7 offres exclusives à durée limitée que seuls les membres d’Amazon Prime peuvent obtenir – .

Comme Amazon s’éloigne temporairement de la livraison d’articles non essentiels, il existe toujours plusieurs appareils Amazon qui sont expédiés immédiatement.

Lundi, Amazon organise une vente exclusive avec sept offres différentes avec des remises importantes qui ne sont disponibles que pour les membres d’Amazon Prime.

Parmi les offres spéciales à durée limitée, mentionnons les prix bas de 2020 sur le Fire TV Stick, le Fire TV Cube et les tablettes Fire comme la Fire 7 Tablet pour seulement 39,99 $.

La semaine dernière, nous vous avons parlé d’une série d’offres spéciales à durée limitée qui n’étaient disponibles que pour les membres d’Amazon Prime. Les accords étaient particulièrement surprenants car Amazon a commencé à cesser de réapprovisionner les articles non essentiels car il se dirige temporairement vers l’expédition de choses uniquement comme de la nourriture, des fournitures médicales, des nettoyants et d’autres produits essentiels dont les personnes pourraient avoir besoin pendant les quarantaines de coronavirus. Bien sûr, nous allons tous passer beaucoup de temps à l’intérieur dans les semaines et les mois à venir, nous avons donc besoin de choses pour occuper notre temps autant que nous avons besoin d’essentiels. C’est peut-être la raison pour laquelle Amazon propose un nouveau lot d’offres exclusives Prime avec des remises importantes pour une durée limitée.

Si vous n’êtes pas déjà membre Prime et que vous souhaitez vous lancer dans l’action, vous pouvez commencer votre Essai gratuit d’Amazon Prime de 30 jours et vous deviendrez instantanément admissible à toutes ces offres. Amazon Prime sera utile au cours des prochains mois pour bien plus que ce lot d’offres, c’est donc le moment idéal pour adhérer, quelle que soit la vente spéciale d’aujourd’hui.

La première offre exclusive de Prime dont nous devons vous parler concerne l’un des produits les plus vendus d’Amazon, le Fire TV Stick de 40 $. Si vous êtes membre Prime, vous pouvez en acheter un dès aujourd’hui pour seulement 22,99 $! C’est étonnamment proche du prix le plus bas qu’Amazon ait jamais facturé pour son dongle de streaming très populaire, et il n’est généralement mis en vente à ce prix que lors de grosses éruptions comme Prime Day.

L’accord Fire TV Stick est trop beau pour être abandonné même si les estimations d’expédition commencent à glisser. Mais si vous avez un besoin plus immédiat d’une mise à niveau en streaming, il y a trois autres offres Fire TV que vous devez absolument vérifier. Le Fire TV Cube de 120 $, qui est un Fire TV Stick 4K combiné avec un Echo Dot, est actuellement à son prix le plus bas pour les abonnés Prime: 89,99 $. Pendant ce temps, les deux versions du DVR Fire TV Recast OTA bénéficient d’une remise de 90 $. Cela signifie que la version 500 Go est tombée à 139,99 $ au lieu de 230 $, et le modèle 1 To peut être acheté à 189,99 $ au lieu de 280 $.

Maintenant que votre téléviseur est pris en charge, il est temps de se concentrer sur le divertissement portable et Amazon a définitivement couvert les membres Prime. Pour un temps limité, vous pouvez obtenir les trois modèles de tablettes Fire différents aux prix les plus bas de 2020 jusqu’à présent. Cela rend la tablette Fire 7 à 50 $ à seulement 39,99 $, la Fire HD 8 à 80 $ est en vente pour seulement 49,99 $, et la tablette phare Fire HD 10 à 150 $ est à 50 $ de réduction, ce qui fait chuter le prix à 99,99 $.

Il convient de noter que le tout nouveau Kindle et Kindle Paperwhite imperméable d’Amazon sont également réduits lundi, et vous n’avez pas besoin de vous abonner à Amazon Prime pour profiter de ces deux offres.

