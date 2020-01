À la une: Apple en 2020: nouvel iPhone SE, iPad Pro à triple objectif et peut-être même un Mac de jeu?

Avec la fin de 2019 et le début de la nouvelle année, c’est une excellente occasion de prendre un peu de recul pour revenir sur les plus grandes nouvelles de l’année dernière (ou même de la dernière décennie) et d’avoir une vue d’ensemble de ce que nous pourrions voir dans 2020.

Mais la vue d’ensemble ne signifie pas que les rumeurs cessent, et ces derniers jours ont vu une vague de rumeurs sur les plans potentiels d’Apple pour de nouveaux modèles “iPhone SE 2” à bas prix, des modèles iPad Pro mis à jour, un (PRODUCT) RED Apple Watch, et même un Mac haut de gamme destiné au marché de l’e-sport.

À quoi s’attendre d’Apple en 2020: nouveaux iPhones, iPads actualisés, Apple Watch Series 6 et plus

Bonne année! 2020 est à nos portes, marquant le début d’une nouvelle décennie. Les rumeurs suggèrent qu’Apple a beaucoup de projets cette année, y compris de nouveaux modèles d’iPhone à bas prix, des modèles d’iPad Pro avec des caméras arrière à triple objectif, des modèles d’Apple Watch Series 6 et peut-être même un Mac axé sur les jeux, et assurez-vous de laisser nous savons ce que vous aimeriez voir cette année!

Avec 2019 dans le rétroviseur, nous avons décidé de revenir sur tout ce qu’Apple a sorti en 2019 et de dresser une liste de 10 de nos applications Mac, iPhone et iPad préférées de l’année. Nous avons également rassemblé une liste des meilleurs produits Apple sortis au cours de la dernière décennie, choisis par les lecteurs de MacRumors.

Apple prévoit de lancer deux modèles d’iPhone SE 2 en 2020

Apple prévoit de lancer jusqu’à six nouveaux modèles d’iPhone en 2020, dont quatre avec écrans OLED et deux avec écrans LCD, selon la publication de la chaîne d’approvisionnement Digitimes.

Le rapport indique que l’un des iPhones pourrait être un modèle LCD de 5,5 pouces ou 6,1 pouces.

Cette rumeur coïncide avec une récente prédiction de l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, qui a déclaré qu’Apple prévoyait de sortir un soi-disant “iPhone SE 2 Plus” avec un design presque bord à bord, une encoche plus petite et un Touch Bouton d’alimentation ID sur le côté de l’appareil fin 2020 ou début 2021.

Il n’est pas clair si Apple utilisera réellement la marque “iPhone SE 2” ou s’il s’agit simplement d’un nom d’espace réservé pour les appareils non publiés. Il a été émis l’hypothèse que les appareils pourraient également porter la marque «iPhone 9».

Une rumeur fragmentaire prétend qu’Apple prévoit d’annoncer un MacBook ou iMac de jeu haut de gamme à la WWDC 2020

Apple prévoit d’annoncer un ordinateur de jeu haut de gamme lors de sa conférence annuelle des développeurs de la WWDC plus tard cette année, selon un rapport douteux et non étayé du Economic Daily News de Taiwan.

Les détails sont minces, mais le rapport affirme que l’ordinateur peut être un ordinateur portable grand écran ou un ordinateur de bureau tout-en-un avec un prix pouvant atteindre 5000 $, ce qui suggère qu’il pourrait s’agir d’un MacBook Pro ou d’un iMac Pro. L’ordinateur serait censé être conçu pour les sports électroniques, c’est-à-dire les jeux vidéo compétitifs.

La WWDC 2020 aura probablement lieu en juin.

Les rendus illustrent la conception alléguée des modèles d’iPad Pro 2020 avec des appareils photo à triple objectif

Selon les rumeurs, Apple prépare des modèles iPad Pro 11 et 12,9 pouces mis à jour avec des caméras à triple objectif, et basé sur de nouveaux rendus d’OnLeaks, le design sera similaire à l’iPhone 11 Pro.

Apple n’a pas actualisé la gamme iPad Pro en 2019, mais des rumeurs ont suggéré que de nouveaux modèles pourraient être introduits dès mars 2020.

L’Apple Watch Series 5 en (RED) pourrait être lancée en 2020

Apple pourrait envisager d’élargir sa gamme Apple Watch Series 5 avec un nouveau modèle (PRODUCT) RED à un moment donné cette année, selon une nouvelle rumeur.

Le rapport a affirmé que l’Apple Watch non publiée est brièvement apparue dans une base de données Apple non spécifiée, et a ajouté qu’il s’agirait probablement d’un modèle en aluminium avec une finition rouge similaire à celle de l’iPod touch.

(PRODUIT) RED soutient le financement des programmes de lutte contre le VIH / SIDA.

Pratique avec le remplacement de la télécommande Apple TV de Salt

Apple a dévoilé sa télécommande ‌Siri‌ pour l’Apple TV en 2015, mais elle n’a jamais été un accessoire particulièrement populaire. Dans cet esprit, la société suisse Salt a créé une télécommande alternative «Apple TV», que nous avons réussi à mettre la main sur notre chaîne YouTube.

Nous continuons également à jouer avec notre nouveau Mac Pro sur notre chaîne YouTube, en installant cette semaine un nouveau SSD rapide via PCIe. La conception du nouveau Mac Pro en fait un processus super simple pour ajouter du matériel d’extension comme celui-ci, et nous examinerons plus d’options dans les jours et les semaines à venir.

