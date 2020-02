8 meilleurs écouteurs Sony que vous pouvez acheter

Les écouteurs Sony sont connus pour leur qualité, leur large choix et leur superbe design. La marque s’est forgée une réputation sur plusieurs marchés et est un concurrent majeur dans le domaine des équipements audio. Tous les écouteurs Sony ne sont pas identiques, nous avons donc dressé une liste de nos favoris pour vous éviter d’avoir à parcourir une multitude d’options.

Les meilleurs écouteurs Sony:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleurs écouteurs Sony sera mise à jour régulièrement lors du lancement de nouveaux produits.

1. Sony MDRXB50AP Extra Bass

Les écouteurs Sony sont agréables, mais ils peuvent devenir très chers. Ceux qui recherchent quelque chose de abordable, sans sacrifier la qualité, peuvent jeter un œil aux écouteurs Sony MDRXB50AP Extra Bass. Ces écouteurs arborent un grand boîtier et, comme les autres produits «Extra Bass» de la société, ils accordent une grande importance au bas de gamme. Malheureusement, les concepteurs ont omis toute sorte de module de contrôle.

2. Sony MDR-7506

Le casque MDR-7506 de Sony se trouve dans les salles de classe, les studios et les laboratoires de discours.

Edgar Cervantes

Bien qu’ils fonctionnent dans n’importe quel contexte, les Sony MDR-7506 sont destinés à la surveillance en studio. En général, il s’agit d’une paire d’écouteurs fiable et légendaire avec ce facteur «it». Le long câble de 9,8 pieds est idéal pour une utilisation en studio, mais il peut être nécessaire de l’attacher pour éviter une lourdeur comique lors de vos déplacements. Ils peuvent être trouvés dans les salles de classe, les studios et les laboratoires de discours. Si vous cherchez des écouteurs de moins de 100 $ qui ont prouvé qu’ils durent des années, ce sont les écouteurs à acheter.

3. Sony WI1000X

Le WI-1000X est destiné aux personnes qui souhaitent une meilleure expérience audio depuis leur smartphone tout en conduisant ou en faisant d’autres activités sans se couvrir les oreilles. Ce produit vibrera si vous recevez un appel. La taille supplémentaire donne généralement à ces écouteurs autour du cou plus d’autonomie, et celui-ci durera jusqu’à 10 heures avec une seule charge.

4. Casque sans fil Sony PlayStation Gold

Le casque sans fil Sony PlayStation Gold prend en charge le son surround 7.1 virtuel et peut se connecter à la Playstation 4, Playstation 3, Playstation Vita et PC sans problème (bien que Vita et PC ne prennent en charge que le son stéréo). Il est livré avec un câble filaire de 3,5 mm et un dongle USB pour la connexion aux appareils, vous ne devriez donc pas avoir de problèmes de compatibilité. La durée de vie de la batterie est d’environ 8 heures par charge. Cela peut ne pas y ressembler, mais le casque a également un micro intégré dans l’écouteur gauche, vous pouvez donc discuter avec le contenu de votre cœur, bien que vous sonniez beaucoup comme si vous parliez dans une boîte de conserve en l’utilisant.

5. Sony WF-1000XM3

Sony ne déçoit pas avec les vrais écouteurs sans fil WF-1000XM3.

Edgar Cervantes

Sony ne déçoit pas avec les vrais écouteurs sans fil WF-1000XM3. Ces têtes élégantes ont du punch quand il s’agit de lutter contre le bruit extérieur. La technologie ANC gère extrêmement bien les fréquences basses. Encore une fois, la suppression du bruit est superbe, et si vous êtes dans un scénario où il est important d’entendre votre environnement, vous pouvez activer le mode son ambiant. La qualité sonore est également excellente, malgré l’absence de prise en charge de codec de haute qualité. L’autonomie de la batterie est correcte: nos amis de SoundGuys.com ont pu tirer 4,76 heures de lecture. Beaucoup diraient que les Sony WF-1000XM3 sont les concurrents les plus sérieux d’AirPod.

6. Sony WH-1000XM3

Le Sony WH-1000XM3 à suppression de bruit avait de grandes chaussures à remplir après les éloges apparemment sans fin reçus par le WH-1000XM2.

Edgar Cervantes

Le Sony WH-1000XM3 à suppression de bruit avait de grandes chaussures à remplir après les éloges apparemment sans fin reçus par le WH-1000XM2. Cette troisième itération est plus évolutive car elle est équipée d’une charge USB-C. Le nouveau modèle comporte des coussinets d’oreille plus profonds pour un confort accru. Tout comme la génération précédente, vous pouvez obtenir en utilisant le WH-1000XM3 sans jamais retirer votre téléphone de votre poche, grâce aux commandes tactiles intuitives. De plus, ces boîtes vous isolent efficacement de l’environnement, ce qui les rend idéales pour les déplacements, les voyages en avion et le zonage général.

7. Sony WH-XB900N

Sony a été sur la liste de souhaits de tout le monde avec les écouteurs WH-1000XM3, mais ceux-ci ne sont pas bon marché. C’est pourquoi lorsque la société a sorti les écouteurs Sony WH-XB900N, ils ont attiré notre attention. Pour une bonne quantité de moins, ceux-ci offrent plusieurs des mêmes fonctionnalités, y compris la suppression active du bruit, les commandes de lecture tactiles et la durée de vie de la batterie super longue.

8. Signature Sony MDR-Z1R WW2

Amazon

Le MDR-Z1R est le meilleur casque Sony absolu que vous puissiez trouver, mais il est aussi le plus cher.

Edgar Cervantes

Ce sont les meilleurs écouteurs Sony que vous puissiez trouver, mais ils sont également les plus chers avec un PDSF de 1799 $. Vous pouvez généralement les trouver un peu moins cher sur Amazon, mais ils sont toujours très chers. Tout cet argent vous offre des pilotes massifs de 70 mm, une réponse en fréquence jusqu’à 120 kHz, un boîtier tout en métal sans résonance et un cuir confortable. Les professionnels ne jurent que par ceux-ci, et leur cote Amazon résiste aux normes à 4,4 étoiles.

Ce sont les meilleurs écouteurs Sony que vous pouvez acheter dès maintenant! Prenez-en un et profitez de votre expérience d’écoute.

Lisez aussi: