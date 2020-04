8 premières choses à faire avec votre OnePlus 8

Source: Andrew Martonik / Android Central

Nous sommes tous ravis de déballer un nouveau téléphone, et il y a beaucoup de raisons d’être enthousiaste quand ce téléphone est le OnePlus 8 ou 8 Pro. Que ce soit votre premier téléphone OnePlus ou votre cinquième, il y a une poignée de choses à faire en premier lorsque vous le configurez et passez par le processus de personnalisation.

Voici nos meilleurs trucs et astuces.

Utilisez réellement le chargeur dans la boîte

La plupart d’entre nous ont accumulé un grand nombre de chargeurs au fil des ans, que ce soit des téléphones précédents ou simplement des fabricants d’accessoires tiers, au point où nous cessons de penser à utiliser le chargeur fourni avec un nouveau téléphone. S’il s’agit de votre premier téléphone OnePlus, vous devez savoir que vous voulez absolument sortir ce chargeur de la boîte et l’utiliser.

OnePlus utilise sa propre technologie de charge rapide, appelée Warp Charge, qui n’est compatible qu’avec ses propres chargeurs et câbles – donc si vous utilisez un autre chargeur ou câble, vous rechargerez beaucoup plus lentement. Le chargeur est grand, mais ça vaut le coup – Warp Charge sur les OnePlus 8 et 8 Pro peut faire passer votre téléphone de 0 à 50% en moins de 30 minutes, ce qui est tout simplement incroyable. Et les câbles de charge OnePlus rouges ont l’air cool et sont vraiment sympas.

Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser tout autre chargeur en cas de besoin, il ne sera tout simplement pas particulièrement rapide – et avec ces grosses batteries, le chargement peut prendre un certain temps. La charge lente pendant la nuit sur un chargeur basse consommation ou sur une batterie n’est pas idéale, mais cela fonctionne. Donc, si vous voulez tirer le meilleur parti de votre temps de charge, utilisez le chargeur dans la boîte – et envisagez d’acheter un chargeur de voiture Warp Charge, un deuxième chargeur mural ou un chargeur sans fil pour le 8 Pro.

Retirez le protecteur d’écran préinstallé

Le OnePlus 8 est livré avec un protecteur d’écran préinstallé, mais il n’est vraiment pas de la qualité que vous souhaitez pour quelque chose que vous allez garder sur votre téléphone pendant longtemps. Retirez ce protecteur et commencez à profiter du véritable verre du téléphone.

Si vous vous attendez à ce que votre écran soit rayé ou si vous souhaitez le conserver le plus longtemps possible pour maintenir la valeur de revente élevée, retirez toujours le protecteur préinstallé. Parce qu’il y en a de bien meilleurs que vous pouvez installer vous-même. Vous pouvez obtenir un protecteur d’écran considérablement meilleur pour aussi peu que 10 $, et OnePlus vend généralement un protecteur d’écran en verre trempé pour environ 25 $.

Choisissez votre résolution d’écran et votre taux de rafraîchissement

OnePlus a quelques grands écrans ici, et il fait la bonne chose en activant leurs modes de taux de rafraîchissement élevés par défaut – c’est 90Hz sur le 8 et 120Hz sur le 8 Pro. Mais si jamais vous souhaitez réduire le taux de rafraîchissement pour économiser la batterie, ou simplement pour vos préférences personnelles, vous pouvez trouver les paramètres dans Afficher, Avancée, Fréquence de rafraîchissement. Vous pouvez baisser l’un ou l’autre des téléphones à 60 Hz, ce qui semblera un peu plus saccadé mais améliorera la durée de vie de la batterie.

De plus, le OnePlus 8 Pro vous permet d’augmenter la résolution de son écran par défaut de 1080p à 1440p – tout en gardant l’actualisation de 120 Hz activée. Cela nuira également à la durée de vie de la batterie, mais les téléphones OnePlus visent à tout obtenir dans un seul paquet, non? Le OnePlus 8 standard dépasse 1080p, mais ne vous inquiétez pas trop – à sa taille plus petite, vous ne remarquerez vraiment pas la différence.

Configurer la tonalité de confort d’affichage et le mode nuit

OnePlus dispose d’un nombre considérable de paramètres pour modifier exactement l’apparence de l’affichage à différents moments, et les plus importants sont la «tonalité de confort» et le «mode nuit». La tonalité de confort est un paramètre qui lit l’éclairage ambiant autour de vous et ajuste les couleurs de l’écran pour le rendre aussi confortable que possible pour vos yeux. Lorsque vous l’activez, vous remarquerez probablement la différence tout de suite, mais une fois que vous l’avez allumée pendant quelques heures, cela deviendra moins apparent – et cela fonctionnera toujours.

Plus prononcé est le “mode nuit”, qui peut être trouvé en quelque sorte sur tous les téléphones aujourd’hui. C’est le mode qui transforme plus ouvertement l’affichage de votre téléphone en une tonalité plus chaude, afin de limiter la quantité de lumière bleue émise qui, selon de nombreuses personnes, peut vous aider à passer au sommeil le soir. Si cela ne vous dérange pas l’apparence du mode nuit, vous pouvez le configurer pour qu’il s’allume automatiquement du coucher au lever du soleil en fonction de votre emplacement. Vous pouvez modifier les paramètres de son effet en appuyant sur «activer le mode nuit manuellement» et en déplaçant les curseurs pour la température de couleur et la luminosité.

Ces deux paramètres peuvent réduire la fatigue oculaire. La seule chose que vous devez garder à l’esprit lorsque vous les avez activés est la façon dont ils peuvent affecter votre capacité à capturer et éditer correctement les photos. Si vous prenez votre photographie au sérieux, vous souhaiterez peut-être désactiver temporairement les deux avant de procéder à de petits ajustements de couleur et de luminosité sur les photos. Lorsque vous les partagez sur Instagram et autres, ils seront différents de tout le monde par rapport à votre écran.

Modifier les paramètres d’affichage ambiant

OnePlus n’a pas un véritable écran “toujours allumé” comme celui de Samsung, mais il a son propre “écran ambiant” qui comble le vide. L’affichage ambiant affiche des informations de base et vous avertit lorsque des notifications sont arrivées, et est configurable dans les paramètres d’affichage.

Étant donné que l’affichage ambiant n’est pas allumé tout le temps, vous souhaiterez le configurer pour qu’il s’allume aussi souvent que possible afin que vous ayez plus de chances de voir ses informations sans allumer l’écran entier et afficher l’écran de verrouillage. Les premières bascules permettent à l’affichage ambiant de s’allumer chaque fois que vous décrochez (ou déplacez) votre téléphone ou lorsque l’écran est tapé. Et puis vous pouvez activer la bascule “nouvelles notifications” pour avoir une alerte visuelle sur les notifications – en plus, vous pouvez utiliser la fonction “lumière d’horizon” pour obtenir un signal visuel encore plus grand (et coloré) lorsque les notifications arrivent.

Une autre raison pour laquelle il est important que l’affichage ambiant s’allume régulièrement est que lorsqu’il est allumé, il active également le capteur d’empreintes digitales. Chaque fois que l’affichage ambiant s’allume, vous verrez l’invite du capteur, vous pouvez donc déverrouiller le téléphone avec juste votre empreinte digitale au lieu d’appuyer sur le bouton d’alimentation ou de toucher deux fois l’écran en premier.

Protégez votre investissement avec un étui

Les derniers téléphones OnePlus sont gros, et avec leurs bords incurvés, ils peuvent être difficiles à retenir – en particulier dans les couleurs bleues et vertes qui ont des finitions mates résistantes aux empreintes digitales. Si vous trouvez difficile de garder une main autour de votre téléphone, vous devriez envisager un étui. OnePlus fabrique d’excellents étuis de première partie, mais les grands fabricants d’étuis ont également d’excellentes options.

Configurez l’application caméra à votre guise

OnePlus n’a pas autant d’options de configuration de caméra que d’autres sociétés, mais cela s’est beaucoup amélioré dans les versions récentes. Ouvrez la caméra, sautez dans les paramètres et commencez à explorer un peu – nous avons tous des préférences pour la façon dont nous aimons configurer nos caméras, alors voyez quels paramètres vous pouvez modifier pour obtenir les choses ici comme vous les aimez.

Les principaux paramètres pour vérifier la prise de vue normale seront les options de résolution vidéo, de grille, de son d’obturateur et de données de localisation. Appuyez ensuite sur “modes personnalisés” pour définir la disposition des modes de prise de vue dans l’interface principale de l’appareil photo. Cela contrôlera les modes disponibles dans quel ordre – et vous pouvez supprimer tous les modes si vous le souhaitez.

Si vous recherchez le mode de prise de vue haute résolution de 48 mégapixels, le mode macro ou le mode filtre couleur, vous les trouverez en haut du viseur (en mode portrait) à côté du flash et du retardateur. Vous pouvez basculer vers ces options uniquement lorsque vous démarrez dans le mode “photo” par défaut, pas dans un autre mode.

En passant quelques minutes au début à configurer les fonctionnalités de base de l’appareil photo, vous ne serez pas pris au dépourvu sans les bons paramètres lorsque vous devez ouvrir rapidement l’appareil photo et prendre une photo.

Réglez l’économiseur de batterie, l’optimisation de la batterie et la charge optimisée

Les OnePlus 8 et 8 Pro ont une autonomie exceptionnelle, mais il y aura toujours des jours où vous en aurez besoin d’un peu plus. C’est pourquoi il est judicieux de configurer tous les paramètres d’optimisation de votre batterie à l’avance afin de ne pas être brouillé. Dans Réglages et Batterie il y a quelques options importantes.

“Battery saver” fait passer le téléphone en mode d’économie d’énergie qui restreint l’utilisation de l’application en arrière-plan et limite les performances pour prolonger la durée de vie de la batterie. Vous pouvez le configurer pour qu’il s’allume selon un calendrier – soit en fonction de votre “routine” comme le téléphone le souhaite, soit à un pourcentage spécifique. Je recommande ce dernier, car tout l’intérêt de l’économiseur de batterie est que vous en avez besoin les jours où votre utilisation n’est pas routinière. Vous pouvez également activer (ou désactiver) l’économiseur de batterie via les paramètres rapides de l’ombre de notification.

“Optimisation de la batterie” contrôle la façon dont le système limite l’utilisation des ressources par des applications spécifiques. Cela peut prendre un certain temps pour reconnaître votre utilisation et remplir la liste en fonction de la fréquence à laquelle vous ouvrez des applications, mais vous donnera une fenêtre sur ce qui se passe sur votre téléphone. Si vous rencontrez un problème spécifique avec une application qui ne fonctionne pas correctement ou utilise trop de batterie, c’est un excellent endroit pour voir ce que le système fait à l’application.

La «charge optimisée» reconnaît votre routine de charge habituelle et adapte la vitesse à laquelle il chargera le téléphone à 100% en fonction du moment où vous le retirez normalement du chargeur le matin. Cela prolongera la durée de vie de la batterie physique, car ce n’est pas génial que la batterie soit constamment fixée à 100% et branchée. De même, sur le OnePlus 8 Pro, vous pouvez aller en “Mode heure de coucher” et configurer si vous voulez que le téléphone chargez sans fil rapidement pendant la nuit.

