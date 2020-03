À la recherche d’une plus longue durée de vie de la batterie du MacBook Pro

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 371

Mon MacBook Pro 15 pouces a 7 ans et il fonctionne toujours comme un champion. Avec son processeur Intel Core i7 quadricœur à 2,6 GHz, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To, il a (presque) tout ce dont j’ai besoin et je m’attends à ce qu’il dure encore quelques années avant de devenir obsolète ou de mourir.

Que son processeur, sa mémoire et son stockage soient encore suffisants pour mes besoins 7 ans plus tard est impressionnant, mais il y a au moins une chose que j’aimerais changer si je le pouvais … et c’est sa durée de vie de la batterie.

Quand il était neuf, 5 ou 6 heures d’autonomie étaient les meilleures que vous puissiez attendre de cette classe d’ordinateurs portables, mais le dernier MacBook Pro 16 pouces offre jusqu’à 11 heures d’autonomie entre les charges.

Je suis jaloux. C’est suffisant pour travailler toute la journée sans alimentation secteur. Mais je ne suis pas assez jaloux pour laisser tomber 3000 $ sur un nouveau MacBook Pro pour l’instant.

J’ai donc commencé à chercher des moyens d’économiser plus de batterie sur le MacBook Pro âgé de 7 ans.

Je sais que les performances de la batterie se dégradent avec le temps. Et alors que j’avais l’habitude de gagner régulièrement 5 ou 6 heures, aujourd’hui, je ne dispose que d’environ 4 heures, et c’est si j’ai de la chance.

Mon sac de trucs de batterie (gratuits)

Donc, lorsque je fonctionne sur batterie, j’ai un sac d’astuces pour préserver la durée de vie de la batterie. Mon premier arrêt est le volet Affichages de l’application Préférences Système. Étant donné que l’écran consomme beaucoup d’énergie, je désactive «Ajuster automatiquement la luminosité» et je fais glisser le contrôle de luminosité sur le réglage le plus bas que je puisse tolérer.

Ensuite, le volet Préférences du système Energy Saver, où je:

Cochez la case «Commutation graphique automatique», qui utilise autant que possible les graphiques intégrés les plus économes en énergie.

Réglez «Désactiver l’affichage après» sur 2 minutes (sur l’onglet Batterie).

Activez «Mettre les disques durs en veille lorsque cela est possible» et «Obscurcir légèrement l’affichage lorsque la batterie est alimentée», ce qui économise chacun un peu de jus.

Tout ce qui précède est intégré à macOS et ne coûte rien. Et bien que je ne puisse pas le quantifier, je sais que ma batterie dure plus longtemps si je fais ces choses que si je ne le fais pas.

Puis est venu Turbo Boost Switcher

Mais je voulais encore plus et quand j’ai entendu parler d’une application appelée Turbo Boost Switcher (et Turbo Boost Switcher Pro) sur MacGeekGab récemment, j’ai dû l’essayer.

Turbo Boost Switcher est une application gratuite qui vous permet d’activer ou de désactiver la fonction Turbo Boost sur les processeurs Intel Core, ce qui peut ajouter jusqu’à 25% à la durée de vie de votre batterie tout en abaissant la température du processeur jusqu’à 60 ° F, ce qui signifie un ventilateur plus lent des vitesses qui peuvent réduire encore plus la décharge de la batterie.

La version gratuite affiche la charge du processeur, la vitesse du ventilateur et la température du processeur dans la barre de menus, et vous permet d’activer ou de désactiver Turbo Boost manuellement.

La version Pro à 9,95 $, que j’ai achetée un jour après l’avoir essayée, ajoute le «Mode Auto», qui vous permet d’activer et de désactiver Turbo Boost automatiquement

Lorsque la vitesse du ventilateur dépasse une valeur spécifiée.

Lorsque l’autonomie restante de la batterie tombe en dessous d’une valeur spécifiée.

Lorsque le chargeur est / n’est pas connecté.

Lorsque des applications spécifiques (ou des ensembles d’applications) sont en cours d’exécution.

Et il y a des notifications (facultatives):

Depuis la mise en œuvre du régime que j’ai décrit, la durée de vie de ma batterie est passée de moins de 4 heures à mieux que 5 heures! Si vous souhaitez que la batterie de votre MacBook dure plus longtemps entre les charges, essayez le régime, car cela fonctionne!

Turbo Boost Switcher (gratuit) et Turbo Boost Switcher Pro (9,95 $).