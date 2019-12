8 applications iPhone payantes en vente gratuitement le 20 décembre – .

Si vous n'avez pas vu la rafle d'hier des meilleures applications iPhone et iPad payantes en vente gratuitement pendant une durée limitée, vous devez absolument revenir en arrière et vérifier, car il y a encore plusieurs téléchargements gratuits à y trouver. Une fois que vous avez terminé, vous trouverez huit nouveaux cadeaux gratuits dans la rafle de vendredi. Comme toujours, ces ventes d'applications peuvent cesser à tout moment, alors dépêchez-vous ou vous risquez de manquer les meilleures.

Normalement 0,99 $.

Créez vos propres emoji! Les créateurs du premier succès de Moji Maker sont fiers de présenter Moji Me. Fatigué de voir toutes ces applications emoji de célébrités et de vous demander comment vous pouvez avoir vos propres emoji? L'attente est terminée. Vous pouvez maintenant créer sans effort vos propres emoji personnalisés qui ressemblent à vous ou à vos amis. Parcourez plus de 20 000 ressources personnalisées pour créer votre propre collection d'émojis personnalisés. Avec littéralement des milliards de possibilités, vous constaterez qu'il s'agit de l'application de création d'avatar la plus complète jamais créée! Mise à jour hebdomadaire avec un nouveau contenu.

Tous vos emojis sont enregistrés directement sur votre clavier et peuvent être envoyés sans copier-coller. Optimisé pour Retina Display, utilisez vos emoji comme photo de profil sur vos réseaux sociaux préférés.

Créez des vues du visage ou du haut du corps et faites passer votre jeu d'emoji au niveau supérieur. Vous pouvez également habiller vos emoji avec des tenues et accessoires de vos marques de vêtements préférées comme: Diamond Supply Co. ™, Young & Reckless ™, Neff ™, Tradition ™, Vandal-A ™, Amber Rose ™, Reebok ™ x Freebandz ™ Summer Tournée seize et plus! Restez à l'écoute car nous ajoutons des looks de plus de designers.

Parcourez parmi plus de 20 catégories d'actifs entièrement personnalisables: teint, forme du visage, cheveux, yeux, sourcils, cils, bouche, nez, oreilles, traits du visage, lunettes de soleil, barbes, moustaches, accessoires, mains, chapeaux, perruques, masques, tige gestes corporels, tenues et plus encore!

Entièrement personnalisable, vous pouvez régler presque tout pour obtenir le look parfait. Sélectionnez des dizaines de couleurs de cheveux, ajustez la taille et déplacez les pièces autour de la toile avec votre doigt, ajustez la superposition en avant et en arrière, changez l'opacité, retournez et plus encore! Vous pouvez également télécharger une image de référence pendant que vous concevez pour obtenir le look parfait.

Installez l'application Messages et profitez pleinement de ces fonctionnalités:

-Envoyer des emojis en 3 tailles – petit, moyen et grand dans une résolution étonnante

-Faites glisser et déposez des emojis sur des bulles de chat

-Envoyez plusieurs emojis avec le nouveau mode d'entrée combo

-Naviguer les emojis récemment envoyés

-Toutes vos créations dans l'application se synchronisent automatiquement avec votre clavier

Les émojis sont compatibles sur tous les appareils, donc le récepteur n'a pas besoin d'avoir l'application installée (ou même un iPhone) pour les voir.