9 applications et jeux iPhone payants que vous pouvez télécharger gratuitement le 4 mars – .

Nous avons fouillé des centaines d’applications et de jeux iOS mercredi matin afin de trouver toutes les meilleures mises en vente gratuitement pour une durée limitée. Le résultat est un résumé de neuf applications iPhone et iPad différentes que vous trouverez lorsque vous faites défiler vers le bas ci-dessous. Il y a des jeux très populaires dans le tour d’horizon d’aujourd’hui ainsi que quelques applications dont vous vous demanderez comment vous avez pu vous passer, mais ils ne sont tous gratuits que pendant une courte période, alors téléchargez-les pendant que vous le pouvez.

Ce post couvre les applications iPhone et iPad payantes qui ont été mises à disposition gratuitement pour une durée limitée par leurs développeurs. . n’est affilié à aucun développeur d’applications. Il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps ils seront gratuits. Ces ventes pourraient se terminer dans une heure ou dans une semaine – évidemment, la seule chose que nous pouvons garantir, c’est qu’elles étaient gratuites au moment de la rédaction de cet article. Si vous cliquez sur un lien et voyez un prix affiché à côté d’une application au lieu du mot «obtenir», ce n’est plus gratuit. La vente est terminée. Si vous téléchargez l’application, vous serez facturé par Apple. Certaines applications peuvent avoir des fonctionnalités supplémentaires qui nécessitent des achats intégrés. Abonnez-vous à notre flux RSS ou utilisez ce flux pour créer une alerte par e-mail afin d’être informé dès que ces articles seront publiés et d’éviter de manquer des ventes.

Beat Hazard Ultra

Normalement 3,99 $.

Un gameplay propulsé par VOTRE musique!

Rejoignez des milliers de personnes sur leur musique préférée. Découvrez VOTRE collection de musique comme jamais auparavant avec ce jeu de tir d’arcade intense basé sur la musique.

Éclatez-vous sur vos morceaux préférés. Regardez votre impulsion de puissance de feu à l’énergie de la musique.

– 100% – “Doit posséder pour les joueurs d’action” – AppSpy

– 100% – “Must Have” – ​​Slide To Play

– 90% – «Sentez-vous le rythme!» – 148 Apps

– 90% – «Ça va exploser votre écran» – Touch Arcade

– Niveaux créés à partir de VOTRE collection iTunes

– Jouer aux stations de radio Internet

– Mode simple 1 bâton pour les débutants

– Mode Twin Stick pour les pros

– Classez et débloquez 23 avantages

Remarque: Le jeu utilisera de la musique sur votre appareil. Malheureusement, cela ne fonctionne pas avec la musique en streaming comme Apple Music ou Spotify.

Télécharger Beat Hazard Ultra

KRON

Normalement 6,99 $.

D’autres applications vous offrent une vue plongeante sur votre calendrier, mais KRON vous fait aller plus loin. Zoomez sans interruption depuis la vue horaire jusqu’à la fin pour voir les événements de votre vie dans une perspective cosmologique.

La vue holistique époustouflante de KRON vous permet de trouver facilement les motifs et les rythmes de vos semaines, mois et même années, et sa présentation visuelle intuitive vous aidera à repérer les moments où vous êtes très occupé, ainsi que les moments où vous avez plus d’espace pour planifier de nouvelles choses.

Combinez et affichez plusieurs calendriers sans l’encombrement et les maux de tête d’un calendrier de bureau traditionnel, zoomez et dézoomez d’un simple geste et voyez les fils de votre vie d’une toute nouvelle façon!

Télécharger KRON

Pin365 – Votre planificateur de voyage

Normalement 6,99 $.

Pin365 est l’application de voyage ultime pour vous.

• Mettez en surbrillance vos endroits les plus importants avec des épingles, des emojis et des images.

• Créez des cartes illimitées et placez autant d’épingles, d’émoticônes et d’images que vous le souhaitez sur chaque carte. Il n’y a pas de limites. *

• Partagez des cartes avec vos amis. Envoyez-leur votre code de carte. Ainsi, ils peuvent télécharger la carte respective.

• Grâce à Pin365, vous n’oublierez jamais un endroit.

Fonctionnalités:

• Créez un nombre illimité * de cartes

• Partagez des cartes avec vos amis

• Créez des épingles, des marqueurs, des emojis et des images illimités *

– 9 couleurs de broches / 9 couleurs de marqueur / emojis / images

– À l’emplacement actuel

– À n’importe quel endroit

– Déplacer des épingles sur la carte

• Informations sur chaque broche

– Titre et sous-titre (facultatif avec la date du jour)

– Images

– Remarques

– Distance à l’emplacement actuel

– Coordonnées

– L’adresse est chargée automatiquement et peut être modifiée manuellement

– Afficher l’adresse directement sur la carte

• Synchronisation ** et sauvegarde **

– Créez un compte et connectez jusqu’à 5 appareils de votre choix simultanément.

– Créez des sauvegardes de toutes ou des cartes sélectionnées.

– Synchronisez les cartes et les broches de vos appareils.

• Plus de fonctionnalités:

– Fonction de recherche – recherchez des villes, des restaurants, des magasins et plus – les numéros de téléphone et les sites Web sont affichés directement si disponibles

– Liste de toutes les broches avec fonction de recherche – par ordre alphabétique, par distance, par date ou triées comme vous le souhaitez

– Importer des contacts – tous les contacts, les contacts sélectionnés ou des groupes de contacts **

– Exportez les documents CSV de vos broches **

– Importez des épingles à l’aide de documents CSV **

– Fusionner les cartes *

– Combinez des cartes

– Raccourci 3D Touch pour un marquage rapide de l’emplacement

– Créez des épingles sur l’Apple Watch

– Choix entre la carte Apple et Google Maps

– Fonction emplacement et boussole

– Afficher la carte en 3D

– Partager des épingles

– Accédez aux épingles dans l’application Maps ou sur Google Maps

– Définissez le type de carte préféré (standard, satellite, hybride)

– Mode nuit (iOS 13 et supérieur)

– Divers réglages

Télécharger Pin365 – Votre planificateur de voyage

Navigateur Dark Night

Normalement 1,99 $.

Pensez-vous que votre iPhone est trop lumineux dans le noir?

Avez-vous un problème de fatigue oculaire et de fatigue lorsque vous surfez sur le Web?

Si oui, laissez Dark Night Browser protéger vos yeux maintenant.

Dark Night Browser est un navigateur Web de soins oculaires qui comprend toutes les fonctionnalités standard qu’un navigateur Web devrait avoir, ainsi que de nombreuses fonctionnalités avancées pour un utilisateur avancé.

Caractéristiques des soins oculaires:

– Filtre de luminosité: luminosité inférieure à celle du système.

– Filtre de lumière bleue: vous aide à mieux dormir.

– Mode sombre: vous aide à mieux lire dans l’obscurité.

– Augmenter la taille de la police: vous aide à lire plus facilement.

– Désactivez toutes les animations: évitez les étourdissements et le mal des transports.

– Reposez vos yeux: prévenez-vous du syndrome de vision par ordinateur.

Fonctionnalités standard du navigateur:

– Portrait et paysage pris en charge.

– Navigation sur plusieurs onglets.

– Signet.

– Histoire.

– Effacer l’historique, le cache, les cookies.

– Demander un site de bureau.

– Trouver sur la page.

– Vue lecteur.

– Traduire la langue du site Web.

– Mode de navigation plein écran.

– Mode de navigation privée.

– Enregistrer et remplir automatiquement les mots de passe.

– Moteur de recherche sélectionnable.

– Suggestion de recherche lors de la frappe.

– Liste la plus visitée.

Fonctionnalités avancées:

– Adblock (iOS 11 et supérieur).

– Déverrouillez avec un mot de passe, Touch ID.

– Téléchargez et prévisualisez le fichier.

– De nombreux gestes de balayage pris en charge.

– Capturez l’écran du site Web sur l’image: à la fois la zone visible et le site Web entier.

– Sélecteur d’agent utilisateur: simulez votre appareil comme mobile, tablette, bureau.

– Gérer l’action MIME: modifiez l’action par défaut pour chaque type de fichier.

– Personnaliser le mode privé, le mode d’affichage, la taille de la police, l’agent utilisateur, la fenêtre contextuelle, autoriser les annonces pour chaque site Web individuellement.

– Assistant clavier: vous aide à taper rapidement l’URL.

Télécharger Dark Night Browser

Peppa Pig ™: Journée sportive

Normalement 2,99 $.

Application n ° 1 pour les enfants dans 62 pays différents depuis son lancement.

Peppa et ses amis participent à la Journée du sport et ils veulent que vous vous amusiez dans cette application officielle! Les fans de l’émission de télévision adoreront cette application d’inspiration sportive, qui encourage les enfants d’âge préscolaire à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants, mettant en vedette des personnages, de la musique et des effets sonores très appréciés.

CARACTÉRISTIQUES

5 jeux amusants mettant en vedette Peppa, George, leur famille et leurs amis:

• Participez à la course cycliste

• Sautez par-dessus des flaques d’eau boueuses sur le parcours du combattant

• Tirez aussi fort que possible dans A Tug of War

• Essayez le saut en longueur

• Faites une délicieuse glace avec Madame Gazelle

De plus, du contenu spécial sur la Journée du sport, tel que:

• Concevez votre propre rosette

• Récompenses d’autocollants

SÛR ET SANS PUBLICITÉ

Reconnu par des millions de familles à travers le monde, Peppa Pig: Sports Day offre aux parents la tranquillité d’esprit avec:

• Contenu adapté à l’âge adapté aux enfants d’âge préscolaire

• Un environnement sûr et sécurisé: AUCUNE publicité!

PEPPA PIG

Peppa Pig est l’émission télévisée d’animation de renommée mondiale adorée par les enfants d’âge préscolaire du monde entier. Peppa est un petit cochon adorable mais légèrement autoritaire qui vit avec Mummy Pig, Daddy Pig et son petit frère George. La série a charmé les enfants et leurs parents par sa chaleur, son humour, sa familiarité et sa simplicité tout en suivant la famille dans son quotidien. Peppa aime jouer avec ses amis, aller à l’école, apprendre le ballet, rendre visite à Granny and Grandpa Pig et s’occuper de George, mais elle aime surtout sauter dans des flaques boueuses.

Télécharger Peppa Pig ™: Journée sportive

Artisanat de dessin animé

Normalement 0,99 $.

Le RTS le plus adorable du monde!

Les orques et les humains font face à l’énorme bataille. Mais attendez! Quelqu’un de bizarre arrive. Ensuite, chaque orque et humain se transforme en ZOMBIES!

Que ce passe-t-il? Venez ici et sauvez la journée!

Il s’agit d’un jeu de stratégie en temps réel.

Le RTS le plus adorable sur mobile (probablement).

Comment

– Au départ, il y a 4 travailleurs de votre côté

– Faites-leur ramasser de l’or de la mienne et du bois d’oeuvre

– Construire une ferme et une caserne

– Former l’épéiste de la caserne

– Faites fouiller votre carte sur la carte et écrasez les ennemis

Télécharger Cartoon Craft

Forme: éditeur de photos de visage

Normalement 9,99 $.

La forme vous donne des outils pour corriger votre visage sur la photo. Vous pouvez redimensionner les yeux, les pommettes, les lèvres, faire un sourire blanc comme neige et appliquer le maquillage souhaité. Nous proposons également un grand nombre de filtres pour vos photos.

Lors de l’utilisation d’un abonnement, les utilisateurs reçoivent des mises à jour hebdomadaires, l’accès à toutes les fonctionnalités de l’application et aucune publicité.

Télécharger Shape: face photo editor

Pause: moments de pleine conscience

Normalement 1,99 $.

Basé sur les anciens principes du Tai Chi et de la pratique de la pleine conscience, PAUSE apporte l’acte d’attention concentrée à votre appareil mobile. En utilisant une technique en instance de brevet et une approche unique de la technologie moderne, vous pouvez facilement commencer le voyage vers la relaxation – n’importe où et n’importe quand. En déplaçant lentement et en continu le bout de vos doigts sur l’écran, PAUSE déclenche la réponse du corps au repos et à la digestion, vous aidant rapidement à retrouver votre concentration et à libérer le stress en quelques minutes. Les commentaires audiovisuels apaisants de l’application sont conçus pour vous aider à garder votre attention et votre concentration dans le moment présent. Tout au long du développement de l’application, PAUSE a été testé et validé en continu à l’aide de la technologie EEG.

Qu’est-ce que la PAUSE?

∙ Une nouvelle approche numérique des anciennes pratiques de méditation

∙ Un outil interactif pour retrouver rapidement la concentration et libérer le stress

∙ Testé scientifiquement et validé avec la technologie EEG

∙ Disponible partout et à tout moment

∙ L’utilisation de PAUSE ajoute désormais des minutes de pleine conscience à l’application Health sur les appareils iPhone iOS10 +.

Télécharger Pause: moments de pleine conscience

Créateur de papier peint fluide

Normalement 0,99 $.

Créez vos propres fonds d’écran Fluid.

Sélectionnez une image ou des couleurs.

Personnalisez le flux avec les curseurs.

Touchez et déplacez pour modifier le débit.

Vous pouvez utiliser autant de doigts que possible.

Transformez n’importe quelle image en fond d’écran.

Prévisualisez le papier peint.

Enregistrez-le et définissez-le comme fond d’écran sur votre écran de verrouillage.

Partagez l’aperçu du fond d’écran avec vos amis.

Télécharger Fluid Wallpaper Maker

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.