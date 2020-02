7 mesures de succès pour un nouveau service de streaming TV

De nouveaux services de streaming TV apparaissent fréquemment ces jours-ci. Que doivent-ils faire pour réussir? À quoi les téléspectateurs doivent-ils faire attention lorsqu’ils évaluent de nouveaux services? Voici les facteurs clés, selon moi, sans ordre particulier.

1. Marketing avancé. J’ai abordé une partie de ce facteur dans: «Comment les services de streaming TV séduisent les consommateurs.» Si l’appel est à la nostalgie, le service doit avoir une bibliothèque très riche de vieux succès. Si l’appel porte sur la thésaurisation, la bibliothèque doit être très grande. Si l’attrait est pour le visionnement familial, il doit y avoir une riche bibliothèque de contenu bien-aimé. Dans tous les cas, il doit y avoir un angle, une proposition commerciale, présentée au spectateur. Quel est le contenu captivant que le spectateur ne peut trouver nulle part ailleurs?

2. Spectacle de signature. Essentiel au marketing est un spectacle de signature. Un spectacle de signature joue un rôle majeur dans la sensibilisation des téléspectateurs, leur plaît de haute qualité, les fait parler et illumine les médias sociaux. Apple TV +, CBS All Access et Disney + le font et le font bien. Voir: «Classement des émissions phares: Mandalorian, The Morning Show, Star Trek: Picard».

3. Activités sur les réseaux sociaux. L’équipe de gestion des médias sociaux doit engager le public potentiel avec des bandes-annonces, des clips, des interviews avec les stars, etc. Encourager les clients intéressés à partager des friandises garantit une forte inscription dès le premier jour. “Disney + a généré 10 millions d’abonnements au cours des 24 premières heures.”

4. Excellence technique de l’application. C’est là qu’il y a un grand danger. Des experts expérimentés, reconnus et accomplis dans la technologie de streaming doivent être associés à l’équipe de l’application. Les services actuels ont placé la barre haute pour des flux 4K / Dolby Vision de haute qualité qui ne gèlent presque jamais. Les clients ne toléreront tout simplement pas les gels, les bégaiements, les ruptures de mpeg et se désinscrireont en un clin d’œil si le problème persiste. Voici une bonne introduction aux détails du débit binaire, du taux de lecture, de la mise en mémoire tampon, etc. “Les 5 mesures les plus importantes pour mesurer les performances du streaming vidéo.”

La conception d’applications est essentielle. Il doit être applesque dans son intuitivité de conception épurée et son manque de frustration. Il y a une grande tentation ici d’abuser ou de manipuler le client dans l’application. Cela devrait être évité. La concurrence pour les dollars d’abonnement est vive, et la fatigue des abonnements conduira le client à abandonner les applications les plus frustrantes.

5. Grand contenu original. Les services de streaming actuels et performants ont, au fil des ans, volé aux réseaux traditionnels américains la plupart des talents: acteurs, réalisateurs et producteurs. C’est là que l’argent est. “Les studios se battent pour empêcher Netflix de voler le talent.”

Les studios connaissent le score et se démènent maintenant pour trouver de nouveaux talents ou protéger les talents qu’ils ont déjà dans la crainte d’être trompés par Netflix, Amazon, Hulu ou l’un des services de streaming populaires

Les nouveaux services de streaming devront rivaliser avec Netflix, Amazon, Disney et Apple qui dépensent des milliards en contenu original attrayant. Y compris quelques spectacles de signature impressionnants.

6. Prix attractif, inscription facile. La fatigue des abonnements est déjà une chose. «Fatigue des abonnements»: près de la moitié des consommateurs américains frustrés par l’explosion du streaming, selon une étude. »Les nouveaux services devront équilibrer les coûts de production importants par rapport à un prix attractif. De plus, une application défectueuse qui contrarie l’inscription se révélera fatale. L’inscription ne doit pas être envahissante ou effrayante.

Par exemple: “Comment s’inscrire à Disney + et facturer votre identifiant Apple.”

7. Option sans publicité. De nombreux téléspectateurs sont prêts à regarder certaines annonces pour économiser de l’argent. (En supposant que les publicités ne se répètent pas au cours d’une seule interruption commerciale.) Cependant, de nombreux internautes ne le sont pas. Une option sans publicité est essentielle pour rivaliser de nos jours. La relation entre le prix financé par la publicité et le prix sans publicité dépend beaucoup de la compréhension que le service a de ses clients grâce à l’expérience et à la recherche. Un équilibre incorrect est facilement détecté (et méprisé) par l’abonné potentiel.

De nouveaux services de streaming TV continuent de voir le jour. Connaître leurs défis et ce qu’il faut rechercher aidera les abonnés potentiels à faire des choix et à choisir les (peu) gagnants. Comment ont fait vos favoris?