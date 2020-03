7 applications iPhone payantes que vous pouvez télécharger gratuitement le 3 mars – .

Nos publications couvrant les meilleures applications iPhone et iPad payantes du jour qui sont en vente gratuitement ne viennent pas aussi souvent qu’auparavant, nous essayons donc toujours de mettre en évidence les meilleures applications possibles lorsque nous avons le temps de les mettre ensemble. La rafle d’aujourd’hui compte sept applications iOS différentes différentes qui sont toutes disponibles en téléchargement gratuit pour une durée limitée, alors dépêchez-vous et saisissez-les avant que ces offres soient conclues.

Ce post couvre les applications iPhone et iPad payantes qui ont été mises à disposition gratuitement pour une durée limitée par leurs développeurs. . n’est affilié à aucun développeur d’applications. Il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps ils seront gratuits. Ces ventes pourraient se terminer dans une heure ou dans une semaine – évidemment, la seule chose que nous pouvons garantir, c’est qu’elles étaient gratuites au moment de la rédaction de cet article. Si vous cliquez sur un lien et voyez un prix affiché à côté d’une application au lieu du mot «obtenir», ce n’est plus gratuit. La vente est terminée. Si vous téléchargez l’application, vous serez facturé par Apple. Certaines applications peuvent avoir des fonctionnalités supplémentaires qui nécessitent des achats intégrés. Abonnez-vous à notre flux RSS ou utilisez ce flux pour créer une alerte par e-mail afin d’être informé dès que ces articles seront publiés et d’éviter de manquer des ventes.

Barrer les calendriers

Normalement 0,99 $.

Chaque type de calendrier a une signification personnelle profonde pour moi.

Lorsque j’ai déménagé dans un autre pays en raison de mon nouvel emploi, je n’ai pu rencontrer ma petite amie que deux fois par mois. Pour égayer l’attente, je dessine des calendriers simples d’aujourd’hui à la prochaine date de la réunion et chaque matin, je me suis barré un jour et je me suis rapproché de la réunion.

Avec un autre départ je dessine un autre calendrier. Et un autre…

Les calendriers DATE LIMITE me permettent de créer rapidement de tels calendriers et de fournir des informations supplémentaires telles que les jours restants et les jours écoulés.

Nous voyageons également beaucoup ensemble, ainsi certaines réunions coïncident avec des vacances et des voyages dans d’autres pays. Et il est beaucoup plus agréable de voir un drapeau de pays dans le calendrier qu’une simple date encerclée.

J’ai donc ajouté des calendriers de VOYAGE avec la possibilité de suivre les voyages. En plus de biffer les dates et de suivre les jours restants et les jours passés, cela me permet de voir combien (ou combien) nous avons voyagé et quels pays nous avons visités. Et quels futurs voyages nous attendent.

(et bien sûr, vous n’êtes pas limité à barrer les dates – vous pouvez dessiner ce que vous voulez)

Pour le calendrier STREAK, j’ai une histoire similaire. J’ai la lutte éternelle pour perdre du poids et manger sainement. Les trackers d’habitude habituels ne fournissaient aucune aide durable: il était trop facile d’enregistrer une nouvelle journée réussie avec un robinet, il était encore plus facile de briser la chaîne avec un autre robinet.

J’ai donc essayé de dessiner un rectangle avec des blocs, où chaque bloc représentait un jour. Avec chaque journée réussie, je remplis un bloc supplémentaire avec un stylo vert. Parce que je passe plus de temps et d’énergie à faire le plein ces jours-ci, j’étais plus réticent à briser la chaîne – après cela, je devrais dessiner un autre rectangle et recommencer. Avec cette stratégie, j’ai pu conserver plus longtemps des habitudes plus saines.

Plus tard, j’ai appris sur la cécité de l’information – plus nous obtenons d’informations facilement et facilement, moins nous en recevons d’avantages. D’un autre côté, des efforts supplémentaires pour travailler avec lui donnent de meilleurs résultats.

Les calendriers STREAK me permettent d’avoir un moyen plus conscient de suivre de nouvelles habitudes avec quelques données utiles concernant les séquences: les résultats actuels et les meilleurs, les résultats du mois en cours.

Avec une vue annuelle, je pouvais voir une vue d’ensemble de mes résultats.

J’espère que les calendriers Cross Out égayeront votre temps d’attente et vous aideront à améliorer vos habitudes. Vous pouvez partager vos réussites et vos idées avec un e-mail depuis les paramètres de l’application.

Réponses à quelques questions fréquemment posées:

– pour ouvrir une vue Année – appuyez sur l’étiquette Mois

– vous pouvez ajouter des délais en appuyant longuement sur une date ou dans les paramètres du calendrier

– vous pouvez voyager avec une longue pression sur une date ou dans la liste de voyage

Télécharger les calendriers barrés

Moniteurs d’activité du système

Normalement 0,99 $.

L’application surveille l’activité iOS comme l’utilisation de la mémoire, la durée de vie de la batterie, l’espace utilisé et les informations sur l’appareil. De superbes visuels tels que la vue du compteur de vitesse, l’indicateur LED, les graphiques à barres 3D, l’animation de charge de la batterie, le chargeur clignotant LED, vous offrent une vue visuelle riche de l’intérieur de votre appareil iOS, comme vous ne l’avez jamais vu auparavant.

$$ Plus d’un million d’utilisateurs satisfaits de nos applications $$

## Peu de nos utilisateurs TÉMOIGNAGES ##

$ Cool

Ceci est un excellent système de suivi.

– Macquest

$ Obtenez certainement cette application.!

J’adore le tableau de bord cool. Vous dit ce qui se passe dans le cerveau d’Apple sur votre iPad ou iPhone. Les règles de cette appli.

– Battyguy

$ Simple App!

Excellent outil! Aide à garder votre temps de veille ridiculement long et le bon fonctionnement de l’appareil.

– Spader1969.

$ J’ai essayé de nombreux produits comme celui-ci et jusqu’à présent, je reviens à celui-ci.

– Markeith3000

Le System Activity Monitor est l’application de contrôle de santé la plus complète du marché. sur l’App Store, qui surveille l’utilisation de la mémoire, les performances de la batterie, les informations sur l’appareil telles que l’adresse IP et l’adresse matérielle, les astuces sur la batterie, toutes les informations système et l’espace utilisé sur l’appareil iOS.

Vous pouvez utiliser cette application pour surveiller avec précision la durée de vie de votre batterie, surveiller la mémoire utilisée et l’espace libre et utilisé. En chargeant correctement la batterie en utilisant cette application pour une charge complète, vous pouvez obtenir une bonne autonomie de la batterie.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

1. Des conseils sur la batterie sont présentés pour aider à économiser la batterie lors de l’utilisation de l’iPhone.

2. Appuyez sur la batterie pour voir la capacité de la batterie de vos applications préférées.

3. Affiche l’espace utilisé et libre sur votre iPhone / iPod.

4. Affiche l’adresse IP acquise et l’adresse matérielle de votre appareil.

5. Affiche une longue liste d’informations sur les appareils, telles que les spécifications physiques, les informations sur le matériel et bien d’autres.

Ce sont les différentes vues sur l’application.

Mémoire visuelle:

Affiche la mémoire iPhone utilisée et gratuite disponible utilisée par d’autres applications. Ceci est montré dans une excellente vue d’animation du compteur de vitesse. Appuyez deux fois sur le bouton d’accueil et voyez les autres applications en cours d’utilisation. Fermez les autres applications et voyez la mémoire récupérée dans cette application, lorsque le compteur de vitesse indique l’augmentation de la mémoire disponible.

Celui-ci a un indicateur LED avec des couleurs bleu, vert, jaune et rouge indiquant la quantité de mémoire utilisée.

Appuyez deux fois sur le compteur de vitesse pour voir une vue en barre 3D des différentes répartitions de la mémoire utilisée. Comme la mémoire gratuite, câblée, active et inactive de votre appareil iOS.

Vue de la batterie:

Cette vue montre la batterie disponible pour la décharge, combien de temps pour se recharger pour la rendre pleine et quand elle est complètement chargée, affiche une indication, comme «ENTIÈREMENT CHARGEE», par opposition à une charge rapide. Il a des panneaux lumineux sur le dessus pour vous faire savoir combien de batterie est disponible.

Appuyez sur la batterie au niveau du remplissage pour afficher la répartition détaillée de la disponibilité de la batterie pour le temps de conversation 3G, la navigation, les vidéos, les jeux, etc.

Chargement de la batterie animé avec des flashs actuels à l’intérieur de la batterie.

Vue de l’espace utilisé:

Ceci est affiché sous forme de graphique circulaire qui présente l’espace utilisé et libre disponible sur votre appareil iOS.

Affichage des informations:

Maintenant, il affiche beaucoup plus d’informations sur les appareils, comme les informations système, les informations sur la caméra, l’affichage, le matériel et les caractéristiques physiques. Il indique si votre appareil est connecté au Wi-Fi ou au cellulaire et son adresse IP.

Télécharger les moniteurs d’activité du système

Reçus faciles – Reçus de suivi

Normalement 4,99 $.

*** PARFAIT pour les petites entreprises, les travailleurs indépendants, les pigistes et les particuliers! ***

Transformez votre appareil en un outil super pratique qui peut générer des notes de frais, numériser des reçus et suivre le kilométrage! Il est temps d’économiser de l’argent et du temps sur la gestion des dépenses et des reçus!

VOUS ÉCONOMISER des heures de dépenses et être capable de faire CE QUE VOUS VOULEZ; avec des rapports PDF, CSV et ZIP entièrement personnalisables, des rapports professionnels pour le suivi des finances personnelles et les besoins de votre employeur peuvent être suivis. De plus, Easy Receipts vous permet de sélectionner parmi plus de 20 types de données par défaut différents (y compris les dates, le prix, la taxe, les catégories de reçus, les commentaires, les méthodes de paiement, etc.) pour vous aider à générer le rapport PARFAIT.

FONCTIONNALITÉS:

• Créez des «dossiers» de notes de frais pour classer vos reçus

• Prenez des photos de reçus avec l’appareil photo de votre appareil et organisez-les pour qu’elles

les données de chaque reçu

• Importez des photos de reçus existantes sur votre appareil

• Importer des reçus PDF

• Économisez le prix du reçu, les taxes et la devise

• Étiqueter les noms des reçus, les catégories, les méthodes de paiement, les commentaires et autres métadonnées

• Créer / modifier / supprimer toutes les catégories de reçus

• MILEAGE: Suivez la distance parcourue pour le remboursement du kilométrage

• Prédiction intelligente basée sur les recettes passées

• Générez des rapports PDF, CSV et ZIP

• Sortie de rapport entièrement personnalisable

Bientôt!: Prise en charge de la sauvegarde automatique via Google Drive

Télécharger Easy Receipts-Track Receipts

Mesure-mesure intelligente avec came

Normalement 4,99 $.

*** TOP 100 Utility App dans plus de 30 pays !!! ***

Smart Measure utilise la distance aux objets vus à travers l’objectif de la caméra de votre iPhone ou iPad. Dirigez simplement votre iPhone / iPad vers n’importe quel objet dans votre environnement et Smart Measure affiche la distance vers cet objet en haut de l’image de la caméra. Avec son incroyable grille de superposition de caméra 3D, l’utilisation de Smart Measure est très intuitive et facile!

Découvrez à quelle distance se trouve ce bateau de l’autre côté du lac. Mesurez la hauteur des bâtiments. Utilisez l’application comme chasseur ou télémètre. Mesurez la taille de votre ami. Les possibilités sont infinies!

Comment ça marche? Smart Measure utilise la hauteur de l’objectif de la caméra et son angle d’inclinaison pour calculer la distance à l’objet. Un didacticiel animé complet sur l’utilisation de Smart Measure est inclus.

traits

– Interface conviviale avec Retina Display Graphics et moteur 3D

-Mesure la distance. Peut être mis à jour pour mesurer la hauteur et la largeur des objets! (Version améliorée)

-Partagez vos résultats par email, Facebook ou Twitter!

-Inclut la possibilité de calibrer votre iPhone / iPad pour des résultats plus précis!

-Affiche la précision de la mesure

-Faites un instantané de l’image avec la distance et stockez-la dans l’album photo pour une utilisation ultérieure.

-Supporte les unités métriques et impériales. (Version améliorée pour l’écran d’accueil)

-Tutoriel d’animation pour expliquer la procédure de mesure.

Télécharger Smart Measure-Measure avec Cam

Journal de musculation + haltérophilie

Normalement 1,99 $.

Haltérophilie et recettes IIFYM en toute simplicité!

Êtes-vous ennuyé des mêmes vieilles séances d’entraînement et des recettes «propres» insipides et des séances d’entraînement répétitives? Ne vous ennuyez plus jamais et téléchargez Gymster!

Tableau de bord utilisateur

• Analyse d’entraînement

• Suivi du poids pour surveiller vos progrès – fonction de poids moyen pour éviter les données des fluctuations.

Entraînements

• Choisissez au hasard ou manuellement des exercices en fonction de l’équipement de votre salle de sport

• Analyse d’entraînement qui montre le nombre total de répétitions, de sets, le volume et les entraînements

• Plus de 200 recettes IIFYM avec une fonction de tri par macros (calories, lipides, protéines et glucides)!

• Pourquoi perdre du temps à faire défiler des exercices que vous ne pouvez pas effectuer? Contrairement à d’autres applications, Gymster ne renvoie que des exercices que vous pouvez effectuer en fonction de l’équipement de votre salle de sport!

Recettes

Vous recherchez une large gamme de recettes IIFYM? Vous cherchez des macro-repas spécifiques? Élevé en graisse? Faible en glucides? Cétogène, végétalien ou végétarien, Gymster a ce qu’il vous faut.

• 200+ recettes IIFYM (si cela correspond à vos macros)

• Petit déjeuner, déjeuner, dîner, collations et desserts. Vous n’aurez plus jamais besoin d’une autre application de régime ou de recette.

• Commandez des recettes par macros, sucre, fibres et temps selon votre style de vie

• Ventilation des barres de macros pour chaque recette, ce qui facilite le suivi des macros.

• Profils de créateurs de recettes détaillant les informations sur les créateurs

• Informations nutritionnelles complètes, y compris les calories, les graisses, les glucides, les protéines, les fibres et le sucre

• Ingrédients et méthodes détaillées pour une expérience de cuisson facile

Faire des exercices

• 2 modes d’entraînement (aléatoire et manuel). Gardez vos séances d’entraînement amusantes avec le mode aléatoire (comme le wod mais en mieux!)

• Renvoie uniquement les exercices en fonction de l’équipement dont vous disposez dans votre salle de sport afin de ne jamais vous soucier des exercices que vous pouvez ou ne pouvez pas effectuer.

• Enregistrez plusieurs préréglages de gym au cas où vous en utilisez plus de 1

• 500+ exercices

• Plus de 70 pièces d’équipement au choix, y compris des kettlebells, de la masse d’acier, des sacs bulgares et des appareils de musculation. (plus ajouté à la demande de l’utilisateur)

• GIFS pédagogiques pour les exercices

• Vidéos pour des exercices spécifiques

• Des didacticiels interactifs 3D jamais vus auparavant pour des exercices spécifiques. Tournez et tournez autour de l’animation de l’exercice!

• Enregistrez vos séances d’entraînement et suivez les progrès.

• Échangez la fonction contre des exercices que vous ne souhaitez pas effectuer pour le mode aléatoire.

• Routines d’entraînement physique simples et rapides, peu importe l’équipement dont vous disposez ou la salle de sport dans laquelle vous vous trouvez

Caractéristiques supplémentaires

• Section Actualités pour les mises à jour sur l’application et d’autres nouvelles du monde du fitness

Commentaires:

• Je suis coach en nutrition et je dis à tous mes clients d’obtenir cette application s’ils ont besoin d’idées alimentaires. C’est une ressource fantastique pour étendre votre palette et donner un bon goût à la perte de graisse. Combinez les séances d’entraînement et les sections de recettes et vous avez essentiellement un coach. Grande application. À mon avis, il est sous-évalué pour la valeur que vous obtenez!

• Cette application est absolument parfaite pour tout le monde !! Qu’il s’agisse d’un débutant ou d’un débutant désireux de se lancer jusqu’à quelqu’un qui cherche à se mettre en forme. J’ai mis à niveau Gymster lite dès sa sortie. En tant que compétitrice de bikini, les recettes Gymster me donnent tout ce dont j’ai besoin pour une saison morte productive et beaucoup de variété et de couleur pour mes repas. Les macros sont toutes en panne ce qui me fait gagner énormément de temps. J’utilise également cette application pour suivre mes séances d’entraînement et les faire précharger. L’outil de sélection aléatoire est également idéal pour les jours où vous ne le sentez pas !! Je ne peux pas recommander assez

• Je termine mon année d’entraînement personnel dans mon gymnase et c’est la meilleure application pour quelqu’un comme moi pour apprendre et suivre mes entraînements. Merci à Bert Kreischer pour l’avertissement de son podcast.

• J’ai utilisé quelques applications de gym par le passé, mais c’est sans aucun doute le meilleur! La raison en est la sélection «aléatoire» des parties du corps pour les séances d’entraînement et la quantité d’exercices, et c’est parti! Me donne une nouvelle séance d’entraînement à chaque fois!

Télécharger Gymster + Weight Lifting Log

Glitter Blitz

Normalement 0,99 $.

Préparez-vous à plonger dans un nouveau défi futuriste passionnant avec Glitter Blitz! Un jeu de résolution de casse-tête entièrement interactif où vous devez faire correspondre les blocs hexagonaux à leur place.

Avec 4 modes de jeu différents et plus de 200 niveaux différents, Glitter Blitz est sûr de vous faire deviner pendant des heures de plaisir.

Le jeu est aussi simple que glisser-déposer! La difficulté débutant permet à n’importe qui de jouer tandis que le mode expert donnera même aux meilleurs résolveurs de puzzle une course pour leur argent.

Glitter Blitz – Blocks Puzzle a une bande-son à thème parfaitement futuriste pour correspondre à ses magnifiques détails. Des couleurs audacieuses et des designs rayonnants couvrent chaque niveau, offrant toujours aux joueurs une belle planche sur laquelle jouer.

Si vous en avez un pincement, nous avons votre dos avec les deux récompenses quotidiennes, ainsi que des récompenses pour chaque niveau que vous terminez! Cela signifie que vous pouvez vous approvisionner tôt pour ces énigmes vraiment difficiles.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

– Un gameplay simple avec des niveaux difficiles.

– Des centaines de niveaux uniques vous garderont accro.

– Obtenez des récompenses quotidiennes et des récompenses de niveau

– Beaux graphiques brillants avec des effets impressionnants.

– Jeu génial de taquinerie.

Télécharger Glitter Blitz

Budget de dépenses facile

Normalement 1,99 $.

Easy Spending Budget, est l’outil de suivi quotidien de l’argent et d’application de planification budgétaire le plus puissant et le plus pratique, pour iPhone et iPad, qui suit soigneusement tous vos flux de trésorerie entre différents comptes que vous pouvez budgéter.

Easy Spending est désormais, d’autant plus sécurisé, avec l’ajout du service de sauvegarde automatique en plus de la sauvegarde gratuite des e-mails.

Avec cette fonctionnalité, vous n’avez jamais à vous soucier de perdre de précieuses données financières, que ce soit par suppression accidentelle ou changement d’appareil. Vous pouvez le restaurer sur n’importe quel appareil iOS avec cette application installée.

Easy Spending vous aide également dans les rapports annuels de préparation des déclarations de revenus, afin que le dépôt de vos déclarations de revenus soit à portée de main.

Livré avec des gestes faciles avec des mises en page bien espacées et de grandes polices, pour une visualisation et une lisibilité faciles.

POINTS FORTS

@ Ne perdez jamais vos précieuses données financières avec la sauvegarde gratuite des e-mails ou le tout nouveau service de sauvegarde automatique (disponible en achat intégré)

@ Synchronisation cloud excellente et transparente de toutes vos données de transaction. (disponible en achat intégré)

@ Rappels BILL.

@ Suivi des revenus / dépenses récurrents

@ COMPTE (S) MULTIPLE (S) Résumé en un seul écran, et de beaux rapports.

$ NOTIFICATIONS ajouté au calendrier par défaut pour les transactions récurrentes en option. En utilisant cette option, n’oubliez jamais de payer votre facture à temps.

$ Voir les factures / paiements et revenus futurs à l’aide de la vue «OPÉRATIONS À VENIR».

$ Recherche de texte rapide et gratuite, par catégorie et notes

$ Permet aux transactions d’être envoyées par e-mail au format CSV et également téléchargées sur votre compte Google Drive

$ Stockez les données pour de nombreuses années

$ Utilisez PLUSIEURS comptes comme Chèques, Épargne, Carte de crédit, Flux de trésorerie, Comptes hypothécaires, etc.

*** RAPPORTS ***

$ Excellents rapports de chronologie

$ Les rapports des graphiques en anneau donnent une ventilation claire de la destination de votre argent.

$ Envoyez un fichier csv par e-mail de toutes vos données pour un ou tous vos comptes, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps pendant la saison des impôts.

$ Téléchargez également le fichier csv sur votre compte Google Drive

Télécharger Easy Spending Budget

