7 applications iPhone payantes en vente gratuitement le 15 janvier – .

Si vous cherchez de nouvelles applications et de nouveaux jeux à découvrir sur votre appareil iOS, vous êtes certainement au bon endroit. Mercredi matin, nous avons fouillé des centaines d’applications iPhone et iPad différentes qui ont été mises en vente, et nous avons retiré le meilleur de la bande qui est en vente gratuitement. Ces cadeaux sont tous des offres à durée limitée, alors téléchargez-les peu de temps avant qu’il ne soit trop tard.

Cet article couvre les applications iPhone et iPad payantes qui ont été mises à disposition gratuitement pour une durée limitée par leurs développeurs. . n’est affilié à aucun développeur d’applications. Il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps ils seront gratuits. Ces ventes pourraient se terminer dans une heure ou dans une semaine – évidemment, la seule chose que nous pouvons garantir, c’est qu’elles étaient gratuites au moment de la rédaction de cet article. Si vous cliquez sur un lien et que vous voyez un prix affiché à côté d’une application au lieu du mot «obtenir», ce n’est plus gratuit. La vente est terminée. Si vous téléchargez l’application, vous serez facturé par Apple. Certaines applications peuvent avoir des fonctionnalités supplémentaires qui nécessitent des achats intégrés. Abonnez-vous à notre flux RSS ou utilisez ce flux pour créer une alerte par e-mail afin d’être informé dès que ces articles seront publiés et d’éviter de manquer des ventes.

Raven: numérisation et colorisation de photos

Normalement 3,99 $.

En quelques secondes, le corbeau numérise vos précieux souvenirs imprimés, les colorise et vous pouvez ajouter différentes combinaisons de modèles et de filtres à vos nouvelles photos numériques.

Partagez vos anciens souvenirs avec vos amis ou enregistrez-les facilement sur votre téléphone.

Raven transforme l’appareil photo de votre téléphone en un scanner photo qui est le moyen le plus simple de transformer d’anciennes photos en de nouvelles formes numériques.

CARACTÉRISTIQUES

Vos photos imprimées ne doivent pas être anciennes ni visibles dans les albums. Raven offre des fonctionnalités très simples pour les numériser.

– Prenez votre photo imprimée et Raven la numérise avec sa technologie basée sur l’IA en quelques secondes.

– Les bords sont détectés automatiquement et modifient automatiquement la perspective de l’image.

– Si vous souhaitez modifier manuellement certaines arêtes et certains détails, utilisez l’outil Rectangle intelligent et organisez les coordonnées avec précision.

FILTRES ET MODÈLES ÉLÉGANTS

Raven apporte des filtres simples et élégants à vos souvenirs inoubliables après le processus de numérisation.

Les filtres affectent l’image avec une présentation unique et les modèles intégrés de Raven transforment l’image en différentes versions couvertes.

– 8 filtres pour créer la sensation souhaitée.

– 5 modèles pour présenter votre style.

– Ajoutez à l’image modèle ce que leurs noms, date, lieu et histoires inoubliables.

ENREGISTRER ET PARTAGER DES VIEUX MOMENTS

Tout le monde est habitué à partager des photos prises récemment. Voulez-vous enregistrer et partager des formulaires numériques de vos photos imprimées ou celles de votre famille? Cela ressemble au vrai #tbt.

– Enregistrez vos photos en haute résolution sur votre galerie de téléphone ou exportez vers le cloud.

– Partagez facilement avec vos comptes sociaux et surprenez vos amis avec votre enfant dispersé

Cheveux.

Raven PRO

Colorisez vos photos noir et blanc avec l’IA.

Obtenez des filtres et des modèles uniques.

Supprimer filigrane.

Télécharger Raven: Photo Scan & Colorize

Notes élevées

Normalement 1,99 $.

Ne manquez jamais un moment significatif!

HighNotes est une application de journalisation conçue de manière à vous encourager à prendre des notes plus petites plus fréquemment afin de ne pas vous sentir très engagé. Il facilite la construction d’une habitude de journalisation régulière. Joindre des photos à vos notes les rend plus attrayantes et agréables à lire.

Tenir un journal de nombreux avantages comme l’amélioration des muscles de la mémoire, l’amélioration de la compréhension, l’amélioration de la santé émotionnelle et des compétences en communication. Il existe d’innombrables avantages sur lesquels vous pouvez compter avec HighNotes.

Télécharger HighNotes

Drop Flop!

Normalement 0,99 $.

Testez vos compétences de réflexe des doigts dans ce tapotement d’écran, la balle tombe bien!

Le jeu est facile à apprendre, difficile à réprimer

● Touchez l’écran pour laisser tomber une balle

● Minutez vos coups pour attraper chaque balle

● Jouez à votre rythme

Rapide et fluide, parfait pour toutes sortes d’occasions, vous pouvez déposer un flop à l’école, sur les toilettes, dans votre lit, au travail, il n’y a pas de limite à l’endroit où vous pouvez Drop Flop!

J’espère que vous apprécierez de jouer!

Téléchargez Drop Flop!

AirSynth

Normalement 0,99 $.

AirSynth permet à n’importe qui de faire des sons musicaux sympas avec ses mains!

En utilisant la dernière technologie de caméra à détection de profondeur de votre appareil, AirSynth vous permet de synthétiser de la musique simplement en tenant vos mains en l’air.

Combinant une nouvelle technologie avec des sons vintage, n’importe qui peut simuler un theremin pour des effets fantasmagoriques.

AirSynth a fière allure et possède une interface utilisateur claire et moderne. Il offre une visualisation en temps réel des données de profondeur que la caméra voit.

Démarrez simplement l’application et placez vos mains au-dessus pour contrôler la hauteur et le volume audio d’une gamme de voix spéciales.

AirSynth prend en charge l’iPhone® X, XS, XR et iPad Pro. La saisie manuelle via une caméra de profondeur est limitée aux seuls appareils dotés de la caméra TrueDepth ™ et de FaceID ™.

traits

– Contrôle avec le mouvement de vos mains

– Visualisation futuriste de l’entrée de la caméra

– Enregistrez vos performances sur vidéo (Nouveau!)

– Choisissez parmi une variété de thèmes de couleurs (Nouveau!)

– Option de style Theremin

– Plus de 5 voix différentes à jouer

– Le contrôle de la profondeur fonctionne même dans l’obscurité!

Télécharger AirSynth

Des rimes!

Normalement 0,99 $.

Cherchez-vous de bonnes rimes? Alors vous êtes sur le bon dictionnaire de rimes! Les comptines! l’application vous aide à trouver des rimes pour vos poèmes, paroles de chansons, paroles de rap et bien plus encore! Cette application est la solution parfaite pour les débutants dans le domaine des paroles comme les rappeurs novices pour les comptines de rap ou les écrivains de poèmes. Aussi pour l’école, cette application est la mieux adaptée aux exercices à domicile sous forme de poèmes. Vous n’avez pas besoin d’être un génie lyrique pour obtenir une bonne fin de rimes.

L’application dispose de plus de 130 000 entrées de mots qui fonctionnent hors ligne partout et à tout moment. Il fournit une sortie de rimes complète divisée par le nombre de syllabes. De plus, il est possible d’enregistrer les mots nécessaires dans «Favoris» afin de les utiliser plus tard.

Avec les comptines! vous trouvez toujours la bonne rime et sinon, alors il n’y en a pas!

Téléchargez Rhymes!

NumPad

Normalement 2,99 $.

Transformez votre iPhone ou iPad en extension sans fil de votre clavier Mac / Windows PC. Ajoutez des numéros, des flèches et d’autres blocs dédiés à votre clavier Mac / Windows PC. Pourquoi acheter du matériel supplémentaire que vous devez emporter avec vous si vous pouvez l’avoir presque gratuitement?

EN UN COUP D’OEIL

– Bloc numérique pour Numbers, Excel et vos besoins de calcul;

– Bloc de flèches pour Keynote, Powerpoint et vos autres besoins;

– Modifier les touches et la disposition des claviers existants;

– Créez vos propres claviers pour n’importe quelle application professionnelle que vous utilisez;

– Utilisez votre appareil iOS comme une extension de clavier Mac / Windows PC;

– Profitez de la facilité d’utilisation dans une interface utilisateur élégante que vous adorerez;

– Utilisez le point d’accès personnel de votre appareil iOS pour contrôler votre Mac / PC Windows lorsque vous n’avez pas accès à d’autres réseaux;

– 3 étapes, sous 30 secondes de configuration super facile.

MARCHE AVEC

– Nombres;

– Excel;

– Calc;

– Keynote;

– Power Point;

– Beaucoup plus.

CONFIGURATION REQUISE

– Mac avec macOS 10.10 ou supérieur, Windows 7 ou supérieur et l’application Helper installée;

– iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 10 ou supérieur;

– Connexion réseau sans fil partagée entre votre ordinateur et votre appareil iOS.

HELPER APP

Téléchargez l’application d’assistance gratuite à partir de https://cherpake.com/get

Télécharger NumPad

Depello – photos d’éclaboussure de couleur

Normalement 2,99 $.

Splash d’images couleur instantanément!

C’est super rapide et super facile. Aucune peinture au doigt n’est nécessaire! Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur la couleur que vous souhaitez mettre en évidence! Depello permet de créer des images en niveaux de gris étonnantes et efficaces avec juste un robinet. Depello est un outil de retouche photo qui convertit vos images et photos en noir et blanc mais conserve et met en évidence une couleur de votre choix à l’aide d’algorithmes de vision par ordinateur de pointe.

Faites ressortir cette pomme rouge parmi toutes les vertes!

L’interface utilisateur est facile à utiliser avec des commandes minimales pour une navigation fluide et des fonctions de pincement pour zoomer, etc.

Vous voulez créer des photos étonnantes avec le toucher d’un doigt? Ne cherchez plus, Depello est l’application qu’il vous faut! C’est le meilleur et le plus simple outil de colorplash / colorpop / recolor de l’App Store!

POURQUOI UTILISER DEPELLO:

• Splash de couleur / Couleur pop n’importe quelle image et commencer à mettre en évidence les couleurs

• Pincez pour zoomer et appuyez simplement sur la couleur de votre choix

• Aperçu et pop avec prise en charge tactile 3D complète sur l’icône de l’application et dans l’album d’images

• Restez créatif sur iPhone et iPad, en mode portrait et paysage!

• Prend en charge le multitâche sur iOS9 ou version ultérieure

• Parlez au monde de vos dernières créations sur Instagram et Facebook

DES FONCTIONNALITÉS PREMIUM:

• Modifiez la couleur de la couleur en surbrillance. Rends ça jaune

rouge banane!

• Dessinez avec vos doigts pour transformer manuellement certaines parties de la photo en noir et blanc.

Télécharger Depello – éclaboussures de couleurs

