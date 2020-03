8 accessoires indispensables pour travailler à domicile en 2020

Si le travail à domicile est une nouvelle expérience pour vous, vous vous rendez peut-être compte que le fait d’être loin du bureau peut être source de frustration. Vous pouvez avoir un ordinateur, un bureau, une bonne chaise et un moniteur, mais il se peut que certains éléments que vous avez l’habitude d’avoir à votre bureau n’en aient pas à la maison. Détendez-vous, le travail à domicile ne doit pas être stressant. Vous avez déjà l’essentiel; vous avez juste besoin de quelques accessoires pour rendre votre nouveau flux de travail aussi fluide que possible.

Choix du personnel

Lorsqu’il s’agit de sauvegarder tous vos documents essentiels et d’avoir la capacité de transporter votre travail vers et depuis le bureau et la maison, un excellent disque dur externe est la clé. Si vous voulez un disque dur externe fiable qui a une quantité de stockage décente, est super facile à transporter et a un prix très abordable, le Seagate Backup Plus Slim est la meilleure option pour la plupart des gens. De plus, il est formaté pour Windows et Mac dès la sortie de la boîte.

60 $ sur Amazon

Les réunions de travail ne s’arrêtent pas simplement parce que vous travaillez à domicile, donc obtenir une webcam fiable vous aidera à interagir pendant ces réunions presque comme si vous étiez dans la même pièce que vos collègues. Le Logitech C615 enregistre en 1080p, dispose d’un microphone intégré et d’un support pivotant à 360 degrés, ce qui permet de trouver facilement l’endroit parfait qui convient le mieux à la configuration de votre bureau.

36 $ sur Amazon

Vous constaterez peut-être que votre besoin de prises de courant augmente lorsque vous travaillez à domicile, il n’est donc jamais une mauvaise idée d’investir dans une multiprise. Le parasurtenseur APC Smart Plug dispose de quatre ports USB, de trois prises intelligentes – qui peuvent être contrôlées par une application – et de trois prises ordinaires, offrant de nombreuses prises de courant pour votre espace de travail. De plus, il a une protection contre les surtensions, de sorte que votre ordinateur et autres équipements de travail ne seront pas frits en cas de surtension.

45 $ d’Amazon

En fonction de votre travail ou de votre flux de travail, il se peut que vous manquiez de service de son, donc obtenir des haut-parleurs d’ordinateur est un must. Le Bose Companion 2 Series III vous offre le son classique et bien équilibré que vous attendez des enceintes Bose pour un prix abordable. Les sons bas de gamme sont chaleureux et cohérents et ne semblent jamais se battre avec les sons haut de gamme. Ils sont simples dans tous les sens, contrôlés par un seul bouton de volume, et sont assez petits et compacts, ce qui les rend parfaits pour les espaces restreints.

99 $ chez Amazon

Le travail à domicile peut venir avec sa part de distractions, le Taotronics SoundSurge 85 est un casque antibruit avec une superbe autonomie de 40 heures qui vous garantira de noyer le bruit dont vous avez besoin pour vous concentrer sur le travail. La peluche sur les canettes est confortable à porter pendant de longues périodes, et avec Bluetooth 5.0 à bord et la possibilité d’utiliser un cordon AUX à l’ancienne, elles sonnent toujours très bien.

40 $ chez Amazon

Si vous ne possédez pas déjà un bureau debout, obtenir un convertisseur de bureau debout que vous pouvez utiliser sur votre bureau existant est un moyen financier et économique de rendre votre espace de travail plus réglable. Le convertisseur de bureau debout SHW mesure 32 pouces de long, 22 pouces de profondeur et peut supporter 30 livres de poids. Il peut s’ajuster de seulement quatre pouces de votre bureau – ce qui signifie que vous pouvez toujours vous asseoir lorsque vous l’utilisez – jusqu’à 16 pouces, vous permettant de vous tenir debout et de travailler quand vous le souhaitez.

85 $ chez Amazon

Si vous allez rester debout à votre bureau pendant un certain temps, il est préférable de protéger vos pieds avec un tapis anti-fatigue. Celui-ci a un motif tissé qui ajoute une belle texture au tapis. Il est disponible en deux couleurs et en une seule taille, et il mesure environ 1,2 pouces d’épaisseur pour éviter que vos pieds ne se fatiguent ou ne soient douloureux.

30 $ chez Amazon

Si vous avez un ordinateur avec des ports limités – en particulier un Mac – c’est le petit concentrateur qui pourrait. Elle est presque aussi puissante qu’une station d’accueil, mais coûte une fraction et ne prend pas autant d’espace. Il possède deux ports USB-A, un port HDMI, un lecteur de carte microSD et SD, un port USB-C pour le transfert de données à haute vitesse et un port USB-C pour une charge allant jusqu’à 100 watts.

40 $ chez Amazon

Assurez-vous d’avoir tout ce dont vous avez besoin

Si vous commencez à travailler à domicile, mon meilleur conseil est de bien réfléchir à tout ce dont vous pourriez avoir besoin, afin que vous puissiez effectuer la transition le plus en douceur possible. Rien n’est aussi frustrant que de réaliser que vous avez besoin de quelque chose qui est à votre bureau ou de démarrer un projet et de ne pas pouvoir le terminer en raison du manque d’outils appropriés à votre disposition.

Je ne peux pas recommander assez un disque dur externe. Tout le monde devrait en avoir un, peu importe où il travaille, et le Seagate Backup Plus Slim est parfait pour tout le monde. C’est un rangement rapide et facile qui peut tenir dans un sac, un sac à main ou même une grande poche de veste!

Je travaille à domicile depuis plus de quatre ans maintenant, et je ne peux pas vous dire à la maison que j’aime mes écouteurs antibruit. J’utilise mon Taotronics SoundSurge 85 tous les jours, car ils me permettent de travailler mieux que tout. De plus, leur autonomie de 40 heures signifie que je n’ai pas besoin de charger plus d’une fois par semaine!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.