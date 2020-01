900 millions de dollars de dépenses de joueurs en 2019 marquent la meilleure année de Pokémon GO

Des rapports ont révélé que Pokémon GO a connu sa meilleure année de dépenses utilisateur en 2019.

Les nouvelles données de Sensor Tower suggèrent que les dépenses des utilisateurs de Pokémon GO ont atteint 894 millions de dollars en 2019, un marché amélioré par rapport à 2018 et le plus élevé jamais dépensé par les utilisateurs en un an pour PoGO.

Bien sûr, Pokémon GO est sorti en juillet 2016, mais a quand même réussi à atteindre des dépenses de 832 millions de dollars. Donc, même si 2019 a été la plus grande année du jeu, ce n’est pas tout à fait une comparaison équitable.

PoGo a connu une sorte de résurgence de popularité après que l’engagement (et les dépenses) aient chuté au cours de sa deuxième année, les dépenses des utilisateurs ont chuté de 29% pour atteindre 589 millions de dollars. Remarques sur la tour de capteur:

2017 a représenté une année de recul pour le jeu, bien qu’il ait encore accumulé environ 589 millions de dollars de dépenses des joueurs. Le titre a rebondi et a accumulé environ 816 millions de dollars en 2018.

Une grande partie de la croissance du jeu depuis 2017 peut être attribuée à des mises à jour importantes et à des événements en jeu et dans le monde réel. L’année dernière a vu l’introduction des antagonistes de franchise Team Rocket à la fin de juillet, déclenchant ses quatrième et cinquième meilleurs mois de l’histoire, générant 116 millions de dollars en août et 126 millions de dollars en septembre.

Ses trois premiers mois pour les dépenses des utilisateurs sont survenus en 2016 lorsque le battage médiatique pour le jeu était à son plus haut niveau et il a généré 256 millions de dollars en juillet, 195 millions de dollars en août et 141 millions de dollars en septembre de la même année.

Selon Sensor Tower, les États-Unis ont représenté la plus grande partie des dépenses avec quelque 335 millions de dollars, environ 38%, le Japon en deuxième position avec 286 millions de dollars et l’Allemagne en troisième avec 54 millions de dollars.

Le partage Android-iOS était d’environ 55-45, les utilisateurs d’Android dépensant 482 millions de dollars pour le jeu (54%) et les utilisateurs iOS dépensant 412 millions de dollars (46%).

À ce jour, les dépenses totales pour l’application totalisent plus de 3,1 milliards de dollars.

Avec des mises à jour récentes, y compris l’intégration du commerce dans Evolution et de nouvelles espèces, Pokémon GO s’avère être le cadeau qui continue à être offert aux joueurs et à Niantic.