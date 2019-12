8 films de Noël à regarder aujourd'hui

Joyeux Noël! Pour ceux qui célèbrent, aujourd'hui est un grand jour rempli de famille, d'amis et bien sûr de cadeaux. Beaucoup célèbrent aujourd'hui en mangeant beaucoup de nourriture, en échangeant des cadeaux, et pour beaucoup, il est traditionnel de regarder leurs films de Noël préférés. Certains des meilleurs films de Noël sont disponibles sur les différents services de streaming populaires, y compris Disney Plus, Netflix, Hulu et Amazon Prime Video.

Jetons un coup d'œil aux 8 meilleurs films de Noël que vous pouvez diffuser sur ces principaux services. De plus, si vous avez toujours votre installation de télévision par câble ou par satellite, nous avons certains des meilleurs films de Noël que vous pouvez regarder sur différents réseaux.

Meilleurs films de Noël sur les services de streaming

Meilleurs films de Noël sur Disney Plus

Seul à la maison

L'écrivain John Hughes et le réalisateur Chris Columbus ont sorti Home Alone en 1990. Ce fut un énorme succès et a transformé son acteur principal, Macaulay Culkin, en une énorme star du jour au lendemain. Il est facile de voir pourquoi. Le portrait de Culkin de Kevin McCallister, 8 ans, est l’or de la comédie. Il est resté à la maison tandis que sa famille le laisse par erreur quand ils vont à Paris pour Noël. Kevin profite rapidement de la nouvelle liberté d'être seul à la maison, mais doit bientôt défendre sa maison contre la menace des «Wet Bandits». Joe Pesci et Daniel Stern égalent Culkin dans la comédie et le timing, car ils sont victimes de ses pièges à la maison. Après tout ce temps, le film tient toujours.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également diffuser la suite de 1992, Home Alone 2: Lost In New York, sur Disney Plus.

Miracle sur la 34e rue

La version classique de 1947 de ce conte des Fêtes mérite d'être dans notre liste des meilleurs films de Noël Disney Plus. Le grand magasin Macy à New York, comme de nombreux magasins, a son propre père Noël pour Noël. Cependant, l'homme qui a le concert de Macy's Santa, Kris Kringle (joué par Edmund Gwenn), insiste sur le fait qu'il est la vraie affaire. Tout se réunit dans une scène de cour désormais célèbre, où nous découvrons si le Père Noël est réel ou non. Soyez prêt avec certains mouchoirs.

Meilleurs films de Noël sur Netflix

Les chroniques de Noël

L'un des plus grands films originaux de Netflix en 2018 était ce film de Noël, qui met Kurt Russel dans le rôle du Père Noël lui-même. Cependant, en raison des bouffonneries d'un couple d'enfants, le Père Noël se retrouve coincé à Chicago la veille de Noël, et il y a une course contre la montre pour le remettre avec son traîneau et ses rennes. S'il ne termine pas son don annuel avant la fin de la veille de Noël, le monde perdra ce grand esprit des Fêtes. La représentation par Russel du Père Noël comme un grand-père branché est parfaite pour lui, et le film lui-même est amusant à regarder avec votre famille et vos amis.

Noël blanc

Que pouvez-vous dire à propos de Noël blanc que d'autres n'ont pas déjà dit? Bing Crosby et Danny Kaye jouent deux anciens soldats de la Seconde Guerre mondiale qui deviennent des producteurs de musique à succès. Ils accompagnent deux chanteurs joués par Rosemary Clooney et Vera-Ellen dans une auberge de vacances au Vermont, pour découvrir qu'il appartient à Crosby et à l'ancien commandant militaire de Kaye. L'auberge risque de fermer en raison d'un manque de neige et d'invités. Les quatuors font de leur mieux pour mettre en scène une comédie musicale à l'auberge pour la sauver. Le scénario n'a pas beaucoup d'importance; ce qui importe, ce sont les chansons d'Irving Berlin qui figurent dans White Christmas et chantées par la distribution, y compris la chanson-titre (qui a en fait fait ses débuts dans un film précédent, Holiday Inn).

Meilleurs films de Noël sur Hulu

À la maison pour les vacances

L'actrice Jodie Foster a réalisé ce classique de la comédie des Fêtes de 1995. (Il se déroule en fait lors de Thanksgiving, mais nous lui donnerons un laissez-passer). Holly Hunter incarne une femme qui vient de perdre son emploi à Chicago. Elle décide de retourner dans sa ville natale de Baltimore pour passer des vacances avec ses parents et sa famille élargie. Comme vous pouvez vous y attendre, de nombreux incidents se produisent lorsque les membres de la famille se gênent à la maison. Recherchez Robert Downey Jr. dans un rôle pré-Iron Man ici.

La maison de papa 2

Il s'agit de la suite de 2017 de la comédie familiale à succès. Will Ferrell et Mark Wahlberg sont de retour respectivement en tant que beau-père et beau-père. Les deux essaient d'être les meilleurs pères qu'ils peuvent être pour leur fille et leur fils aimants. Pour la suite, qui se déroule pendant les vacances de Noël, Ferrell et Wahlberg doivent également faire face à leurs propres pères, interprétés par John Lithgow et Mel Gibson. Oui, même John Cena se présente pour créer des problèmes dans ce film de Noël sur Hulu.

Meilleurs films de Noël sur Amazon Prime Video

C'est une vie magnifique

Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film. Sorti en 1946 et réalisé par Frank Capra, il est difficile de croire qu'It's A Wonderful Life n'était pas un énorme succès au box-office. Il n'a commencé à devenir populaire que lorsque les chaînes de télévision locales ont commencé à relire le film en permanence dans les années 1970. Au-delà des thèmes et du décor de Noël, ce film montre également comment une personne peut affecter la vie de tant d'autres personnes. La représentation de George Bailey par Jimmy Stewart est véridique. George est un homme humble qui cherche toujours les autres dans la ville de Bedford Falls. Cependant, une veille de Noël fatidique met George au bord du gouffre, et c'est à un ange utile nommé Clarence de lui montrer que sa vie est vraiment merveilleuse.

Oh, et n'oublions pas l'un des meilleurs méchants de cinéma de tous les temps. Lionel Barrymore est parfait comme l'opposé de George Bailey, le super-riche Henry Potter qui fait de son mieux pour vaincre George.

Vous pouvez regarder la version classique en noir et blanc de ce film, mais Amazon Prime a également une version colorisée à diffuser également.

Holiday Inn

Cette comédie musicale de 1942 a présenté au monde l'une des meilleures chansons de Noël de tous les temps. Oui, le Noël blanc d'Irving Berlin a fait ses débuts dans ce film. Il a également écrit 11 autres chansons originales pour Holiday Inn. L'intrigue présente Bing Crosby et Fred Astaire comme deux artistes qui poursuivent la même femme. Cette guerre romantique se déroule à l'Holiday Inn, un souper club ouvert uniquement pendant la saison de Noël. Cependant, l'intrigue n'a pas vraiment d'importance. Vous regardez l'un des meilleurs films de Noël sur Amazon Prime Video pour les chansons et pour la danse d'Astaire.

D'autres grands films de Noël sur la télévision par câble

Tous les meilleurs films de Noël ne sont pas actuellement disponibles sur les services de streaming. Voici quelques-uns des meilleurs films que vous pouvez regarder sur la télévision par câble ce jour de Noël.

L'amour, en fait – Le rom-com 2003 est devenu un incontournable de Noël pour de nombreuses personnes, avec ses nombreux scénarios différents mais liés. Regardez-le à 9 h 45, heure de l'Est sur HBO 2 et à 22 h 15 HE sur HBO le 25 décembre.Elfe – 2003 a été une grande année pour les films de Noël. Will Farrell incarne un humain élevé comme un elfe dans l’usine de jouets du Père Noël qui cherche son vrai père. Regardez-le à 17 h (heure de l'Est) sur AMC le 25 décembre.Une histoire de Noël – La sortie de 1983 ressemble à un conte de Noël vraiment américain alors que le jeune Ralphie se retrouve dans toutes sortes de situations pendant qu'il attend également sa carabine Red Ryder bien-aimée comme cadeau de vacances. Regardez cette journée sur TBS et TNT ce jour de Noël.Vacances de Noël du National Lampoon – Le meilleur des films de vacances alors que la famille Griswold essaie de passer un Noël parfait. Les hijinks sont nombreux ici. Regardez-le à 17 h 45, heure de l'Est, sur AMC.Die Hard– Nous le dirons avec fierté: cette sortie de 1988 est un film de Noël et l'un des meilleurs. John McClane doit sauver sa femme et beaucoup d'autres otages de voleurs méchants et très armés dans un immense gratte-ciel la veille de Noël. Vous pouvez regarder cette journée de Noël toute la journée sur Paramount Network.