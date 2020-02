À la une: Événement Apple en mars avec iPhone 9, iPad Pro avec détection 3D et plus encore?

Avec un certain nombre de produits apparemment sur le point d’être lancés, nous commençons à entendre nos premières rumeurs spécifiques sur la possibilité d’un événement médiatique Apple vers la fin du mois prochain, bien que les impacts continus de l’épidémie de coronavirus COVID-19 conduisent à une certaine incertitude sur les plans d’Apple.

D’autres nouvelles et rumeurs cette semaine incluaient d’autres mentions des écouteurs “AirPods Pro Lite”, des trackers d’articles “AirTags”, la fonctionnalité NFC “CarKey” apparaissant dans les versions bêta d’iOS 13.4, et certaines de nos premières rumeurs sur iOS 14.

Événement Apple rumeur pour le 31 mars: iPhone 9, iPad Pro avec détection 3D, plus?

Apple organise souvent son premier événement médiatique de l’année en mars, et cette tendance pourrait se poursuivre en 2020.

Un rapport de cette semaine a affirmé qu’Apple avait l’intention d’organiser un événement spécial le mardi 31 mars, des rumeurs suggérant que la société pourrait introduire un nouvel “iPhone 9” à moindre coût et des modèles d’iPad Pro actualisés dotés d’un système de caméra arrière à triple objectif. avec détection 3D.

Gardez à l’esprit que les plans d’Apple peuvent changer en raison de l’imprévisibilité de l’épidémie de coronavirus COVID-19 en Chine. Apple a déjà annoncé qu’elle ne prévoyait pas respecter ses prévisions de revenus qu’elle avait fournies pour le trimestre de mars en raison de l’épidémie.

La production d’AirPods Pro Lite aurait été retardée en raison d’une épidémie de coronavirus

Un rapport de la publication taïwanaise à succès DigiTimes cette semaine a affirmé que les fournisseurs d’Apple avaient retardé la production des soi-disant “AirPods Pro Lite” jusqu’à au moins la fin du deuxième trimestre de 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19 en Chine .

La publication décrit les “AirPods Pro Lite” comme une “version d’entrée de gamme” des AirPods Pro existants, mais aucune fonctionnalité ni spécification n’a été décrite.

Dans l’ensemble, les détails sont minces en ce moment. “AirPods Pro Lite” est en quelque sorte un oxymore, car “Pro Lite” sonne juste comme des AirPods réguliers, mais il a été spéculé que peut-être Apple publiera une version moins chère des AirPods Pro avec le même design et la même qualité sonore mais sans bruit annulation.

La chaîne d’approvisionnement s’intensifie pour les balises de suivi des articles d’Apple du deuxième au troisième trimestre 2020

Universal Scientific Industrial, basée à Shanghai, commencera à fournir le système intégré pour les balises de suivi d’articles ultra large bande d’Apple au cours du deuxième au troisième trimestre de 2020, les expéditions devant atteindre des dizaines de millions d’unités d’ici la fin de l’année, selon analyste réputé Ming-Chi Kuo.

Le mois dernier, Kuo a déclaré que la balise Ultra Wideband serait l’un des principaux nouveaux produits matériels d’Apple au premier semestre 2020, mais il n’a pas encore fourni de date de sortie plus spécifique pour l’accessoire.

MacRumors a découvert des preuves d’Apple travaillant sur les outils de suivi des articles dans le code iOS 13 l’année dernière, y compris un onglet “Articles” inédit dans l’application Find My et un nom potentiel “AirTag” pour les balises, qui se lieraient à des effets quotidiens comme des clés et des sacs à dos pour fins de suivi. La prise en charge ultra large bande permettrait une précision de localisation plus précise que le Wi-Fi ou le Bluetooth LE.

La prochaine fonctionnalité CarKey d’Apple vous permettra d’envoyer des clés numériques à l’aide de l’application Messages

Comme découvert dans la première version bêta d’iOS 13.4, Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité “CarKey” qui permettra à un iPhone ou une Apple Watch de déverrouiller, verrouiller et démarrer des véhicules compatibles NFC.

Maintenant, dans la deuxième version bêta d’iOS 13.4, MacRumors a découvert que “CarKeys” pourrait être envoyé aux personnes utilisant l’application Messages.

Il semble qu’Apple établira un partenariat avec les constructeurs automobiles pour “CarKey”, indiquant qu’il peut s’agir d’une option installée en usine comme CarPlay. On ne sait pas encore quand Apple prévoit d’annoncer cette fonctionnalité.

Nous avons également rassemblé tout le reste ajouté dans la deuxième version bêta d’iOS 13.4 et d’iPadOS 13.4.

iOS 14 peut permettre aux utilisateurs de définir un navigateur Web tiers et des applications de messagerie par défaut

Apple envisage d’autoriser les utilisateurs d’iPhone et d’iPad à définir des applications de messagerie et de navigateur tierces par défaut au lieu de ses propres applications Safari et Mail à partir d’iOS 14, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Le rapport ajoute qu’Apple travaille pour permettre aux services de musique tiers comme Spotify et Pandora d’être diffusés directement sur le HomePod avec Siri dans une future mise à jour logicielle, comme cela sera possible avec Apple Music. Spotify ne peut actuellement être diffusé sur le HomePod que via AirPlay.

Derniers smartphones pliables rencontrant des problèmes de défaillance et de durabilité

Les smartphones pliables sont la dernière tendance des appareils, des sociétés telles que Motorola et Samsung ayant lancé de nouveaux smartphones pliables au cours des dernières semaines.

Le premier smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold, avait des problèmes de durabilité majeurs qui ont retardé son lancement. Le plus récent appareil pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip, semble aller un peu mieux jusqu’à présent, mais il y a encore des plaintes concernant sa qualité de construction et les problèmes d’affichage. Il en va de même pour le dernier smartphone de Motorola, le RAZR.

Sur notre chaîne YouTube cette semaine, nous avons partagé nos impressions sur le Galaxy Z Flip et sa durabilité après 48 heures d’utilisation.

