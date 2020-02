80 $ vous offre une montre intelligente avec une batterie de 30 jours qui fonctionne avec iPhone et Android – .

Que vous soyez un homme, une femme, un utilisateur d’iPhone ou un propriétaire de téléphone Android, il y a une seule smartwatch que vous devez vraiment vérifier. C’est l’une des montres intelligentes les plus vendues sur le marché, mais vous n’en avez peut-être pas entendu parler, car elle n’est pas fabriquée par Apple, Samsung ou toute autre grande marque. Elle s’appelle Amazfit Bip Smartwatch de Huami et possède toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter, telles que la prise en charge des notifications, le GPS, le suivi de la fréquence cardiaque, la surveillance du sommeil, etc. En plus de cela, il a une fonctionnalité incroyable que vous ne trouverez pas sur l’Apple Watch ou sur n’importe quelle montre connectée Android: l’autonomie de la batterie jusqu’à 30 jours! C’est génial, et il est disponible sur Amazon en ce moment pour 80 $, une toute petite fraction du prix d’une montre connectée Apple Watch ou Samsung.

Voici le scoop de la page produit:

Troisième smartwatch la plus vendue au monde, l’Amazfit BIP est une smartwatch de fitness complète conçue pour soutenir un style de vie actif avec 30 jours de pointe sur une seule charge, un affichage permanent, un GPS, un capteur de fréquence cardiaque PPG, modes de suivi du sport et du sommeil, et notifications pour les appels, SMS, e-mails et autres applications mobiles.

Le Bip est si confortable que vous ne voudrez plus l’enlever. La durée de vie de la batterie de 30 jours, son poids de 32 g et sa résistance à l’eau IP68 en font la montre intelligente parfaite pour un usage quotidien!

Votre compagnon quotidien idéal pour vous tenir informé et actif toute la journée avec 4 modes sportifs (course en plein air, tapis roulant, vélo et marche), le nombre de pas quotidiens, le suivi des calories et de la distance.

Cette montre intelligente contient une suite de fonctionnalités intelligentes telles que le bulletin météo, les notifications intelligentes de vos applications préférées, le suivi du sommeil, le moniteur de fréquence cardiaque, etc. pour vous aider à rester organisé et productif.

La montre intelligente Amazfit Bip est livrée avec une autonomie de 30 jours sur une seule charge de 2,5 heures.

Surveillance optique de la fréquence cardiaque et GPS intégré pour suivre le nombre de pas quotidiens, la distance parcourue, les calories brûlées et la qualité du sommeil.

4 modes sportifs – course en plein air, tapis roulant, vélo et marche avec un aperçu détaillé des activités les plus fréquentes.

Recevez des notifications pour les e-mails, les SMS et les appels téléphoniques entrants ainsi que des alertes pour Facebook, Twitter, les prévisions météorologiques, etc.

Cette smartwatch est disponible en 4 couleurs et un écran lumineux de 1,28 ”toujours allumé et est compatible avec Google Android et Apple iOS.

