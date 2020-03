7 grands projets Raspberry Pi utilisant iPhone et iPad

Source: Fondation Raspberry Pi

Pi Day est le 14 mars, pour des raisons évidentes. En l’honneur des vacances à thème mathématique, nous avons une liste de quelques grands projets Raspberry Pi que vous pouvez utiliser avec votre iPhone. Les didacticiels ci-dessous supposent que vous avez déjà une certaine connaissance pratique de la création de projets à l’aide de Raspberry Pi. Si vous êtes nouveau dans la communauté RPi, consultez notre guide pour commencer.

Voici nos projets Raspberry Pi préférés qui intègrent à l’aide de votre iPhone ou iPad.

Petit ordinateur

Raspberry Pi 3 modèle B +

Créez des gadgets technologiques géants avec le plus petit ordinateur du monde

Avec Raspberry Pi, vous n’êtes vraiment limité que par votre imagination. Du débutant à l’expert, il y a des milliers de projets amusants et fonctionnels pour tout le monde

Lumières HomeKit compatibles avec Siri utilisant Raspberry Pi

Grâce à HomeKit d’Apple, vous pouvez configurer des appareils domestiques connectés, comme l’éclairage, les verrous et les thermostats sur votre iPhone et demander à Siri de les activer pour vous. Ce didacticiel vous permet d’utiliser le Raspberry Pi comme relais pour les lumières Philips Hue pour un plaisir de bricolage supplémentaire. Une fois connecté, vous pouvez demander à Siri d’allumer vos différents appareils connectés qui sont connectés au RPi.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

Capteur de température compatible Siri utilisant Raspberry Pi

Ce projet utilise également l’application HomeKit d’Apple, mais lorsque vous configurez un module de capteur de température numérique, vous pouvez le faire transférer des données de votre Raspberry Pi vers votre iPhone. Ensuite, demandez à Siri de vous indiquer la température dans la pièce où le capteur est installé et vous obtiendrez une lecture précise.

Rendre n’importe quel appareil intelligent HomeKit pris en charge avec Homebridge

Homebridge pour Raspberry Pi est une application iPhone et iPad qui vous permet de transformer un Raspberry Pi en un hub pris en charge par HomeKit qui fonctionne avec n’importe quel appareil intelligent, y compris ceux qui ne prennent pas en charge HomeKit à l’origine. Ce tutoriel n’est pas pour un projet spécifique, mais c’est un guide simple et détaillé pour configurer Homebridge sur votre Raspberry Pi afin qu’il puisse communiquer avec votre iPhone et vos appareils intelligents.

Système de sécurité Wi-Fi R-PiAlerts

Source: Instructables

Ce projet est idéal pour créer un système de sécurité extérieur qui vous avertira lorsque quelque chose se passe autour du périmètre de votre maison. À l’aide de deux unités Raspberry Pi, vous pouvez en configurer une comme caméra et l’autre comme appareil de notification. En utilisant un logiciel compatible iOS et macOS, vous pouvez recevoir une notification, puis vérifier si le mouvement est quelque chose qui devrait vous préoccuper, ou simplement un chat essayant de trouver un endroit chaud pour se détendre.

iPad comme moniteur Raspberry Pi

Source: Instructables

Le Raspberry Pi est un petit ordinateur assez incroyable. Mais, la plupart des projets dont vous avez besoin nécessitent une sorte de moniteur pour que l’appareil soit opérationnel avec le logiciel et le codage appropriés. Avec ce projet de visionneuse VNC, vous pouvez transformer votre iPad (ou même votre iPhone) en moniteur pour votre Pi, afin de pouvoir prendre en charge des projets sans avoir à configurer votre moniteur PC (ou téléviseur) avec lui.

Bloqueur de publicité à l’échelle du réseau

Source: LifeHacker

Nous connaissons tous les problèmes de publicité auxquels est confrontée notre expérience de navigation Web quotidienne. Si les publicités étaient un peu plus modérées, cela ne nous dérangerait pas autant. Mais, certains sites Web le portent à un tout autre niveau. Au lieu d’installer un bloqueur de publicité sur chacun de vos appareils individuellement, vous pouvez utiliser un Raspberry Pi pour créer un bloqueur de publicité à l’échelle du réseau au niveau du routeur. Il est important de se rappeler que la publicité est la façon dont les sites Web gagnent suffisamment d’argent pour rester à flot. Nous vous recommandons de mettre sur liste blanche les sites que vous visitez régulièrement pour les aider à garder les lumières allumées.

Utilisation d’Amazon Echo avec Siri HomeKit

Vous êtes enthousiasmé par Amazon Echo, mais vous voulez qu’il fonctionne avec Siri à la place? Eh bien, un constructeur de gadgets de bricolage a trouvé comment pirater Alexa et la remplacer par l’assistant personnel d’Apple à la place. C’est un projet compliqué qui prend probablement plus de temps que ne le justifie le résultat, mais si vous êtes un hacker hardcore, vous obtiendrez un coup de pouce pour que Siri fasse le travail d’Alexia.

Rien d’autre?

Quel est votre projet Raspberry Pi préféré qui utilise l’iPhone? L’avez-vous construit? Comment c’était? Montrez-nous des photos de votre projet.

Principale

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.