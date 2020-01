7 applications iPhone payantes en vente gratuitement le 20 janvier – .

Nous avons commencé notre semaine en fouillant parmi des centaines d’applications iPhone et iPad payantes en vente. Vous voulez savoir pourquoi? C’est pour que vous n’ayez pas à le faire. Nous avons fait tout le travail dur pour vous et avons établi une liste des sept meilleures applications iOS premium qui sont toutes disponibles en téléchargement gratuit pour une durée limitée. Ces offres peuvent être conclues à tout moment, alors dépêchez-vous et téléchargez-les pendant qu’elles sont encore gratuites.

Scelta: suivre mon poids

L’achat dans l’application de 5,99 $ «Scelta Pro» est actuellement gratuit.

Votre poids fluctue quotidiennement. Contrairement à d’autres applications, Scelta compare les moyennes hebdomadaires et montre votre véritable progression de poids!

Si vous avez déjà utilisé une balance régulièrement, vous connaissez ce problème:

Votre poids fluctue de jour en jour et il est difficile de dire si vous avez pris du poids, perdu du poids ou si vous avez eu une journée bien remplie. Les aliments salés, l’état d’hydratation, le sommeil, le stress et les fluctuations hormonales ne sont que quelques-uns des nombreux facteurs qui peuvent fortement influencer votre poids à court terme.

Pour savoir ce qui se passe réellement, vous devez comparer les moyennes entre elles. – par exemple. la moyenne des 14 derniers jours à la moyenne des 14 jours précédents. La différence, également connue sous le nom de delta, entre ces intervalles de temps est un indicateur très instructif de ce qui arrive vraiment à votre poids corporel.

Scelta calcule ce «delta d’échelle» pour vous et rend le suivi du poids accessible, significatif, très amusant et incroyablement motivant.

Visualisation des données de la prochaine génération:

• Vos progrès réels: Scelta compare votre poids moyen pour la période sélectionnée à la période précédente, par exemple. 7 jours vs 7 jours avant

• Régression linéaire au lieu des pics et des vallées: une ligne de meilleur ajustement montre graphiquement votre tendance de poids réelle

• Atteignez votre propre objectif: sélectionnez par exemple. “- 1 lb par semaine” (ou “- 0,5 kg par semaine” selon votre unité locale) et voyez en un coup d’œil à quel point vous vous débrouillez bien en examinant votre pourcentage d’adhésion

• Écoutez votre poids: glissez sur le graphique pour voir la valeur exacte d’un point de données et sa régression linéaire, entendez et ressentez (sur les appareils avec Taptic Engine) la valeur de vos entrées de poids (vous n’avez jamais vu, entendu ou ressenti votre poids de cette façon!)

• Scelta montre votre progression totale et le chemin parcouru depuis que vous avez commencé votre objectif

• Après avoir fixé un nouvel objectif (par exemple, une phase de gain maigre après avoir perdu de la graisse), vous pouvez toujours revenir à des objectifs plus anciens pour voir vos progrès antérieurs

• Voir un graphique de votre adhésion à l’objectif pour chaque jour depuis que vous avez défini votre objectif. Glisser dessus révèle votre taux hebdomadaire de changement de poids et la façon dont vous avez respecté votre objectif dans la comparaison moyenne de 7, 14 ou 30 jours ce jour-là. Il n’y a jamais rien eu de tel auparavant.

Et parce que tout est plus amusant en tant que jeu:

• Le RPG où vous êtes le personnage principal: collectez des points Scelta en atteignant votre propre objectif et montez de niveau

• Histoire prolifique: débloquez de nombreuses réalisations différentes pour votre adhésion à votre aventure de poids

• Tableaux des leaders en ligne: rivalisez avec vos amis ou utilisateurs du monde entier pour voir qui atteint le mieux ses objectifs de poids personnels

Perdre du poids avec un régime amaigrissant, contrôler votre phase de maigre ou si vous essayez simplement de maintenir votre poids actuel:

Le suivi du poids n’a jamais été aussi amusant!

Quelle position allez-vous atteindre avec votre progression personnelle dans les classements?

Téléchargez Scelta maintenant et essayez-le aujourd’hui!

Wanderer of Lifetimes

Normalement 4,99 $.

Wanderer of Lifetimes est un jeu de rôle se déroulant dans un pays d’inspiration orientale où les règles de vie et de mort sont régies par le cycle du karma. Le joueur tentera de réaliser une mission sur de nombreuses vies qui déterminera finalement le sort du monde.

Le jeu incorpore une narration de style texte-aventure avec une exploration 2D et un combat basé sur l’endurance. Le jeu se déroule principalement dans le monde vivant mais offrira également des mécanismes uniques dans l’au-delà. Ce n’est que dans l’au-delà que le joueur peut dépenser le karma accumulé dans la vie pour divers ajustements de son avatar, tels que l’acquisition de bonus / capacités permanents et l’application d’avantages temporaires pour aider à améliorer les chances de succès dans la prochaine vie. C’est grâce au système de karma que le jeu tente d’encourager les joueurs à trouver de nouvelles façons d’aborder les défis après avoir connu l’échec.

Phocus: éditeur en mode portrait

Normalement 3,99 $.

Phocus est une application de retouche photo parfaite pour créer des effets de profondeur et des effets d’éclairage portrait sur n’importe quel appareil.

CONFIÉ PAR PLUS DE 250 000 UTILISATEURS

CE QUE NOS UTILISATEURS DISENT

Conception simple associée à la technologie de reconnaissance de personne avancée que nous utilisons en arrière-plan

vous donnera ce que vous cherchez. Phocus n’est pas seulement un éditeur en mode portrait, mais il possède également de nombreux outils d’édition photo uniques, et les applique professionnellement en quelques secondes avec un minimum d’effort. Certains de ces outils parfaits sont le mode portrait, l’éclairage portrait, les éclaboussures de couleurs et de nombreux autres effets. Tout ce que vous avez à faire est de créer des portraits incroyablement rapides avec Phocus.

MODE PORTRAIT

Tout ce que vous avez à faire est de choisir votre photo dans la galerie de votre téléphone ou de la prendre à l’aide de l’appareil photo intégré de Phocus, puis appuyez simplement sur la baguette magique pour le processus de flou d’arrière-plan automatique. Il détectera la personne sur la photo et la séparera de l’arrière-plan. Ensuite, vous pouvez ajuster la quantité de flou sur la photo ou modifier n’importe quelle zone.

Phocus fonctionne parfaitement pour la détection de premier plan. #phocusportraitmode

ÉCLAIRAGE PORTRAIT

En utilisant la fonction d’éclairage de portrait, vous pouvez prendre de merveilleuses photos de portrait, tout comme un travail en studio. Le mode d’éclairage portrait fournit une lumière spéciale au visage tout en assombrissant l’arrière-plan. Dans le même temps, il existe également deux options pour cette fonctionnalité que vous pouvez essayer d’utiliser rapidement. L’éclairage de scène vous amène au premier plan avec vos propres couleurs de choix, et avec un éclairage mono, vous obtiendrez des photos en noir et blanc très cool.

Ces outils vous offrent des capacités de studio professionnelles sans avoir à consacrer du temps et des efforts à choisir un endroit pour prendre vos photos.

#phocusportraitlighting

TÂCHE DE COULEUR

Voulez-vous ajouter une touche plus esthétique à vos photos? Ensuite, l’éclaboussure de couleurs est pour vous. Obtenez des photos sympas avec un arrière-plan en niveaux de gris en utilisant des touches de couleur.

#phocuscolorsplash

MODE D’ÉDITION MANUELLE

Lorsque vous devez modifier la photo en se concentrant sur les détails de votre portrait, utilisez les outils de pinceau et le

Zoom. Vous pouvez également utiliser l’outil de réglage de la quantité de flou. Créez des photos plus professionnelles en utilisant le mode d’édition manuelle!

Idle Rent Tycoon

Normalement 2,99 $.

Créez votre propre entreprise en louant une propriété incroyable et devenez un magnat inactif dans ce jeu cool! Automatisez votre flux de travail avec les gestionnaires de location et collectez vos revenus, même lorsque vous êtes hors ligne!

Devenez un magnat rentier en gérant votre propriété et en louant pour obtenir des méga profits!

FONCTIONNALITÉS:

• Automatisez votre flux de travail avec les gestionnaires de location

• Recueillir des revenus, même lorsque vous êtes hors ligne

• Libre de jouer

• Un gameplay addictif

• Aucune connexion Internet nécessaire

Hollycool – Montage vidéo professionnel

Normalement 1,99 $.

Hollycool est un éditeur vidéo et créateur de films puissant et facile à utiliser. Il fournit des fonctionnalités d’édition vidéo haut de gamme qui vous permettent de créer des vidéos exceptionnelles.

Montage vidéo

· Outils d’édition: Trim, Split, Rotation, Flip, Reverse, Delete, Duplicate.

· Compositing: Fusionner des vidéos, des photos, des photos en direct.

· Réorganiser les clips vidéo.

Correction de couleur

· Outils de réglage: exposition, luminosité, contraste, ombres, reflets, éclaircissement, température, teinte, saturation, vibrance, teinte, fondu.

· Outils de classement: HSL, CMY, Tonalité fractionnée, Tonification, Accent de couleur.

· Filtres vidéo

· Ajustements des courbes.

Modèle de diapositive de texte

· Collections d’animation de diapositives de texte créatif, tiers inférieur, sous-titres

· Pistes de texte illimitées, modification d’animation flexible

· Style de texte: couleur du texte, contour, ombre du texte, couleur d’arrière-plan, paragraphe

Musique et effets audio Modifier

· Outils d’édition de musique: Trim, Fade-In & Fade-Out, Echo, Feedback, Pitch, Rate, Speed, Equalizer, Distortion, Reverb.

· Bandes sonores parfaites.

· Enregistrer l’audio avec des effets.

Améliorations des détails

· Outils d’amélioration: HDR, embellissement, floraison, ambiance, clarté, grain, affûtage, franges, vignette.

Rampe de vitesse non linéaire

· Réglage des courbes pour la montée en vitesse de la vidéo.

· Préréglages de courbe pour la montée en vitesse de la vidéo.

Transitions vidéo

· Belles transitions vidéo.

· Durée de transition réglable.

Gradation des couleurs LUT

· Importez vos fichiers LUT à partir d’autres appareils créés avec la résolution Davinci, AE, PR, Photoshop et Lightroom.

· Enregistrez votre classement des couleurs en tant que préréglage LUT

· Fournir un ensemble de LUT

Milieux de la mode

· Paramètres de toile flexibles.

· Arrière-plan vidéo: flou des photos, couleurs, motifs, dégradés.

Fine – Photo Editor

Normalement 1,99 $.

Fine est un éditeur de photos professionnel et bien conçu.

Faites de superbes photos avec des fonctionnalités incroyables de Fine:

Effets bokeh

• Vous apporter des photos de type reflex numérique avec de beaux effets bokeh généralement réalisables uniquement avec un appareil photo professionnel à grande ouverture.

• Effets de flou de l’objectif, y compris flou bokeh, flou de profondeur, flou d’aberration chromatique, flou de franges, flou de mouvement, flou radial, flou givré, flou de brouillard, flou simple.

• Outil pinceau pour les effets de flou bokeh.

• Outil de pinceau alimenté par l’IA pour des effets de flou bokeh, avec la technologie AI de pointe pour séparer la personne, le chat et d’autres objets de l’arrière-plan, puis appliquer le flou.

• Recentrez les photos de portraits avec des informations détaillées.

Outils de réglage étendus

• Réglages des couleurs: température, teinte, saturation, vibrance, fondu, canaux, teinte.

• Réglages de la lumière: luminosité, exposition, contraste, ombres, hautes lumières, noirs, blancs.

• Réglages avancés: réglage fin avec courbes, niveaux (histogramme). Appliquer le ton, le ton des ombres et le ton des reflets par des couleurs prédéfinies ou des couleurs personnalisées de ramassage.

• Accent de couleur – Convertissez votre photo en noir et blanc tout en conservant une couleur sélective ou en rendant la couleur sélective plus vibrante.

• HSL – Ajustez sélectivement la teinte, la saturation, la luminance pour 18 couleurs prédéfinies ou échantillonnez n’importe quelle couleur de vos photos.

• Split Tone et Balance des couleurs.

• Autres outils – Vignette, franges, grain.

Les ajustements locaux comprennent

• Masque de profondeur: ajustez la photo en fonction de la profondeur à l’aide de la double caméra.

• Masque pinceau: dessinez votre masque avec un outil pinceau facile à utiliser.

• Masque de couleur: réglage sélectif avec la couleur.

• Masque radial: ajustement circulaire sur votre photo.

• Masque linéaire: Ajuster la photo sur une ligne linéaire.

• Masque miroir: réglage de la photo sur un miroir linéaire.

Amélioration des détails

• Faites ressortir les détails perdus de vos photos avec les outils Dehaze, Clarity, Denoise.

• Ajoutez des détails fantastiques à vos photos avec les outils Ambiance, Bloom, Grain.

Filtres de haute qualité

• Filtres de haute qualité fabriqués par des photographes professionnels.

• Appliquez facilement plusieurs filtres à vos photos d’un simple toucher, mélangez plus de filtres ensemble qui rendraient vos photos plus attrayantes.

Photo Mixer

• Double exposition: fusionnez en toute transparence des photos avec différents modes de fusion.

• Fuites de lumière: émuler un appareil photo argentique de 1990 avec des superpositions de texture de fuites de lumière.

• Dégradés: appliquez des textures dégradées à vos photos avec différents modes de fusion.

• Grunge: appliquez des textures à l’aspect énervé à vos photos avec différents modes de fusion.

• Vintage: style de photo de film couleur des années 50, 60 ou 70.

Effets photoréalistes

• Lumière et ombre: des autocollants créatifs émulent la lumière à travers une fenêtre et des effets de prisme. vous pouvez changer le mode de fusion et l’opacité, retourner horizontalement, retourner verticalement, dupliquer, supprimer et verrouiller.

• Émulez les nuages, l’arc-en-ciel et d’autres effets de la nature avec des autocollants créatifs, tout comme les autocollants Light & Shade, vous pouvez faire pivoter, traduire, zoomer, redimensionner librement.

Correction de perspective

• Liquéfier: chaîne, renflement, pincement, étroit

• Recadrage: recadrez à des tailles standard ou librement.

• Rotation: faites une rotation de 90, retournez horizontalement ou redressez.

• Miroir: symétrie verticale réglable, effets de miroir de symétrie horizontale.

• Perspective: fisheye, grand angle, distorsion et macro.

• Skew: Skew vertical et horizontal.

• Étirer: étirer verticalement et horizontalement.

Texte et affiche et effets

• Texte: ajoutez et personnalisez du texte avec différents modes de fusion.

• Affiche: avec divers modèles d’affiches, vous pouvez facilement créer un look vintage pour vos photos.

• Cadres: ajoutez des bordures, des cadres aux formes variées.

• Effets: convertissez facilement vos photos en chefs-d’œuvre artistiques. Effets rétro, effets de glitch, clignotement, low-poly, etc.

Pinceaux et dessin

• Dessinez avec des calques et des modes de fusion.

Actions et préréglages

• Annuler / Rétablir et supprimer les étapes indésirables de vos modifications.

• Copier les modifications, coller les modifications, appliquer les dernières modifications et rétablir l’original.

• Enregistrez vos modifications préférées en tant que préréglages.

• Supprimer les préréglages, renommer les préréglages.

• Préréglages intégrés, appliquez des préréglages intégrés pour une sensation rétro.

Grand Conquérant: Rome

Normalement 0,99 $.

Le commandant! La République romaine est en plein essor, et de nombreuses nations puissantes autour d’elle lutteront contre vous pour la suprématie. Une guerre est imminente.

Rome a besoin du pouvoir de chacun! De grands commandants, dont César, Pompée, Antony, Octavian et Spartacus, se battront avec vous. Assistons à la naissance du Grand Conquérant!

【Mode campagne】

Restaurez les scènes de centaines de batailles historiques à Rome et découvrez pleinement comment Rome évolue en un grand empire s’étendant à travers l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

** Menez des légions à participer aux guerres puniques, au soulèvement de Spartacus, à la conquête de la Gaule, à la guerre civile de César, à la guerre civile d’Antony, à la conquête de l’Est, à la conquête de l’Allemagne et découvrez la montée et la gloire de Rome.

** Construisez des villes, recrutez des soldats, fabriquez des équipements de guerre, formez de puissantes flottes navales. Tout est sous votre contrôle.

** Choisissez l’histoire secondaire, commandez aux nations et tribus environnantes de lutter contre la puissante armée romaine et changez leur destin pour être conquis.

** Les nouvelles technologies apportent de nouvelles visions. La recherche de technologies augmente la force et accélère la conquête.

【Mode Conquête】

De la Méditerranée aux îles britanniques, en passant par Rome, l’Égypte et Carthage, les tribus gauloises, les peuples germaniques, l’Empire d’Orient se disputent l’hégémonie. Rome va-t-elle conquérir le monde, ou sera-t-elle conquise et un nouvel empire sera-t-il construit?

** S’étend sur des centaines d’années depuis les guerres puniques de la République romaine, du Triumvirat jusqu’à l’époque de l’Empire romain.

** Ennemis ou amis, déclarez des guerres ou formez une alliance, aidez des alliés ou dessinez des pays neutres. Choisissez les politiques étrangères qui sont dans le meilleur intérêt de votre pays et étendez vos territoires.

** La marée de guerre est imparable. Développez des villes, recrutez des légions, utilisez des stratégies, des technologies de recherche et menez votre empire vers la victoire finale.

** Il existe de nombreux pays parmi lesquels choisir, et chacun a la possibilité de conquérir le monde. Changez leur avenir et menez-les vers la grandeur.

【Mode expédition】

Menez vos légions pour mener une expédition, utilisez intelligemment stratégies et tactiques, déployez des forces limitées, jouez pleinement vos capacités de combat illimitées et battez de puissantes troupes étrangères!

** Nouveau mode défi qui vous apporte une nouvelle expérience de jeu.

** Chaque étape de l’expédition comporte de nombreuses difficultés et dangers. Continuez à ajuster vos plans de bataille et vous atteindrez la victoire finale.

** Gagnez les meilleurs trophées de guerre et enfilez vos uniformes de conquérant.

【Le Sénat】

Rome n’a pas été construite en un jour. Construisez l’Arc de Triomphe, le Colisée, le Panthéon et restaurez la gloire du passé!

** Accomplissez les tâches émises par le Sénat et gagnez de riches récompenses.

** Entraînez l’infanterie, la cavalerie, les archers et la marine pour améliorer leurs capacités de combat.

** Équipez vos généraux de drapeaux de bataille et de trésors pour améliorer les compétences et améliorer les capacités.

【Caractéristiques】

*** Cultivez des commandants uniques, associez librement vos compétences, soyez flexible et contrôlez le champ de bataille.

*** Prend en charge les archives cloud et votre progression peut être synchronisée lors du changement d’appareil. La sécurité de vos archives est protégée.

*** Le mode Conquête prend en charge les classements dans le Game Center. Capturez plus de territoires avec moins de temps et de généraux.

