À la une: Apple fuit l’iPhone SE et les AirTags, Apple achète Dark Sky, etc.

Le calendrier se prolongeant jusqu’en avril de cette semaine, nous avons encore une fois vu plusieurs fuites et rumeurs, notamment Apple lui-même divulguant certaines références à une paire de produits à longue rumeur: un nouveau budget iPhone SE et des trackers d’articles AirTags.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos.

Apple a également acquis l’application météo populaire Dark Sky, tandis que l’application Prime Video d’Amazon permet désormais aux utilisateurs de contourner le système d’achat intégré d’Apple et de louer ou d’acheter des films directement sur Amazon.

Consultez notre résumé ci-dessous et la vidéo ci-dessus pour plus de détails sur ces histoires et plus encore!

Un nouvel iPhone SE à bas prix pourrait bientôt être lancé

Nous entendons parler d’un nouvel iPhone à bas prix depuis presque exactement un an maintenant, et il semble qu’il soit enfin prêt à être lancé, de nouveaux détails suggérant qu’un lancement est imminent. Le nouveau téléphone recyclera apparemment le nom de l’iPhone SE utilisé pour le précédent téléphone à budget dédié d’Apple, mais cette version sera presque identique à l’iPhone 8 mais avec des internes mis à niveau.

iPhone 8

Le nouvel iPhone SE serait disponible en blanc, noir et rouge et aurait des capacités de 64, 128 et 256 Go. Apple lui-même a même brièvement divulgué une confirmation du nom du nouvel appareil, mettant à jour le nom d’un protecteur d’écran Belkin existant pour l’iPhone 7 et 8 pour inclure une référence à la SE dans sa boutique en ligne.

Des AirTags divulgués dans une nouvelle vidéo Apple

Oups! Apple a fait référence jeudi à ses rumeurs de suivi d’articles AirTags, largement répandues, dans une vidéo d’assistance téléchargée sur YouTube.

La vidéo s’intitulait discrètement «comment effacer votre iPhone», mais sur un écran de paramètres pour l’application Find My, les AirTags étaient clairement mentionnés en petits caractères qui indiquent que «la recherche hors ligne permet de trouver cet appareil et ces AirTags lorsqu’ils ne sont pas connectés à Wi- Fi ou cellulaire. ”

L’année dernière, MacRumors a découvert des preuves d’AirTags dans le code iOS 13. Les trackers d’articles concurrenceront Tile, aidant les utilisateurs à garder une trace de leurs effets personnels, tels que leurs clés, portefeuilles et sacs à dos.

Apple acquiert l’appli Weather Dark Sky

Eh bien, c’était inattendu.

La célèbre application météo iPhone et iPad Dark Sky a annoncé cette semaine qu’elle avait été acquise par Apple. Aucune modification ne sera apportée à l’application et elle restera disponible à l’achat dans l’App Store.

Apple mettra fin à la prise en charge de Dark Sky sur Android et Wear OS le 1er juillet 2020. L’API de Dark Sky cessera également de fonctionner à la fin de 2021, ce qui aura un impact sur d’autres applications météorologiques populaires comme CARROT Weather qui utilisent Dark Sky comme source de données.

Apple permet à Amazon Prime Video App de proposer des achats intégrés sur iPhone, iPad et Apple TV

Les applications Amazon Prime Video pour iPhone, iPad et Apple TV permettent désormais aux clients d’acheter et de louer des films et des émissions de télévision dans l’application, Apple permettant à Amazon d’utiliser son propre système de paiement, en contournant les écrans d’achat intégrés traditionnels.

Bien que cela semble enfreindre les règles de l’App Store d’Apple qui exigent que tout le contenu acheté dans les applications passe par le système d’achat intégré d’Apple et entraîne une réduction des revenus d’Apple, Apple dit qu’Amazon Prime fait désormais partie d’un programme existant pour une petite poignée d’applications vidéo “premium”, qui leur permet d’utiliser leurs propres méthodes de paiement au lieu d’achats intégrés.

Bulletin MacRumors

Chaque semaine, nous publions une newsletter par e-mail comme celle-ci mettant en évidence les meilleures histoires d’Apple, ce qui en fait un excellent moyen d’obtenir un récapitulatif de la semaine sur tous les principaux sujets que nous avons couverts et de rassembler des histoires connexes pour vue de l’image.

Donc, si vous voulez que les meilleures histoires comme le récapitulatif ci-dessus soient livrées à votre boîte e-mail chaque semaine, Abonnez-vous à notre newsletter!

.