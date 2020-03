9 des meilleurs films pandémiques que vous pouvez diffuser en ce moment

Dans des moments surprenants comme la crise actuelle du COVID-19 que nous connaissons, il est parfois judicieux de simplement désactiver les informations et de passer à regarder quelque chose d’un peu plus léger. Heureusement, un certain nombre de films sautent leur fenêtre de sortie théâtrale traditionnelle et passent rapidement à la sortie numérique, y compris le nouveau film Disney Pixar Onward et la prochaine Trolls World Tour. Ce sont deux choix fantastiques à regarder avec les enfants, bien qu’une fois qu’il est l’heure du coucher pour les plus petits, vous cherchez peut-être quelque chose d’un peu différent.

Il est difficile de ne pas penser à l’évolution de la situation dans le monde, mais les films divertissants liés à la pandémie ci-dessous sont un bon moyen de sortir de la crise actuelle pour passer à une crise complètement fictive.

Vous voudrez noter que les prix indiqués ci-dessous sont pour acheter le film purement et simplement; vous pouvez économiser de l’argent en louant le film de votre choix pour seulement quelques dollars à la place. D’un autre côté, vous pourrez peut-être les trouver en utilisant certains de ces essais gratuits pour les services de streaming.

La sortie de 2011 de Contagion a récemment grimpé les échelons sur iTunes et d’autres détaillants numériques, car ceux sur Internet ont souligné que la pandémie mortelle vue dans le film semble partager certaines similitudes avec celle à laquelle le monde est confronté aujourd’hui. Espérons que ça se termine bien.

9,99 $ chez Amazon

Vous cherchez quelque chose d’un peu moins réaliste que Contagion? 28 jours plus tard suit l’effondrement de la société après la libération d’un virus mortel qui dévaste le monde. Ce succès a aidé à revigorer le genre zombie en 2002 et a finalement conduit à une suite: 28 semaines plus tard.

14,99 $ chez Amazon

Ce film d’action avec Will Smith pourrait être encore plus notable en raison de son acolyte dans le film, le sympathique berger allemand, Sam. L’histoire suit le virologue Robert Neville qui vit comme le dernier humain à New York tout en cherchant un remède contre le virus qui a anéanti la majeure partie de l’humanité et transformé beaucoup en horribles mutants.

9,99 $ chez Amazon

Quarantaine, quarantaine, quarantaine. Pendant que vous êtes enfermé dans votre maison, pourquoi ne pas regarder un film pour vous rappeler pourquoi il est si important de pratiquer la distanciation sociale? Ce film de 2008 a été salué pour son atmosphère, ses performances et à quel point il est effrayant.

12,99 $ sur Amazon

Timothy Olyphant joue dans ce film de 2010 tournant autour d’une petite ville de l’Iowa qui est la proie d’un virus militaire, plongeant toute personne infectée dans un déchaînement meurtrier. Il serait peut-être préférable de sortir de la ville quand il s’agit de cela.

4,99 $ chez Amazon

Ce remake du film classique de George A. Romeo en 1978 a fini par devenir emblématique à part entière. Il raconte l’histoire d’un monde secoué par un virus zombie et une poignée de survivants vivant dans un centre commercial. Espérons que l’aire de restauration soit toujours ouverte.

11,99 $ chez Amazon

L’une des séries de films d’horreur les plus anciennes de l’histoire est basée sur un jeu vidéo. Il y a déjà six versements et un redémarrage à venir actuellement en production, bien que le premier soit l’un des meilleurs car il suit Alice, jouée par la méchante Milla Jovovich, alors qu’elle tente de contrôler la propagation du virus T mortel qui frappe de la série emblématique.

13,99 $ sur iTunes

Ce remake de la série classique Planet of the Apes voit le début de l’histoire de César, de l’injection d’un médicament destiné à guérir la maladie d’Alzhheimer à son évasion des griffes des humains qui souhaitent détruire son espèce.

14,99 $ chez Amazon

World War Z suit un ancien enquêteur des Nations Unies, joué par Brad Pitt, alors qu’il cherchait dans le monde pour trouver un remède à une pandémie mortelle qui menace de transformer tout le monde en zombies.

7,99 $ chez Amazon

Comment regarder des films d’Amazon sur d’autres appareils

Vous n’êtes pas habitué à regarder des films achetés sur Amazon? Vous pourrez regarder tout ce que vous achetez à l’aide d’une clé Amazon Fire TV Stick, bien qu’il existe également de nombreuses autres façons, telles que l’utilisation de votre navigateur Internet ou d’une télévision connectée. Vous souhaiterez simplement télécharger l’application Prime Video sur votre appareil préféré pour commencer à regarder.

