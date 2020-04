À la une: fuites sur iOS 14, rumeurs sur iPhone et MacBook Pro 13 pouces, etc.

Alors que nous attendons toujours patiemment la nouvelle baisse de l’iPhone SE à faible coût, le moulin à rumeurs a continué de tourner avec de nouvelles fuites iOS 14 et des rumeurs supplémentaires sur les produits à venir.

Parmi les autres nouvelles de cette semaine, Apple a envoyé des écouteurs AirPod de remplacement avec une version de firmware inédite qui empêche le couplage avec l’écouteur existant de l’utilisateur, et de nouvelles options de contenu pour vous aider à vous occuper et à vous divertir pendant la quarantaine.

iOS 14 pourrait offrir des widgets d’écran d’accueil, des personnalisations de fond d’écran

Une version divulguée d’iOS 14 a révélé qu’Apple envisageait peut-être d’introduire des widgets d’écran d’accueil sur iPhone et iPad. Bien qu’une forme de widgets existe déjà dans la vue Aujourd’hui, accessible en faisant glisser vers la droite sur la première page de l’écran d’accueil, cette nouvelle fonctionnalité permettrait aux widgets d’être déplacés librement comme des icônes d’application.

Concept par Parker Ortolani

iOS 14 peut également permettre aux utilisateurs de sélectionner des versions sombres, sombres, floues et normales d’un fond d’écran, et d’interagir avec certains contenus et expériences dans des applications tierces sans installer les applications.

Leaker affirme que le nouveau MacBook Pro 13 pouces arrivera dès le mois prochain

Apple prévoit de rafraîchir le MacBook Pro 13 pouces en mai, selon Jon Prosser, hôte de la chaîne YouTube Front Page Tech.

Prosser dit qu’il existe une forte possibilité qu’un écran plus grand de 14 pouces pourrait être l’une des nouvelles fonctionnalités, suivant les traces du MacBook Pro 16 pouces remplaçant le modèle 15 pouces l’année dernière.

Le MacBook Pro 13 pouces actualisé devrait également être équipé du clavier magique à interrupteur à ciseaux plus fiable d’Apple.

Un analyste s’attend à ce qu’Apple lance un nouvel iPhone SE à la mi-avril, un iPhone 12 de 6,7 pouces en octobre

Le calendrier de développement d’Apple pour les modèles d’iPhone 12 sera probablement légèrement repoussé en raison des restrictions de voyage actuelles et des retards de vol de fret, ce qui pourrait entraîner un retard de la disponibilité du modèle haut de gamme de 6,7 pouces, selon l’analyste Jeff Pu.

Pu s’attend à ce que l’iPhone SE baisse vers le milieu de ce mois, mais la programmation principale de l’automne pourrait encore une fois voir des dates de sortie fractionnées, comme nous l’avons vu à quelques reprises ces dernières années. Il estime que les modèles attendus de 5,4 pouces et deux modèles de 6,1 pouces seront disponibles en septembre, mais que le modèle 6,7 pouces le plus haut de gamme pourrait ne pas être prêt à être lancé avant octobre.

Apple envoie des AirPod de remplacement avec un micrologiciel inédit, les rendant inutilisables

Au cours des dernières semaines, les clients qui ont besoin d’un AirPod de remplacement d’Apple ont dans certains cas reçu un AirPod exécutant la version 2D3 du micrologiciel, qui n’est pas une version du micrologiciel AirPods qui a été publiée.

En raison de ce problème, les clients concernés ne peuvent pas coupler le nouvel AirPod avec l’AirPod existant, ce qui ne permet pas d’utiliser la paire d’AirPod ensemble.

Six applications et jeux pour iPad et iPhone pour vous divertir à la maison

Si vous êtes coincé à la maison et que vous cherchez des choses à faire, notre dernière vidéo YouTube contient des suggestions pour diverses applications et jeux que nous avons trouvé amusants pendant notre période de quarantaine.

Nous mettons en évidence des applications de podcast, quelques jeux et quelques autres options qui, espérons-le, vous aideront, vous ou les membres de votre famille, à vous divertir cette semaine. Certains d’entre eux sont destinés à l’iPhone et à l’iPad, tandis que d’autres ne concernent que l’iPad.

Apple a également mis à disposition gratuitement certains de ses contenus Apple TV +, et il a intensifié le contenu éducatif pour les enfants et les adultes.

L’iPad Pro 2020 est confirmé ne disposant pas d’une puce ultra large bande U1

La semaine dernière, nous avons présenté des preuves suggérant que les modèles d’iPad Pro 2020 ne contiennent pas de puce Ultra Wideband U1, y compris l’absence de toute mention de la puce dans les spécifications techniques ou les documents de presse d’Apple, l’absence de prise en charge logicielle des fonctionnalités U1, etc. .

Depuis, John Gruber de Daring Fireball a suivi la situation, et il a “confirmé avec un petit oiseau qui connaîtrait certainement la réponse” que les nouveaux modèles du ‌iPad Pro‌ n’ont en effet pas de puce U1.

