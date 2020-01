À la une: CES 2020 News, programme de remplacement de boîtier de batterie pour iPhone, rendus iPhone 9

Début janvier, il y a toujours une avalanche de nouvelles venant du CES, mais ce n’était pas tout ce qui était sur le dossier cette semaine. Les autres sujets d’intérêt de cette semaine comprenaient de nouvelles options de personnalisation d’emoji pour les étuis de recharge AirPods, des rumeurs sur “l’iPhone 9” et un changement à venir au format du numéro de série d’Apple.

CES 2020: Nouveaux accessoires HomeKit, chargeurs sans fil et autres technologies cool du salon

La semaine du CES s’est achevée à Las Vegas, où des milliers de sociétés technologiques, petites et grandes, ont dévoilé leurs derniers produits et concepts. Comme d’habitude, Apple n’avait pas de stand au salon, mais une large gamme de produits et d’accessoires pour la maison intelligente compatibles HomeKit pour des produits comme l’iPhone et l’Apple Watch ont été dévoilés au cours de la semaine dernière.

Voici quelques-unes des histoires CES les plus populaires sur MacRumors cette semaine, ainsi que trois vidéos avec la technologie cool de l’émission:



Lancement d’Aura Smart Strap pour Apple Watch en mars

L’année dernière, la startup Aura a présenté une «sangle intelligente» pour l’Apple Watch, conçue pour mesurer le poids, l’eau, la graisse et les muscles via des électrodes intégrées dans le bracelet. Au CES cette semaine, Aura a déclaré que le bracelet devrait être lancé en mars, avec des précommandes disponibles maintenant pour 99 $.

La composition corporelle et l’hydratation ne sont pas quelque chose que la «Apple Watch» peut suivre d’elle-même, bien que des tests devront être effectués pour voir à quel point la sangle Aura est précise dans la pratique.

Apple lance un programme de remplacement pour les étuis de batterie intelligents conçus pour iPhone XS, XS Max et XR

De nombreux clients ont rencontré des problèmes avec les étuis de batterie intelligents d’Apple pour la gamme d’iPhone 2018 de l’entreprise, rencontrant des problèmes avec les cas qui ne se chargent pas ou les cas qui ne chargent pas les iPhones.

Face à la situation, Apple a lancé cette semaine un programme de remplacement qui permet aux utilisateurs d’iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR qui ont rencontré ces problèmes de recevoir un étui de remplacement gratuit. Les clients devront se rendre dans un magasin Apple Store ou chez un fournisseur de services agréé pour faire inspecter leur boîtier et s’assurer qu’ils sont éligibles au programme.

L’application Apple TV sera disponible pour sélectionner les téléviseurs intelligents LG, Sony et Vizio plus tard cette année

Apple a annoncé cette semaine que son application Apple TV sera disponible sur certains téléviseurs intelligents LG, Sony et Vizio plus tard cette année. Apple a partagé la nouvelle dans un communiqué de presse soulignant le succès de ses différents services.

Lorsqu’elle sera disponible, l’application Apple TV permettra aux propriétaires de nouveaux téléviseurs intelligents LG, Sony et Vizio de diffuser des émissions et des films Apple TV +, d’utiliser la fonctionnalité des chaînes Apple TV à la carte, d’accéder à leurs bibliothèques iTunes de films et d’émissions de télévision, et achetez ou louez plus de 100 000 émissions et films sur l’iTunes Store.

TiVo, quant à lui, a déclaré que l’application Apple TV qu’elle avait promis au CES 2019 n’est plus quelque chose sur laquelle elle se concentre actuellement.

L’iPhone 9 peut être légèrement plus épais que l’iPhone 8

OnLeaks, un leaker bien connu qui a partagé des rendus précis de l’iPhone 11 Pro plus de neuf mois avant le dévoilement de l’appareil, est revenu avec de nouveaux concepts pour le soi-disant «iPhone 9» ou «iPhone SE 2».

Conformément aux prédictions antérieures de l’analyste Ming-Chi Kuo, OnLeaks s’attend à ce que l’iPhone 9 ressemble à l’iPhone 8, y compris un écran LCD de 4,7 pouces avec des lunettes épaisses, un bouton d’accueil Touch ID et une caméra arrière à objectif unique, mais avec un Puce A13, 3 Go de RAM et aucune touche 3D matérielle.

OnLeaks s’attend également à ce que l’iPhone 9 ait une épaisseur de 7,8 mm, ce qui serait 0,5 mm plus épais que l’iPhone 8. L’appareil sera lancé fin mars, à partir d’environ 399 $, selon Ming-Chi Kuo.

Apple prévoit de passer à des numéros de série aléatoires pour les futurs produits à partir de la fin de 2020

Dans un mémo interne obtenu par MacRumors, Apple a indiqué qu’il prévoyait de mettre à jour son format de numéro de série en une chaîne alphanumérique aléatoire pour les futurs produits à partir de la fin de 2020.

Apple indique que tous les numéros de série qui existent avant que le changement ne soit effectué resteront les mêmes.

Apple utilise déjà des numéros de série alphanumériques, mais il est depuis longtemps possible de déterminer la date et l’emplacement de fabrication d’un produit en fonction du format actuel. Les lecteurs utilisent souvent des numéros de série pour glaner plus d’informations sur leurs appareils, comme l’iPhone ou le MacBook Pro.

