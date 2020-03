À 29 $ en vente, Roku Premiere est le streamer le moins cher avec 4K et HDR – .

Il n’y a pas de pénurie de lecteurs multimédias en streaming disponibles de nos jours, mais le Roku Premiere est peut-être le meilleur pendant qu’il est en vente sur Amazon.

Pour seulement 40 $, vous obtenez un appareil compact avec l’interface multimédia en streaming bien-aimée de Roku ainsi que la prise en charge de la résolution 4K et du contenu HDR.

40 $ est déjà une valeur formidable qui sape le Fire TV Stick 4K d’Amazon, mais le Roku Premiere est en vente dès maintenant à un niveau record de seulement 29 $.

Roku est la marque numéro un des lecteurs multimédias en streaming depuis de nombreuses années maintenant, et nous ne voyons pas cela changer de si tôt. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper non plus avec les différents appareils Fire TV d’Amazon, mais les gens semblent simplement se tourner vers les différents lecteurs multimédias de streaming de Roku plus souvent qu’ils ne le font avec les appareils Fire TV.

Il s’agit peut-être de l’interface simple, qui place vos applications au premier plan en tout temps. L’interface utilisateur Fire TV d’Amazon est un peu encombrée et il est clair qu’Amazon essaie toujours de vous vendre quelque chose, que ce soit une nouvelle émission originale d’Amazon ou une application qu’une développeur a payé pour la présenter. Avec un appareil Roku, en revanche, il vous suffit de l’allumer, d’ouvrir l’application que vous souhaitez ouvrir et de démarrer la diffusion en continu.

En parlant d’applications, Roku abrite littéralement tous les services de contenu en streaming que vous pourriez souhaiter. De Netflix et Amazon Prime Video à Hulu, Vudu, Apple TV +, Disney +, les applications de chaînes de télévision payantes et tout le reste. Il existe également d’innombrables services de streaming dont vous n’avez probablement jamais entendu parler, en plus de la chaîne Roku qui regroupe toutes sortes de films et d’émissions que vous pouvez regarder gratuitement.

Si vous recherchez actuellement un lecteur multimédia en streaming, il n’y en a vraiment qu’un que vous devriez même envisager. C’est le lecteur multimédia de streaming HD / 4K / HDR Premiere de 40 $, et il est en vente dès maintenant sur Amazon à un prix bas de tous les temps de seulement 29 $. La seule fois où Fire TV Stick 4K, le rival d’Amazon, est aussi bon marché que le premier jour ou le vendredi noir!

Si pour une raison quelconque, vous insistez pour avoir un Roku avec le facteur de forme du dongle, c’est à peu près la seule raison pour laquelle vous devriez passer cette offre – même si vous pouvez facilement stocker le Roku Premiere derrière la plupart des téléviseurs. Heureusement pour vous, il y a un autre accord sur Amazon en ce moment qui fait tomber le Roku Streaming Stick + 60 $ à 49 $. Il s’agit d’un dongle qui prend en charge 4K et HDR, tout comme le Premiere, et c’est la dernière version qui vient avec une télécommande vocale et des commandes TV.

