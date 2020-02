8 meilleurs objectifs Sony que vous pouvez acheter

Il n’y a pas autant d’objectifs Sony que vous en trouverez avec des marques comme Canon et Nikon, mais la liste continue de s’allonger. La sélection de verre de la société japonaise a également tendance à être plus chère, mais elle offre une optique, une qualité de fabrication et une qualité d’image superbes. Ceux qui ont besoin d’aide pour choisir leur prochaine mise à niveau sont au bon endroit. Nous avons créé une liste des meilleurs objectifs Sony que vous pouvez acheter.

Nous nous concentrons aujourd’hui sur les objectifs à monture E. Les appareils photo et objectifs DSLR A-Mount ne sont pas sortis depuis des années et la société se concentre sur ses systèmes sans miroir, qui utilisent tous le E-Mount.

Les meilleurs objectifs Sony:

Conditions à garder à l’esprit:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleurs objectifs Sony sera régulièrement mise à jour à mesure que de nouveaux verres seront lancés.

1. Sony FE 50 mm f / 1.8

Un objectif 50 mm f / 1,8 devrait être le premier objectif que chaque propriétaire de caméra achète. Les objectifs Prime ont tendance à offrir une grande qualité et des ouvertures plus larges dans un facteur de forme plus petit. La distance focale de 50 mm sur un capteur plein format offre une vue très similaire à l’œil humain, donc ce que vous voyez est très similaire à ce que vous photographiez. Le prix de ces lentilles a également tendance à être beaucoup plus bas. Cet objectif Sony coûte moins de 200 $, ce qui est plutôt abordable pour la qualité que vous obtenez.

2. Sony Planar T FE 50 mm f / 1,4 ZA

Si vous voulez un objectif Sony 50 mm bien meilleur, que vous préférez une ouverture f / 1.4 plus large et que vous avez beaucoup plus d’argent à dépenser, vous pouvez opter pour le Sony Planar T FE 50 mm f / 1.4 ZA. Cet objectif est conçu par Zeiss, qui est connu pour son incroyable optique et son revêtement en T.

Sony Planar T FE 50 mm f / 1,4 ZA

3. Sony FE 90 mm f / 2.8 Macro G OSS

Un autre ajout que chaque photographe devrait avoir dans sa collection est un objectif macro Sony. Les objectifs macro vous permettent de faire la mise au point à une distance très proche de votre sujet. Si vous voyez une photo rapprochée d’un insecte, c’est le type d’objectif qui a été utilisé. Le Sony FE 90 mm f / 2,8 Macro G OSS a une distance de mise au point minimale de 0,92 pi. Associez-le à une distance focale de 90 mm et vous pouvez vraiment vous rapprocher de tout.

Sony FE 90mm f / 2.8 Macro G OSS

4. Sony FE 24-105 mm f / 4 G OSS

L’objectif Sony FE 24-105 mm f / 4 G OSS est fait pour ceux qui veulent un objectif capable de gérer la plupart des tâches. Une distance focale de 24 à 105 mm peut zoomer près des sujets, prendre des photos grand ouvert ou planer n’importe où au milieu. C’est parfait si vous souhaitez transporter moins d’objectifs (si ce n’est pas seulement celui-ci). Il s’agit d’un objectif à ouverture non variable qui ne se ferme pas lorsque vous zoomez, ce qui est certainement un avantage. C’est bien vu que l’ouverture maximale est de f / 4.

5. Sony FE 16-35 mm f / 2.8 GM

Maintenant, nous entrons dans les lentilles vraiment chères. C’est le premier de ce que nous appelons la «Sainte Trinité» dans le monde de la photographie. Il s’agit d’un trio d’objectifs Sony haut de gamme que tout photographe professionnel devrait avoir dans son répertoire. Ils couvrent les focales les plus importantes tout en offrant les meilleures optiques et grandes ouvertures. Cet objectif Sony est livré avec une distance focale de 16 à 35 mm, ce qui est idéal pour couvrir des scènes grand angle. Son ouverture est rapide à f / 2,8 et il est fait pour les photographes les plus exigeants.

6. Sony FE 24-70 mm f / 2.8 GM

Il s’agit de l’objectif Sony haut de gamme le plus apprécié des photographes professionnels. Le 24-70 mm couvre la plupart des photos quotidiennes dans lesquelles vous n’avez pas besoin de prendre grand ouvert ou de zoomer beaucoup. F / 2.8 est très rapide et la qualité du verre est faite avec les normes les plus élevées à l’esprit.

7. Sony FE 70-200 mm f / 2.8 GM OSS

Les têtes tourneront lorsque vous porterez un objectif Sony comme celui-ci. Ce géant a une distance focale de 70-200 mm et est utilisé pour les moments où vous avez vraiment besoin de zoomer et de vous rapprocher de vos sujets de loin. Il est largement utilisé par les sportifs, les concerts et certains photographes animaliers. Il a également une ouverture f / 2,8 qui ne se ferme pas lorsque vous zoomez, ce qui est une fonctionnalité étonnante pour les focales élevées dans lesquelles les vibrations vous affectent beaucoup plus.

Sony FE 70-200 mm f / 2.8 GM OSS

8. Téléconvertisseur 2x Sony

Ce n’est pas un objectif Sony classique, mais cela pourrait vous faire économiser de l’argent. Le convertisseur se connecte à votre appareil photo d’un côté et à votre objectif de l’autre. Il doublera votre distance focale lors de son utilisation, ce qui signifie qu’un objectif de 50 mm se convertira en 100 mm lorsque le convertisseur 2x Sony est utilisé. C’est moins cher que la plupart des bons objectifs. Si vous pouvez éviter de dépenser pour du verre supplémentaire et l’utiliser à la place, c’est une victoire.

La plupart des photographes vous conseilleront d’investir davantage dans des objectifs de qualité plutôt que dans un boîtier d’appareil photo coûteux. En effet, l’optique fait une énorme différence dans la qualité de l’image. Un appareil photo abordable avec un bon objectif créera généralement une meilleure photo qu’un corps cher avec un objectif terne. Cette liste des meilleurs objectifs Sony vous aidera à mieux dépenser votre argent pour des produits qui améliorent réellement votre photographie. Va les chercher!

