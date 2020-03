7 choses geek à faire avec vos appareils pendant le verrouillage du coronavirus

La pandémie de COVID-19 a entraîné des millions de personnes soumises à des blocages et à de prétendues distanciations sociales dans le but de vaincre la maladie. Il existe de nombreuses astuces pour ceux qui sont obligés de travailler à domicile, mais qu’en est-il après les heures de travail?

Nous sommes tous un tas de geeks ici à Android Authority, et dans cet esprit, nous avons pensé à certaines choses que vous pourriez faire avec divers gadgets et du temps libre.

1. Réutilisez votre ancien smartphone

La première chose que vous pouvez faire pendant votre temps d’arrêt induit par le COVID-19 est de récupérer votre ancien smartphone et de le réutiliser. Et il y a beaucoup d’utilisations pour un vieux téléphone.

L’une de ces utilisations est un réveil intelligent, combinant un téléphone, un écran toujours allumé et une station de charge. Et lorsque vous combinez cette configuration avec des assistants vocaux toujours actifs, vous disposez d’un haut-parleur intelligent ad hoc. Le support Google Pixel, vu ci-dessus, est un exemple de cette technologie.

Vous pouvez également transformer votre ancien téléphone en une station d’émulation, en téléchargeant une variété d’émulateurs et en connectant un contrôleur Bluetooth et un écran externe. En fait, un téléphone à petit budget de deux ans devrait être capable de tout jouer jusqu’aux titres de Sega Dreamcast sans pratiquement aucun effort, tandis qu’un phare de deux ans devrait également pouvoir jouer à des titres PSP assez facilement.

Vous avez une vieille tablette? Ensuite, il existe de nombreuses autres possibilités, telles que la transformer en un affichage intelligent dans la cuisine, l’utiliser comme hub domestique intelligent et le transformer en un grand réveil intelligent.

2. Construisez une station DeX

Huawei et Samsung proposent tous deux un mode bureau sur leurs téléphones phares récents, vous offrant une interface utilisateur de type PC lorsque vous connectez votre téléphone à un écran externe.

Donc, une autre activité que vous voudrez peut-être faire pendant votre temps libre est de créer une configuration pour le mode bureau / DeX. Vous aurez besoin d’un câble USB-C vers HDMI (bien que certains appareils puissent le faire sans fil), d’un téléphone avec un mode bureau et d’un clavier et d’une souris Bluetooth. Pour ce que cela vaut, les anciens appareils compatibles DeX de Samsung nécessitent également une station d’accueil spécifique, par opposition à un cordon USB-C vers HDMI.

3. Racinez / flashez votre téléphone

L’enracinement d’un smartphone vous donne un contrôle supplémentaire sur votre appareil, vous permettant de faire des choses comme gérer le noyau de l’appareil, effectuer des sauvegardes plus complètes, modifier les capacités audio, etc. Notez que l’enracinement de votre téléphone annule souvent la garantie et peut entraîner le non-fonctionnement de vos applications bancaires. Donc, vous voudrez peut-être utiliser un appareil secondaire si vous n’êtes pas sûr de cela.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même installer une ROM personnalisée sur votre téléphone. Cela vous donne une nouvelle expérience Android avec des fonctionnalités et des comportements modifiés – idéal si vous êtes fatigué du firmware actuel de votre téléphone. Certaines des ROM personnalisées les plus populaires incluent LineageOS, PixelExperience et Resurrection Remix OS.

4. Jouez à des jeux PC VR sur votre téléphone

L’une des options les plus décalées de la liste est de jouer à des jeux PC VR sur votre téléphone, et cela est possible grâce à un logiciel comme VRidge. En exécutant le logiciel alors que votre téléphone est placé dans Google Cardboard, le Gear VR ou un autre casque VR mobile, vous pouvez effectivement tromper votre PC en pensant que votre téléphone est un Oculus Rift ou HTC Vive. Cela signifie que vous pouvez jouer à des jeux comme Project Cars et Elite: Dangerous en VR.

Il y a cependant quelques mises en garde, la première étant que vous avez besoin d’un PC de jeu pour faire tout le reste. De plus, l’expérience réelle peut être assez glitch selon votre configuration.

Le logiciel VRidge est disponible en version d’essai gratuite, mais il vous coûtera 15 € (16 $) si vous décidez de franchir le pas.

5. Obtenez un Raspberry Pi et installez toutes les choses

Le Raspberry Pi est une autre pièce fantastique du kit, offrant une plate-forme polyvalente pour un certain nombre de projets. Et le Raspberry Pi 4 ne fait qu’augmenter grâce aux diverses offres de RAM et aux cœurs de processeur mis à niveau.

Il existe de nombreux projets Raspberry Pi, à commencer par les systèmes d’exploitation. Vous pouvez installer Raspbian (une version Pi de la distribution Debian), d’autres distributions Linux, Android et même Windows 10 sur Arm (quoique officieusement).

Il existe même quelques utilisations supplémentaires du Raspberry Pi, telles qu’une plate-forme d’émulation, Google Assistant, un serveur Web, un centre multimédia et un serveur de jeux. Et vous ne faites qu’effleurer la surface de ce que vous pouvez faire avec cette merveille de la taille d’une carte de crédit.

6. Piratez votre ancienne console de jeu

Vous avez une console de jeu qui n’est pas très utilisée? Ou peut-être vous voulez juste un défi? Dans tous les cas, le piratage de la machine est une autre activité qui mérite d’être essayée.

Les machines de jeux modernes peuvent être difficiles à casser, et vous risquez beaucoup d’argent en cas de problème. Mais vous pouvez toujours essayer de pirater une ancienne console si vous en avez une autour, surtout si elle n’est guère utilisée en premier lieu. En fait, j’ai récemment piraté mon modèle de lancement PS3 et, en tant que personne qui n’a pas beaucoup d’expérience dans ce domaine, ce fut une expérience assez enrichissante.

Le piratage de votre console vous permet de faire des choses comme exécuter un serveur multimédia, lire des émulateurs et exécuter des sauvegardes. Bien sûr, vous devez posséder ces jeux avant de les sauvegarder.

Il convient de noter que, tout comme l’enracinement et le flashage d’une ROM personnalisée, vous piratez votre console à vos risques et périls. Vous devez également vous déconnecter de votre console avant d’essayer de la pirater, car les services en ligne peuvent souvent détecter une machine piratée et interdire votre compte.

7. Regardez YouTube pour plus de projets!

Il existe de nombreuses chaînes YouTube si vous recherchez encore plus d’activités et de projets geek. En fait, notre propre Gary Sims a une chaîne au cas où vous ne l’auriez pas vue, et il a beaucoup de vidéos consacrées à divers sujets et tutoriels.

Certains des didacticiels les plus importants de Gary incluent la construction d’un suivi de vol à l’aide d’un Raspberry Pi et l’apprentissage de SQL. Mais il y a encore quelques explicateurs et guides à disposition, couvrant les microcontrôleurs, la programmation, etc.

Ce sont quelques-unes des choses geek que vous pouvez faire avec vos appareils pendant le verrouillage COVID-19 auxquelles nous avons pu penser, mais pouvez-vous penser à quelques autres activités geek? Faites le nous savoir dans les commentaires!