À la suite du coronavirus, Google a conseillé d’annuler tous les événements et les voyages non essentiels

Dans le sillage du coronavirus (COVID-19), des organismes du monde entier ont pris des mesures pour limiter la propagation. Dans le secteur de la technologie, des produits de base comme MWC et Google I / O ont déjà été fermés, et il n’y a aucun signe de ralentissement pour l’instant.

Le comté de Santa Clara, qui abrite des entreprises technologiques comme Google, Facebook, Apple et d’autres, a donné des conseils (via The Verge) aux entreprises situées à l’intérieur de ses frontières sur la façon de limiter la propagation potentielle du virus parmi les employés.

Les directives indiquent:

Les employeurs devraient prendre des mesures pour que leurs employés puissent travailler de manière à minimiser les contacts étroits avec un grand nombre de personnes.

Les employeurs devraient:

Suspendre les déplacements non essentiels des employés.

Minimisez le nombre d’employés travaillant à distance les uns des autres, notamment en minimisant ou en annulant les grandes réunions et conférences en personne.

Incitez les employés à rester à la maison lorsqu’ils sont malades et maximisez la flexibilité des prestations de congé de maladie.

Pas besoin d’une note du médecin pour les employés malades, car les bureaux de santé peuvent être très occupés et incapables de fournir cette documentation tout de suite.

Envisagez d’utiliser des options de télétravail pour les employés appropriés.

Envisagez d’échelonner les heures de début et de fin pour réduire le grand nombre de personnes qui se réunissent en même temps.

Il adhère aux directives établies par l’OMS et le CDC, et a déjà été adopté en partie par les entreprises technologiques. Prenez Google, la firme avait déjà annulé sa conférence des développeurs d’E / S, la remplaçant par un équivalent numérique. La même chose avec son Google News Initiative Summit. De même, après qu’un employé de Zurich a été testé positif pour le virus, l’entreprise a également décidé d’interrompre tous les déplacements non essentiels.

«Nous comprenons que les gens sont très préoccupés par COVID-19. Je tiens à rappeler au public que la grande majorité des personnes infectées par COVID-19 ne tombent pas gravement malades et se rétablissent complètement. Nous faisons ces recommandations pour protéger les membres les plus vulnérables de notre communauté contre le virus et ralentir sa propagation “, a déclaré le Dr Sara Cody, agent de santé publique du comté. “Nous surveillons en permanence cette situation en évolution et publierons de nouvelles directives si et quand cela se justifie.”

Coronavirus: comment COVID-19 a fermé l’industrie technologique

