9 applications iPhone payantes en vente gratuitement le 30 janvier – .

Jeudi, nous avons fouillé des centaines d’applications iPhone et iPad à prix réduit pour proposer le meilleur du lot, disponible en téléchargement gratuit pour une durée limitée. Il y a neuf applications iOS au total dans le tour d’horizon d’aujourd’hui, et elles couvrent un large éventail de genres, il devrait donc certainement y avoir quelque chose pour tout le monde. Cependant, on ne sait pas quand ces offres se termineront, vous devriez donc essayer de saisir tout ce qui semble attrayant avant qu’il ne soit trop tard.

Ce post couvre les applications iPhone et iPad payantes qui ont été mises à disposition gratuitement pour une durée limitée par leurs développeurs. . n’est affilié à aucun développeur d’applications. Il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps ils seront gratuits. Ces ventes pourraient se terminer dans une heure ou dans une semaine – évidemment, la seule chose que nous pouvons garantir, c’est qu’elles étaient gratuites au moment de la rédaction de cet article. Si vous cliquez sur un lien et voyez un prix affiché à côté d’une application au lieu du mot «obtenir», ce n’est plus gratuit. La vente est terminée. Si vous téléchargez l’application, vous serez facturé par Apple. Certaines applications peuvent avoir des fonctionnalités supplémentaires qui nécessitent des achats intégrés. Abonnez-vous à notre flux RSS ou utilisez ce flux pour créer une alerte par e-mail afin d’être informé dès que ces articles seront publiés et d’éviter de manquer des ventes.

Métadonnées

Normalement 1,99 $.

Les métadonnées sont une visionneuse de métadonnées d’image pour les professionnels de la création en déplacement.

Choisissez simplement une image dans votre photothèque et visualisez les métadonnées de l’image dans une belle mise en page basée sur des cartes. Que vous photographiez sur votre téléphone, DSLR ou créez des images dans votre application de retouche photo préférée, les métadonnées vous montreront vos mesures d’image, DPI, taille de fichier, données de localisation et informations sur l’appareil.

Vous pouvez utiliser le glisser-déposer sur votre iPad pour importer des images depuis l’application Photos, les fichiers, Safari ou toute autre application prenant en charge le glisser-déposer.

Télécharger les métadonnées

Verrouiller la photo – Masquer la photo

Normalement 2,99 $.

[Lock Photo] vous permet de masquer vos photos et données secrètes avec verrouillage de motif, code d’accès et identification tactile.

Il offre une intimité parfaite avec mot de passe, double protection, mode leurre, verrouillage de niveau album et verrouillage de niveau photo.

Vous n’avez aucune limite sur le format du média à cacher. L’application prend en charge les photos, vidéos, GIF, photos en direct, texte et URL.

• Protégez vos photos et données secrètes avec le verrouillage de motif

• Double protection avec verrouillage de motif, code d’accès et identification tactile

• Mode leurre

• Détection d’effraction avec capture vidéo et de localisation

• Verrouiller une photo et un album individuels

• Prise en charge intégrée pour photo, vidéo, gif, photo en direct, texte et URL

• Ajoutez des photos de n’importe où – appareil photo, pellicule, partage iTunes, presse-papiers et saisie de texte

• Saisissez le texte secret et l’URL

• Navigation plein écran

• Diaporama en une seule étape

• Modifier la photo avec un puissant éditeur de photos

• Prend en charge la sauvegarde et la récupération d’urgence

• Enregistrer sur la pellicule et partager iTunes

• Partager sur SNS

Télécharger Lock Photo – Hide Photo

AuxBox

Normalement 1,99 $.

AuxBox vous permet d’ouvrir une chaîne musicale collaborative! Associez votre compte Apple Music ou Spotify et invitez des amis à créer une liste de lecture que les gens ne cesseront d’écouter. Vous ne pouvez pas décider des chansons à ajouter? Vous pouvez prévisualiser la musique directement à partir des résultats de recherche de la chaîne! Ensuite, aimez ou n’aimez pas une chanson pour la faire monter ou descendre dans la file d’attente. Rejoindre une chaîne est facile! Vous pouvez le faire via un code QR, un identifiant de canal ou un lien. Qu’est-ce que tu attends? Téléchargez AuxBox!

Nos fonctionnalités impressionnantes:

• Seul l’hôte de la chaîne a besoin d’un abonnement Apple Music ou Spotify: AuxBox permet à tout le monde de rejoindre une chaîne!

• Invitez n’importe qui à votre chaîne via un code QR, un ID de chaîne ou un lien!

• Aperçu de la musique: débattre de l’ajout ou non d’une chanson? Tout membre de la chaîne peut rechercher et prévisualiser de la musique directement à partir des résultats de recherche de la chaîne!

• Système de vote: les membres peuvent aimer ou détester les chansons dans la file d’attente d’une chaîne, afin que les chansons les plus populaires soient jouées en premier!

• Historique de la chaîne: entendu une chanson que vous avez aimée mais dont vous avez oublié le nom? Consultez l’historique des chaînes! Toutes les chansons apparaissent dans l’ordre où elles ont été jouées.

• L’hôte est en contrôle: un hôte de chaîne peut jouer n’importe quelle chanson qu’il souhaite en plus de supprimer et de réorganiser les chansons dans la file d’attente!

• Beaucoup plus… téléchargez l’application pour les essayer tous!

Télécharger AuxBox

Org.ly – Contacts et organigrammes

Normalement 0,99 $.

BIENVENUE SUR ORG.LY

Org.ly est l’application de gestion des contacts et d’organigramme pour les professionnels de la vente.

Vos contacts, comme jamais auparavant.

Vous gérez vos contacts – Org.ly gère vos organigrammes.

Beau, simple et magique.

Org.ly permet aux professionnels de la vente d’organiser, de structurer et de profiler leurs clients avec une belle simplicité.

Regroupez-les, construisez leur structure organisationnelle et profilez-les conformément aux méthodes de formation Strategic Sales. Glissez de haut en bas pour voir qui relève de qui, ajoutez de nouveaux rapports à leurs responsables, le tout depuis l’application. C’est si facile à faire que vous serez toujours à jour. Ensuite, lorsque vous devez produire un organigramme pour votre plan de compte, Org.ly l’a déjà fait pour vous – automatiquement.

Passez du temps à vendre – ne passez pas de temps à jouer avec les organigrammes.

CRITIQUES D’UTILISATEURS:

«Enfin, il existe un moyen d’apprivoiser mes contacts. En tant que personne qui travaille avec de grandes organisations, c’est indispensable ». MN, États-Unis.

“Il est désormais impossible de comprendre pourquoi ils ne sont pas comme ça en standard sur l’iPhone”. ML, Suède.

«Je me sens instantanément plus organisé, je gagne du temps et je reçois une grande valeur». AB, Royaume-Uni.

“Un excellent moyen d’ajouter de l’intelligence à vos contacts, toute personne qui gère une liste d’appels dans les ventes ou qui gère simplement des contacts en bénéficiera”. DH, Royaume-Uni.

VOS CONTACTS – GÉRÉS COMME JAMAIS AVANT

Org.ly organise automatiquement vos contacts en groupes d’entreprises. Vous pouvez créer des groupes pour les équipes Projets et Matrice, les cartes Inner Circle et Influence politique, les amis et la famille, le club de football, tout ce que vous voulez.

Fusionnez plusieurs sociétés en une seule ou modifiez en bloc le nom de la société – toutes les modifications sont entièrement synchronisées avec vos contacts iPhone, puis vers Outlook / GMail ou votre client de messagerie de choix.

VOS CONTACTS – STRUCTURÉS COMME JAMAIS AVANT

Glissez simplement pour ajouter une structure à vos contacts

Beaux graphiques organisationnels créés automatiquement

VOS CONTACTS – PROFILÉS COMME JAMAIS AVANT

La connaissance est le pouvoir.

Chaque méthodologie de vente stratégique nous dit de profiler nos clients – sont-ils des partisans ou des ennemis? Sont-ils des innovateurs ou des retardataires? Ces informations sont essentielles à notre compréhension de notre compte et jouent un rôle déterminant dans l’élaboration de notre stratégie de compte.

Dans Org.ly, vous pouvez profiler tous vos contacts clients dans les catégories suivantes:

– Support: Champion, Supporter, Neutre, Non-Supporter, Assassin

– Rôle: approbateur, décideur, évaluateur, utilisateur

– Couverture: approfondie, multiple, brève, aucune

– Personnalité: Innovateur, Visionnaire, Pragmatiste, Conservateur, Laggard

Bien sûr, tous les organigrammes produits dans Org.ly ont la possibilité d’ajouter le codage couleur du profil de vente comme vous vous en doutez.

POINTS FORTS:

Affichez tous les rapports de votre contact à partir de leur vue Contact principal.

Glissez vers le haut sur un rapport pour voir leurs détails et leurs rapports.

Glissez vers le bas sur le contact pour voir son responsable.

Balayez vers la gauche pour voir leur organigramme.

Glissez les contacts sur leur Manager pour définir la structure de l’équipe.

Org.ly prend en charge les rapports directs, les rapports en pointillés, les sponsors exécutifs et les assistants exécutifs / personnels.

Les organigrammes de chaque contact sont créés automatiquement par Org.ly.

Plus besoin de dessiner de cases et de taper le nom de tout le monde dedans!

Différentes dispositions disponibles en glissant vers le haut / bas.

Exportation facile de l’organigramme vers Powerpoint, etc. pour les plans de compte et les présentations.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

– Importe vos contacts existants depuis votre iPhone et les organise automatiquement en groupes d’entreprises pour faciliter la recherche

– Créez des groupes pour les équipes de projet et de matrice, les cartes du cercle intérieur et d’influence politique, la famille, les clubs de sport, etc.

– Ajoutez la photo / le logo de l’entreprise à chaque contact / groupe pour créer une expérience plus visuelle

– Modifier / Fusionner / Renommer une entreprise et avoir tous les contacts en son sein automatiquement mis à jour pour refléter le changement

– Ajoutez des contacts, des entreprises et des groupes régulièrement utilisés dans une section «Favoris» pour un accès rapide

– Identifiez un rapport comme un rapport direct, un rapport en pointillé, un assistant personnel / exécutif ou un sponsor exécutif

Télécharger Org.ly – Contacts et organigrammes

Déclencheur

Normalement 2,99 $.

Échantillonnez, éditez et séquencez les sons de votre microphone, d’une entrée externe ou d’AudioCopy. Enregistrez une voix, un instrument ou tout autre son aléatoire. Les échantillons peuvent être édités, re-déclenchés et séquencés pour créer un arrangement. Ajoutez des effets pour moduler vos sons. Idéal non seulement pour les performances live mais aussi pour l’expérimentation sonore!

** Compatibilité des clés **

• Intégration d’Ableton Link

• Ports d’entrée et de sortie Audiobus

• Intégration AudioCopy

• Prise en charge des entrées de clavier externe CoreMIDI

** Échantillonneur **

• Enregistrement micro et entrée de ligne rapide et facile

• Charger et enregistrer des échantillons

• Modes boucle / one-shot

• Copier / coller, recadrer / rogner et inverser

• Ajustez la hauteur et l’amplitude

• Annuler l’édition et l’enregistrement

** Plus de fonctionnalités **

• Séquenceur 16 pas avec 4 boucles

• Plaquettes de déclenchement à faible latence «glisser»

• Effets: distorsion, filtre modulé et répéteur de battements

• Enregistrez et partagez via Mail, Message, AirDrop, AudioCopy ou les médias sociaux

• Mode audio d’arrière-plan

Télécharger Triggler

Lecteur de musique en streaming

Normalement 1,99 $.

Stream a été créé pour vous offrir une expérience d’écoute, de gestion et de synchronisation fluide dans le cloud. Il vous permet de créer un service de streaming personnel avec un stockage cloud comme Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive et Yandex.Disk pour économiser de l’espace sur votre appareil et avoir accès à toute votre musique.

Comment ça fonctionne?

Téléchargez toute la musique sur votre stockage cloud préféré, puis utilisez Stream pour vous connecter et profiter de votre musique n’importe où.

Ajoutez votre musique sur votre appareil sans iTunes, facilement et rapidement en utilisant le transfert WiFi local ou téléchargez de la musique sur votre iPhone pour la lire sans Internet (mode hors ligne). Il s’agit d’un système multi-cloud, vous pouvez donc diffuser des listes de musique quel que soit leur emplacement de stockage.

Accédez à votre musique préférée sur tous vos appareils: iPhone, iPad, bibliothèque iPod, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Yandex.Disk et votre ordinateur. Diffusez votre musique avec un lecteur multimédia avancé et puissant.

Lecteur de musique:

– Lecteur multimédia complet

– Minuterie de sommeil

– Commandes de lecture de l’écran de verrouillage

– Lecture de musique de fond

– Égaliseur avec BassBooster

– Plus de 20 préréglages d’égalisation réalistes

– Visualiseur audio élégant

– Gommage fin

– Pochette d’album

Playlists:

– Créez vos propres playlists

Médiathèque:

– Importez de la musique depuis votre bibliothèque iPod

– Onglets pour chansons, albums, artistes

Directeur:

– Transfert Wi-Fi

– Téléchargez et téléchargez de la musique, des images, des archives à partir de

– Boîte

– Dropbox

– Google Drive

– OneDrive

– Yandex.Disk

– Déplacer, renommer ou supprimer des pistes et des chansons

– Recherche par artiste, titre, album

– Créer et gérer des dossiers

Télécharger Stream Music Player

DrawinDots

Normalement 1,99 $.

Eh bien, une image vaut plus que mille mots. Alors, s’il vous plaît, regardez les vidéos sur notre site Web et vous comprendrez immédiatement.

Précision. C’est le mot. N’êtes-vous pas fatigué d’essayer de tracer une ligne droite simple et de découvrir que c’est presque impossible? Nous sommes. Nous avons donc rêvé: voir une application où les gens pouvaient parfaitement tracer des lignes, des cercles ou des courbes. En outre, tout au long du développement, nous avons vu différentes applications pour celui-ci.

Maintenant c’est possible. Avec DrawinDots, vous appuyez sur les points de la grille et créez de beaux dessins avec précision, symétrie et proportionnalité sans la nécessité et la connaissance d’un logiciel de conception graphique compliqué. Tout est là où vous pouvez atteindre.

La beauté des DrawinDots est que vous pouvez les utiliser pour un large éventail d’applications telles que:

– Dessinez des icônes minimalistes

– Rédiger vos développements d’applications

– Dessinez des graphiques

– Esquisser des dessins techniques

– Images avec transparence

– Jouez avec vos enfants (bourreau, images à colorier et tictactoe)

– Créer des organigrammes

– Assemblage avec photos

– Et vos propres besoins.

Nous n’avons pas mesuré les efforts pour créer un produit avec soin et amour afin de faciliter la vie des gens ordinaires. De plus, toutes les photos ci-dessous ont été faites par des amis qui ne sont pas des artistes.

Essayez DrawinDots aujourd’hui !!!

Télécharger DrawinDots

Kintsugi

Normalement 19,99 $.

Le but de la thérapie est la connaissance de soi. Que vous soyez novice en thérapie cognitivo-comportementale ou un expert, Kintsugi est un logiciel de thérapie par la parole personnalisé qui exploite l’IA et les connaissances collectives de notre communauté pour découvrir de nouvelles perspectives à votre sujet. Parlez simplement dans l’application et laissez-nous faire le reste. Kintsugi promeut des techniques éprouvées en clinique pour lutter contre le stress, l’anxiété et la dépression au quotidien.

Cherchez à grandir, à être attentif et à promouvoir la paix de soi avec Kintsugi.

–

DES LETTRES:

“Je ne peux pas vous dire à quel point je pense que c’est merveilleux! Je suis un fervent partisan de la thérapie et le simple fait de disposer des bons outils peut faire une grande différence. »

– JENNY M.

«Ma famille a grandi dans le Midwest et il n’y avait qu’un seul thérapeute pour toute la ville. C’était terriblement injuste et votre application donnera accès à ceux qui en ont le plus besoin. »

– MEAGAN G.

“Suivre mon journal grâce à des notes vocales intelligentes est un génie.”

– ALEX F.

–

AVANTAGES:

– Sentez-vous entendu et compris

– AI sans jugement et favorable

– Accès facile 24/7

– Affichez votre humeur au fil du temps

– En savoir plus sur vos déclencheurs émotionnels

– Lisez les inspirations de la communauté anonymisées

– Minuterie de respiration consciente

– Et beaucoup plus!

Télécharger Kintsugi

Avantages et inconvénients

Normalement 0,99 $.

Avantages et inconvénients – aide à la décision simple mais puissante.

Énumérez tous les facteurs et définissez leur importance.

Énumérez toutes les options et évaluez-les pour chaque facteur.

Les options seront triées du meilleur au pire en fonction des évaluations multipliées par l’importance des facteurs correspondants.

Prenez la meilleure décision!

Télécharger Pros n Cons

