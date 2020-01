8 choses qu’iOS fait mieux qu’Android

Chez Android Authority, nous pouvons citer une multitude de raisons pour lesquelles Android bat le système d’exploitation mobile d’Apple. L’alternative de Google offre une plate-forme, un choix, une valeur, une polyvalence et une personnalisation plus ouverts, pour ne nommer que quelques éléments. Mais si Android est tellement mieux, qu’est-ce qui maintient les utilisateurs iOS accrochés aux iPhones et iPads?

Bien que beaucoup soutiennent qu’il s’agit d’une image de marque et d’un statut, nous pensons que les raisons vont au-delà de l’ignorance et de la vanité. Nous sommes avant tout des passionnés de technologie et devons accepter qu’il y a certaines choses que iOS fait mieux qu’Android. Abordons ces différences.

iOS est généralement plus rapide et plus fluide

Ayant utilisé les deux plates-formes quotidiennement pendant des années, je peux dire que j’ai rencontré beaucoup moins de hoquets et de ralentissements avec iOS. La performance est l’une des choses qu’iOS fait mieux qu’Android la plupart du temps. Cela semble ridicule compte tenu des composants internes de l’iPhone. L’iPhone 11 Pro Max est actuellement le smartphone Apple le plus puissant et il dispose d’un processeur à six cœurs avec 4 Go de RAM. Ces spécifications seraient considérées au mieux comme milieu de gamme dans le monde Android actuel.

Ayant utilisé les deux plates-formes quotidiennement pendant des années, je peux dire que j’ai rencontré beaucoup moins de hoquets et de ralentissements avec iOS.

Edgar Cervantes

La vérité est que nous avons tendance à nous perdre un peu dans les spécifications et à oublier souvent de regarder ce qui compte vraiment. Les performances ne proviennent pas uniquement de spécifications puissantes. La puissance de traitement ne se limite pas aux cœurs et aux horloges de vitesse. En fait, il a été prouvé que les processeurs Apple sont meilleurs que ceux de Qualcomm. Notre propre Gary Sims explique comment dans son vaste article.

En fait, Gary Sims a également récemment testé le nouveau Snapdragon 865 et l’a comparé au chipset Apple A13 de l’iPhone 11 Pro Max. La toute nouvelle puce de Qualcomm bat l’A13 dans la plupart des tests, à l’exception du GPU. Il s’agit d’un bond important de Qualcomm, mais nous devons également nous rappeler que la puce d’Apple aura environ six mois au moment où les premiers téléphones Snapdragon 865 arriveront sur le marché.

Que les processeurs Apple soient meilleurs ou non, l’important est qu’iOS soit optimisé pour fonctionner parfaitement avec les quelques appareils fabriqués par Apple. Pendant ce temps, Android est plongé dans une mer de smartphones, tablettes et autres produits. Il appartient aux OEM d’optimiser le logiciel pour le matériel, et ils font parfois un mauvais travail.

Guide d’achat Apple iPhone: quel iPhone vous convient le mieux?

Nous ne voulons pas l’admettre, mais voilà: l’iPhone d’Apple est un bon smartphone. C’est même génial, tant que vous êtes à l’aise avec iOS et que vous n’êtes pas trop attaché à Android. L’iphone …

L’écosystème fermé d’Apple permet une intégration plus étroite, c’est pourquoi les iPhones n’ont pas besoin de spécifications très puissantes pour correspondre aux téléphones Android haut de gamme. Tout est dans l’optimisation entre le matériel et le logiciel. Étant donné qu’Apple contrôle la production du début à la fin, ils peuvent s’assurer que les ressources sont utilisées plus efficacement.

Maintenant, cela ne veut pas dire que tous les appareils iOS peuvent surpasser tous les appareils Android. Parce qu’il y a beaucoup de choix dans l’univers Android, certains téléphones sont fabriqués avec des internes bestiaux et des performances époustouflantes. En règle générale, cependant, les appareils iOS sont plus rapides et plus fluides que la plupart des téléphones Android à des prix comparables.

iOS est super simple à utiliser

Parfois, c’est ce que nous aimons d’Android qui en fait une plate-forme moins attrayante pour le grand public. Alors que Google et ses fabricants partenaires se sont améliorés pour rendre Android plus intuitif, la vérité est que cela peut encore être un peu déroutant. L’incohérence entre les fabricants de téléphones crée une courbe d’apprentissage, car la plupart des téléphones Android ont l’air et se sentent différents les uns des autres.

Les fans d’Apple aiment la simplicité de leur système d’exploitation, et c’est sans doute l’une des choses qu’iOS fait mieux qu’Android. Il n’y a pas grand-chose à iOS, et cela fait partie de l’attrait. De nombreux amateurs d’iPhone ne veulent pas d’un téléphone avec lequel ils peuvent s’amuser et personnaliser. Ils veulent un appareil qui fonctionne bien, est facile à utiliser et peut les amener à leur contenu avec le moins d’effort. C’est à cela que sert l’expression «ça marche juste».

Opinion: Chers fans d’Android et d’Apple: en 2020, pouvons-nous mettre définitivement fin à la haine?

Avec iOS, vous obtenez des pages d’accueil avec des rangées et des colonnes d’icônes, que vous pouvez organiser comme vous le souhaitez, mais il n’y a pas de tiroir d’application pour cacher les choses – tout est là devant vous. Les paramètres sont assez simples, mais l’expérience est toujours la même, que vous utilisiez un iPhone 11, un iPad Pro ou tout autre appareil de la gamme Apple

L’expérience utilisateur pour iOS est suffisamment intuitive pour qu’il n’y ait presque pas de courbe d’apprentissage. J’ai vu des enfants qui n’ont jamais utilisé de smartphone découvrir les bases en 15 minutes environ. De même, si vous possédez déjà un appareil iOS, vous pouvez passer à n’importe quel autre et savoir automatiquement comment il fonctionne.

Mises à jour en temps opportun

La mise à jour du logiciel est certainement l’une des choses que iOS fait mieux qu’Android. Si votre appareil iOS se qualifie pour obtenir la dernière mise à jour, il l’obtiendra dès son lancement. Cela peut être une mauvaise nouvelle pour certains appareils plus anciens qui ne peuvent pas très bien gérer les versions iOS plus gourmandes en ressources, mais c’est un autre sujet, et quelque chose à craindre uniquement si vous avez un appareil Apple plus ancien.

Lisez aussi: Quel fabricant met à jour ses smartphones le plus rapidement? Édition Android Pie

Le processus de mise à jour n’est pas aussi transparent avec Android de Google. Google ne donne que des mises à jour directes à ses propres produits, comme le Pixel 4 et le Pixel 4 XL, et même ceux-ci sont connus pour ne pas obtenir les mises à jour efficacement.

Les fabricants comme Samsung, Sony, Motorola et tous les autres doivent obtenir la mise à jour, y travailler, l’optimiser pour votre appareil, puis l’envoyer. Dans de nombreux cas, les opérateurs doivent également les parcourir, ce qui garantit que vous obtenez des mises à jour tardivement, parfois des mois ou des années plus tard … si jamais.

L’écosystème Apple

Celui-ci est plus lié, car Google s’est beaucoup amélioré dans l’intégration de ses services sur les appareils au cours des dernières années. Quoi qu’il en soit, les produits Apple comme les iPhones, iPads, Apple TV, Apple Watches et ordinateurs Mac sont étroitement intégrés à iCloud, iMessage, FaceTime et à d’autres services internes. Bien que Google ait ses services concurrents, qui fonctionnent également très bien, ils ont davantage une courbe d’apprentissage et ne se sentent pas aussi étroitement liés à l’expérience Android.

Certaines des applications nécessaires pour accéder aux principaux services Google ne sont pas préinstallées, ce qui oblige les utilisateurs à les rechercher dans le Google Play Store. Cela peut ne pas sembler énorme pour la plupart d’entre nous, utilisateurs avertis de la technologie, mais cela peut être une tâche intimidante pour certains, ou tout au moins une gêne. Ce peut être un jardin clos, mais c’est tout de même un jardin sûr, familier et facile à naviguer.

Lisez aussi: 5 fonctionnalités que le Google Play Store devrait voler sur l’App Store iOS dès maintenant

En ce qui concerne les magasins d’applications, l’App Store d’Apple est bien mieux organisé et mieux contrôlé que le Google Play Store. Les développeurs qui cherchent à obtenir leurs applications sur l’App Store doivent passer par une liste longue et coûteuse de vérifications et de procédures, mais le résultat final est une augmentation nette de la qualité globale des applications iOS. L’App Store d’Apple est également généralement plus propre, contient moins de publicités et propose des fonctionnalités supplémentaires intéressantes telles que des interviews, des guides, de meilleures listes d’applications, etc.

Sécurité (pour l’instant)

Celui-ci n’est plus aussi unilatéral qu’autrefois, les mises à jour de sécurité de Google devenant plus cohérentes. Google a continué de sécuriser le Google Play Store, ainsi que d’ajouter des mesures pour garantir la sécurité de vos téléphones et informations. Ceux-ci incluent des choses comme le sandbox, la vérification en deux étapes, Google Play Protect, des autorisations d’application plus contrôlées, etc. Ces mises à niveau, associées à des utilisateurs plus avertis, offrent une sécurité Android beaucoup plus robuste qui commence à rivaliser avec iOS.

Lisez aussi: Comment protéger votre vie privée lors de l’utilisation d’Android

La question de savoir si iOS est meilleur qu’Android en termes de sécurité fait désormais débat, mais le consensus général donne toujours le dessus à Apple. iOS propose des mises à jour plus cohérentes pour tous les appareils, un écosystème fermé plus difficile à pénétrer et un magasin d’applications plus strict. Tous ces facteurs combinés rendent plus difficile pour les attaquants de cibler les utilisateurs iOS.

Apple CarPlay

Peu importe le nombre de fois où je donne une chance à Android Auto, je reviens à Apple CarPlay. Parfois, je porte un iPhone juste pour utiliser CarPlay dans ma voiture!

L’alternative Apple basée sur iOS est beaucoup mieux organisée avec des icônes d’application soigneusement organisées. Vous pouvez déplacer ces icônes pour prioriser vos applications préférées pour un accès facile. La disponibilité directe des applications facilite également l’exécution de plus d’actions dans des applications spécifiques prises en charge.

L’interface d’Android Auto peut être un peu déroutante, car sa nature est d’être aléatoire. Les actions recommandées sont suggérées et organisées par les algorithmes magiques de Google, ce qui signifie que la liste change continuellement, vous obligeant à lire plus et parfois même à faire défiler pour trouver ce dont vous avez besoin.

Il n’y a pas de mémoire musculaire avec Android Auto, ce qui, je pense, le rend plus distrayant pendant la conduite. Et bien que Google Assistant fasse beaucoup meilleur travail que Siri, cette fonctionnalité ne suffit pas pour m’éloigner de la solution embarquée d’Apple. Apple CarPlay est plus beau, plus simple à utiliser et plus fonctionnel.

Un soutien supérieur

Pomme

AppleCare peut être coûteux, mais il fait des réclamations de garantie et d’assurance pour les appareils iOS un jeu d’enfant absolu. Si vous avez un Apple Store local, vous pouvez souvent sortir avec un tout nouvel appareil en moins d’une heure également.

En parlant d’Apple Stores, que vous les aimiez ou que vous les détestiez, les points de vente d’Apple ont un look signature que de nombreux détaillants ont essayé de copier. La conception ouverte vous attire dès que vous passez. Un grand nombre d’employés sont à votre disposition pour vous aider avec tout achat ou problème. Ils ont même des cours pour vous apprendre à utiliser les appareils Apple.

Aucune entreprise n’est parfaite, mais avoir un téléphone ou une tablette iOS bat certainement la concurrence si vous avez un problème avec. Vous n’avez pas besoin de passer par des opérateurs, de rechercher des numéros de téléphone de service client étranges, de remplir des formulaires en ligne, d’envoyer des fax, de rester en attente pendant de longues périodes uniquement pour parler à un robot, ou d’attendre des semaines juste pour réparer votre appareil ou remplacé.

Valeur de revente

Ce n’est pas exactement l’une des choses que iOS fait mieux qu’Android, mais c’est un avantage du marché qu’Apple a sur la plupart de ses concurrents mobiles. Les iPhones, iPads et autres produits Apple conservent généralement leur valeur bien mieux que les produits Android. Cela signifie que vous pouvez les vendre plus quand il est temps de changer d’appareil. Et parce que les produits Apple sont si populaires, ils se vendent généralement beaucoup plus vite aussi.

Les iPhones, iPads et autres produits Apple ont généralement une meilleure valeur que les produits Android.

Edgar Cervantes

Mettons les choses en perspective avec des exemples concrets. L’iPhone XS Max a été lancé en septembre 2018 pour un prix de départ de 1099 $. Un iPhone XS Max de base d’occasion coûte actuellement entre 400 $ et 500 $ sur eBay. Cela signifie que vous pouvez obtenir jusqu’à environ 45% de la valeur d’origine du téléphone. Pendant ce temps, le Samsung Galaxy Note 9 est sorti en août 2018 pour 1000 $ (pour la version de base de 128 Go). Cela peut être trouvé utilisé sur eBay de 250 $ à environ 350 $. Cela représenterait au mieux environ 35% de la valeur d’origine de la note.

Gardez à l’esprit que cet exemple est le meilleur des cas pour Android, car Samsung est une autre marque recherchée qui a tendance à conserver sa valeur mieux que les autres de sa catégorie. La valeur de revente favorise beaucoup plus Apple lorsque vous la comparez à d’autres fabricants Android plus petits.

Avant de nous jeter dans les commentaires, n’oubliez pas que nous ne disons en aucun cas qu’iOS est catégoriquement meilleur qu’Android. Le système d’exploitation mobile de Google a ses avantages, nous en parlons presque tous les jours ici. Cependant, nous devons tout garder en perspective et réaliser qu’il y a certaines choses qu’iOS fait absolument mieux qu’Android. Il y a toujours place à amélioration et Google pourrait apprendre une ou deux choses du géant de Cupertino.