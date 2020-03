9 nouvelles compétences à apprendre pendant que vous restez à la maison

Source: Stack Commerce

L’épidémie soudaine de coronavirus a forcé plus de personnes à rester à la maison, conduisant à des heures apparemment interminables piégées à l’intérieur avec peu à faire. Mais ces types d’auto-quarantaine affolants ont une doublure argentée: vous disposez désormais d’un temps libre sans précédent pour apprendre une nouvelle compétence qui peut améliorer votre vie personnelle ou votre carrière professionnelle.

Donc, au lieu de passer les prochaines semaines à simplement faire défiler Instagram et regarder Netflix, regardez ces offres qui vous aideront à élargir votre esprit et à développer vos compétences.

1. Le pack ultime de cours d’écriture créative

Source: Stack Commerce

PDSF: 1650 $ | Prix ​​de vente: 30 $ (98% de rabais)

Faites passer vos compétences d’écriture au niveau supérieur et publiez ce roman que vous avez toujours voulu publier avec ce pack de 1500 heures, qui vous apprendra à écrire pour une grande variété de supports, y compris la fiction, les voyages, le journalisme, etc.

2. Les bases du bundle de dessin

PDSF: 695 $ | Prix ​​de vente: 39 $ (94% de rabais)

Si vous avez toujours voulu apprendre à dessiner mais ne savez pas par où commencer, consultez cet ensemble de 7 cours qui vous guide à la fois dans les bases et les éléments d’illustration plus avancés, grâce à des instructions qui se concentrent sur la composition, l’ombrage, portraits et coloriage.

3. Cours de photographie et certification à Hollywood Art Institute

PDSF: 2595 $ | Prix ​​de vente: 19 $ (99% de rabais)

Ce pack de formation de 22 modules vous apprendra comment prendre des photos de niveau professionnel dans n’importe quel environnement. Vous apprendrez à maîtriser diverses techniques de photographie dans un large éventail d’environnements d’éclairage, et il existe de nombreuses ressources pour vous aider à atteindre vos objectifs.

4. Pianoforall: la nouvelle façon d’apprendre le piano et le clavier

PDSF: 200 $ | Prix ​​de vente: 15 $ (92% de rabais)

Apprendre à jouer du piano est indéniablement difficile, mais ce pack d’instructions le rendra beaucoup plus facile en offrant une approche intégrée qui vous montrera comment pratiquer les gammes, construire des progressions, lire des partitions, etc.

5. Pack de maîtrise de production musicale Ableton

PDSF: 1393 $ | Prix ​​de vente: 29 $ (97% de rabais)

Utilisé par certains des musiciens les plus populaires au monde, Ableton est un programme de pointe qui peut être utilisé pour créer des morceaux à succès dans le confort de votre foyer. Avec sept cours et plus de 25 heures d’enseignement, ce pack vous apprendra tout ce qu’il faut savoir sur cette interface la plus vendue.

6. uTalk Language Education: abonnement à vie (140+ langues)

PDSF: 700 $ | Prix ​​de vente: 100 $ (85% de rabais)

Apprenez une nouvelle langue en toute simplicité avec uTalk, qui élimine les maux de tête de l’apprentissage des langues en proposant des exercices courts et amusants que vous pouvez effectuer sur tous vos appareils en déplacement. Vous pourrez choisir parmi plus de 140 langues, et il existe de nombreux jeux et outils attrayants pour vous garder sur la bonne voie.

7. Le pack de maîtrise de la lecture rapide

PDSF: 1 200 $ | Prix ​​de vente: 21 $ (98% de rabais)

Prenez de l’avance au travail tout en conquérant cette pile croissante de livres sur votre table de nuit avec ce pack de lecture rapide, qui vous aidera à parcourir les livres et les documents en ligne tout en conservant une compréhension complète.

8. Pack de gestion du temps et du stress pour les propriétaires d’entreprise, les directeurs et les gestionnaires

PDSF: 800 $ | Prix ​​de vente: 19 $ (97% de rabais)

Vous avez l’impression qu’il y a simplement trop à faire et pas assez de temps pour le faire? Cet ensemble de gestion du temps et du stress vous aidera à atteindre vos objectifs plus efficacement grâce à des instructions qui se concentrent sur la manière de gérer le stress, de gérer les tâches, etc.

9. Le cours Final Cut Pro X complet – débutant à intermédiaire

PDSF: 200 $ | Prix ​​de vente: 15 $ (92% de rabais)

Cette instruction à succès vous apprendra comment devenir un professionnel du montage vidéo, à travers des leçons qui vous montreront comment travailler avec l’une des plateformes de montage les plus populaires et les plus puissantes au monde. Vous apprendrez à travailler avec des effets, à rendre la vidéo et l’audio, à implémenter des fondus et des transitions, et bien plus encore.

