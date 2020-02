8 meilleures imprimantes photo pour la photographie

Une bonne photographie ne doit pas seulement vivre sur des écrans. Certaines images méritent d’être imprimées et appréciées sous forme physique. En tant que photographe, je ne saurais trop insister sur l’importance d’imprimer vos images dans toute leur splendeur. Les meilleures imprimantes photo peuvent donner vie aux images et offrir des résultats époustouflants, mais l’astuce consiste à trouver la bonne. C’est pourquoi nous avons créé une liste de certaines des meilleures imprimantes photo que vous pouvez trouver en ligne.

Gardez à l’esprit que ce n’est pas le meilleur de l’industrie. Nous nous concentrons sur les meilleurs produits à différents prix, en gardant à l’esprit que les photographes ont des besoins différents. C’est pourquoi nous n’inclurons pas d’énormes imprimantes de qualité industrielle qui coûtent plusieurs milliers de dollars. Ce guide s’adresse davantage aux consommateurs et aux professionnels qui souhaitent imprimer de temps en temps leur travail.

Les meilleures imprimantes photo:

1. Canon Selphy CP1300

Le Canon Selphy CP1300 est petit et abordable, mais c’est l’une des meilleures imprimantes photo de sa catégorie. Elle ne pèse que 1,9 livres et est une imprimante très polyvalente, car elle peut gérer plusieurs tailles: 4 x 6 pouces, 3,5 x 4,7 pouces, 2,1 x 3,4 pouces, 2,1 x 2,1 pouces et 2 x 6 pouces (style bande photobooth).

La batterie en option peut le rendre complètement portable. Il est également unique en ce qu’il utilise la technologie de sublimation thermique pour l’impression. Cela signifie qu’il n’y a pas de temps d’attente après l’impression, les photos sont étanches et les images peuvent durer jusqu’à 100 ans.

2. Canon TS9120

Le Canon TS9120 est trop imprimante pour le prix!

Ce qui fait du Canon TS9120 l’une des meilleures imprimantes photo, c’est ses excellentes spécifications et sa polyvalence pour le prix. Il peut servir d’imprimante de documents ordinaire, de scanner, de copieur et ses capacités d’impression photo sont également compétentes. La résolution d’impression est plus qu’acceptable à 4800 x 1200 DPI (points par pouce). Il a un système d’encre individuel à 6 couleurs et un réservoir d’encre bleu photo pour un grain réduit. Si vous êtes dans les filtres, vous pouvez les ajouter en utilisant l’écran inclus. Vous bénéficiez également d’autres fonctionnalités intéressantes telles que l’impression sans fil, l’impression de CD et la prise en charge des cartes mémoire. Sans oublier que ça a l’air très bien!

3. Fujifilm Instax SP-3

Le Instax Share SP-3 de Fujifilm est l’une des meilleures imprimantes photo de la société si vous voulez de petites images carrées et la commodité de la portabilité. Ces impressions sont plus grandes que celles du SP-2, avec une taille de 2,4 x 2,4 pouces. Fuji dit qu’il a utilisé ce format pour rendre l’imprimante idéale pour l’impression de photos Instagram, qui par défaut ont le même rapport d’aspect 1 x 1. Vous pouvez ajouter des filtres et du texte à vos photos via l’application, et vous pouvez même rechercher des balises spécifiques pour trouver les photos que vous souhaitez imprimer.

Le SP-3 utilise une batterie rechargeable Fuji NP-50 pour l’alimentation, mais vous pouvez également le charger avec un câble micro-USB standard. Bien que vous le chargiez probablement avec un câble la plupart du temps, il est agréable d’avoir la possibilité de remplacer la batterie si vous utilisez un appareil photo qui partage le même format de batterie.

4. Canon Pixma IP8720

Le Canon Pixma IP8720 offre des tirages photo plus grands à un budget limité.

Nous commençons à franchir la barre des 200 $ avec cette imprimante, mais le Canon Pixma IP8720 en vaut la peine si vous êtes un photographe plus sérieux. La capacité d’imprimer à 9600 x 2400 DPI sur du papier plus grand de 13 x 19 pouces en fait l’une des meilleures imprimantes photo de sa gamme de prix. Les autres fonctionnalités incluent l’impression sans fil, le mode silencieux, l’impression de CD et l’alimentation automatique.

5. Epson Expression Photo HD XP-1500

Faisons une pause auprès de Canon et jetons un œil à l’une des meilleures imprimantes photo d’Epson. L’entreprise est connue pour ses superbes encres HD et ses produits de qualité. Celui-ci n’est pas beaucoup plus cher et offre des impressions 13 x 19 pouces à une résolution de 5760 x 1440 DPI. L’unité est également dotée de fonctionnalités intéressantes, notamment l’impression sans fil, un écran couleur de 2,4 pouces, l’impression automatique de documents recto verso, etc.

6. Canon Pixma Pro-100

La Canon Pixma Pro-100 est une imprimante vraiment professionnelle qui ne cassera pas (trop) la banque.

Nous avons officiellement franchi la barre des 400 $ et les choses deviennent assez sérieuses. Le Canon Pixma Pro-100 est l’une des meilleures imprimantes photo sur le marché. Il est fait pour ceux qui veulent quelque chose qui convient au travail professionnel sans trop se ruiner.

Cette imprimante est livrée avec un système d’encre à 8 colorants qui offrira des dégradés plus précis et une fidélité des couleurs supérieure. Trois d’entre elles sont des cartouches en niveaux de gris dédiées, ce qui rendra les photos en noir et blanc particulièrement étonnantes. La résolution de 4800 x 2400 DPI n’est pas la plus élevée, mais ce n’est rien à se moquer et aura l’air incroyable étant donné que la taille d’impression maximale est de 13 x 19 pouces.

7. Epson SureColor P600

Avec la sortie de l’Epson SureColor P800, la deuxième meilleure imprimante photo de la société est la P600. Les choses commencent à devenir un peu plus sérieuses avec le système d’encre 9 couleurs et sa taille d’impression maximale de 13 x 129 pouces. Vous bénéficiez également des avantages en termes de fonctionnalités intéressantes, notamment la connectivité sans fil / Ethernet, un écran tactile de 2,7 pouces, l’impression de CD, de grandes tailles de cartouches, etc.

8. Canon ImagePrograf Pro-1000

ImagePrograf Pro-1000 de Canon est la meilleure imprimante professionnelle que vous pouvez acheter sans aller complètement par-dessus bord sur le prix.

C’est la meilleure imprimante photo que vous puissiez acheter sans aller complètement à la mer sur le prix. L’ImagePrograf Pro-1000 de Canon possède un système de cartouches d’encre à 11 couleurs qui fera passer la gamme de couleurs de l’imprimante au niveau supérieur. La taille d’impression a également été augmentée à 17 x 22 pouces. La résolution d’impression est de 2400 x 1200 DPI, ce qui est suffisant pour créer de superbes impressions. Bien sûr, il est également livré avec des fonctionnalités solides telles que l’impression sans fil, la technologie anti-colmatage, le Wi-Fi et un logiciel d’impression de niveau professionnel.

Voilà pour notre liste des meilleures imprimantes photo actuellement disponibles. Vous êtes maintenant prêt à présenter votre meilleur travail de photographie sous forme physique!

