liste de sept alternatives Apple à utiliser si vous ne souhaitez pas que l’entreprise transmette vos données aux forces de l’ordre.

1: Au lieu d’iCloud Mail, utilisez ProtonMail

Fondé par des scientifiques du CERN en 2013 et situé en Suisse, ProtonMail vous offre un service de messagerie chiffré de bout en bout afin que les tiers ne puissent pas espionner vos courriels. Il est open source, de sorte que l’entreprise ne peut pas se faufiler dans le service sans que tout le monde le sache. Magasin d’applications: Gratuit

2: Au lieu des notes Apple, utilisez des notes standard

Notes standard vous donne des notes avec un cryptage de bout en bout (AES-256). Il est également open source et vous pouvez verrouiller l’application avec Face ID / Touch ID. Un plan de base est gratuit et vous pouvez payer pour un compte avec des fonctionnalités supplémentaires. Magasin d’applications: Gratuit

3: Au lieu d’iMessage, FaceTime et Phone, utilisez Signal

Signal vous permet d’envoyer des messages sécurisés avec un cryptage de bout en bout, ainsi que des appels vocaux et vidéo privés. Il est open source et gratuit, sans publicité, trackers, etc. Magasin d’applications: Gratuit

4: Utilisez iCloud Drive avec Cryptomator

Comme les autres jusqu’à présent, Cryptomator est gratuit, open source et vous offre un cryptage de bout en bout approprié. Il stocke vos fichiers dans son propre espace crypté dans le cloud, vous pouvez donc utiliser iCloud Drive, Dropbox, Google Drive ou OneDrive et savoir que vos fichiers sont toujours sûrs, sécurisés et privés. Magasin d’applications: Gratuit

5: Au lieu du trousseau iCloud, utilisez Bitwarden

Le gestionnaire de mots de passe dont nous parlons souvent chez The Mac Observer est 1Password. Mais dernièrement, j’utilise Bitwarden, et son avantage par rapport à 1Password, LastPass et d’autres, c’est qu’il est gratuit et open source. Vous pouvez acheter un plan premium en option pour 9,99 $ US / an avec des fonctionnalités supplémentaires. Magasin d’applications: Gratuit

6: Au lieu de Safari, utilisez le navigateur de confidentialité DuckDuckGo

DuckDuckGo n’est pas seulement un moteur de recherche privé, il fournit également un navigateur privé. Il a intégré le blocage du tracker, force les sites Web à utiliser le cryptage HTTPS et vous offre des politiques de confidentialité simplifiées pour les sites Web, le cas échéant. Avec le bouton Fire, vous pouvez rapidement vous débarrasser de vos onglets, données et historique de navigation. Magasin d’applications: Gratuit

7: Au lieu d’Apple Pay, utilisez la confidentialité

Une fois que vous avez connecté votre compte bancaire à Privacy.com, il génère des cartes virtuelles illimitées que vous pouvez utiliser avec les marchands. Vous pouvez verrouiller une carte sur un seul marchand, définir des limites de dépenses pour les cartes et même créer des cartes de brûleur à usage unique. Vous pouvez même utiliser de fausses informations lorsque vous payez. Magasin d’applications: Gratuit

