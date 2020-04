7 façons économiques et simples de regarder la télévision en direct sur Android, Chromecast, Fire TV, etc.

Comme la quarantaine des coronavirus pousse des nations entières à chercher refuge à l’intérieur, vous vous êtes peut-être récemment trouvé beaucoup de temps libre et peu à faire. Bien qu’il n’y ait pas de pénurie de services de streaming à la demande pour vous divertir, que se passe-t-il si vous cherchez quelque chose d’un peu plus … de présent? Pour vous aider à passer les innombrables minutes de solitude, nous avons rassemblé une liste de façons abordables de vous connecter à la télévision en direct. La plupart de ces options sont compatibles avec une large gamme d’appareils, y compris les téléphones Android, Chromecast, Fire TV, Roku, Apple TV, etc., sauf indication contraire.

Hulu + Live TV (55 $ / mois)

Hulu – un service qui a vu le jour en rendant les émissions de télévision réutilisables un jour après leur diffusion – a développé son modèle commercial au fil des ans afin de pouvoir accueillir un plus large éventail de téléspectateurs. Avec Hulu + Live TV, les abonnés ont accès à l’immense bibliothèque d’émissions de Hulu, ainsi qu’à une montagne de chaînes de télévision en direct populaires comme NBC, ABC, ESPN et ..

Vous pouvez essayer Hulu + Live TV gratuitement pendant 7 jours. Une fois votre période d’essai terminée, le service vous coûtera 54,99 $ par mois.

YouTube TV (50 $ / mois)

Bien que YouTube ait toujours mis l’accent sur le contenu généré par la communauté, le géant du streaming vidéo s’est récemment étendu à des activités plus professionnelles. Parallèlement à des offres telles que YouTube Premium et YouTube Music, YouTube TV permet aux abonnés d’accéder à plus de 70 chaînes de télévision en direct, dont NBC, CBS, ABC, Fox et bien d’autres.

YouTube TV prétend qu’il peut économiser jusqu’à 700 $ par an pour les coupe-câbles et n’a aucun frais caché comme ceux que vous trouverez chez de nombreux fournisseurs de câble et de satellite. Vous pouvez l’essayer maintenant gratuitement et si vous aimez YouTube TV, le service vous coûtera 49,99 $ par mois.

Sling TV (À partir de 30 $ / mois)

Représentant l’un des premiers prétendants à la guerre du câble contre les fournisseurs de câble et de satellite, Sling TV propose une série de packages différents pour répondre à vos besoins de télévision en direct.

Le package Sling Orange comprend plus de 30 chaînes, dont ESPN, Disney et A&E pour 30 $ par mois, le premier mois ne coûtant que 20 $. Le forfait Sling Blue est également à seulement 30 $ par mois avec un prix de lancement de 20 $, et il comprend l’accès à plus de 45 chaînes comme USA, Bravo et TNT. Pour une expérience de visionnement ultime, les utilisateurs peuvent acheter Sling Orange + Blue, qui donne accès à plus de 50 chaînes à 45 $ par mois, et le premier mois ne coûte que 35 $. Chaque option est livrée avec un essai gratuit de 14 jours afin que vous puissiez décider si le service mérite d’être conservé.

Philo (20 $ / mois)

Philo n’a peut-être pas la reconnaissance de la marque que YouTube et Hulu peuvent se vanter, mais il a des arguments de vente assez solides. Pour commencer, Philo est l’option la moins chère de notre liste (à part les solutions gratuites), à seulement 20 $ par mois. Les abonnés ont également accès à 59 chaînes en direct, dont AMC, BET, MTV et Comedy Central. Enfin, il est également livré avec un essai gratuit de 2 jours sans obligation avec cinq jours d’accès supplémentaires après avoir saisi vos informations de facturation. Vous pouvez en savoir plus sur Philo en cliquant ici.

Pluton TV (gratuit)

Le vieil adage dit qu’il n’y a pas de meilleur prix que gratuit, et Pluto TV offre. Ce service propose plus de 250 chaînes de télévision gratuites – ainsi que des milliers de films – sans frais pour les utilisateurs. Vous ne trouverez pas vos chaînes locales sur Pluto TV, mais vous aurez accès à NBC News, . et CBSN, ainsi qu’à des versions spéciales de Comedy Central, BET, etc. Vous pouvez essayer Pluto TV gratuitement dès maintenant en suivant ce lien.

Antenne numérique (gratuite + matériel)

Tout comme les oreilles de lapin d’autrefois, une antenne numérique est l’un des moyens les plus simples de connecter votre téléviseur au monde extérieur. Non seulement il n’y a pas de frais d’abonnement récurrents pour le faire fonctionner, mais il est également facile à configurer. Fixez simplement l’antenne à votre téléviseur, recherchez les chaînes numériques dans votre région et le tour est joué! Vous aurez toutes vos stations locales dans une définition numérique claire et nette. Si vous souhaitez acheter une antenne numérique, Amazon propose des options assez abordables.

HDHomeRun (gratuit + matériel)

Contrairement aux autres solutions répertoriées dans ce tour d’horizon, HDHomeRun utilise un tuner pour recevoir les signaux de télévision en direct d’une antenne et les diffuser dans toute la maison via Wi-Fi (802.11n ou mieux est recommandé). Cela permet à quiconque au sein de la maison d’accéder à la télévision en direct sur n’importe lequel de ses appareils, où qu’il se trouve dans l’espace.

Pour accéder aux chaînes de télévision locales gratuites de votre région, vous pouvez coupler un HDHomeRun Connect Duo (à partir de 95,99 $, 4,99 $ de rabais) ou Quatro (à partir de 229 $, 20 $ de rabais) avec une antenne numérique (vendue séparément). Une fois ce matériel installé, il n’y a pas d’abonnement ni de frais récurrents pour regarder vos chaînes locales. Pour en savoir plus sur la façon de faire fonctionner HDHomeRun chez vous, visitez leur site Web ici.

Comment vous divertissez-vous?

Dans des moments sans précédent comme ceux-ci, il est important de trouver de petites façons de rendre votre séjour à la maison aussi agréable que possible. Un peu de divertissement télévisé est un moyen fantastique d’échapper aux facteurs de stress du monde extérieur, mais ce n’est certainement pas la seule solution. Quels hobbies as-tu choisis pour passer le temps? Laissez un commentaire et commencez une conversation ci-dessous.