À la une: iOS 13.4 bêta, fuite «CarKey» de l’iPhone, nouvel Apple TV?

La première semaine de février a apporté pas mal de nouvelles et de rumeurs Apple, menées par un nouvel ensemble de mises à jour opérationnelles entrant dans le processus de test bêta. La star de l’émission était la version bêta d’iOS 13.4, qui comprenait un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et ajustements, ainsi que certains signes cachés des plans à venir d’Apple.

Apple a obtenu un brevet intéressant cette semaine couvrant un mécanisme de charnière pour les appareils avec écrans pliants, tandis que le coronavirus de Wuhan continue de faire des nouvelles en général pour son impact sur la santé publique et plus spécifiquement pour Apple sous la forme de retards dans la production de produits et d’un magasin de vente au détail temporaire fermetures.

Lisez la suite pour plus de détails sur les principales histoires de cette semaine, et assurez-vous de regarder notre vidéo de récapitulation des nouvelles!

Tout nouveau dans iOS 13.4: partage de dossiers iCloud, barre d’outils de messagerie mise à jour, nouveaux autocollants Memoji, etc.

Apple a publié cette semaine la première version bêta d’iOS 13.4 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment l’activation du partage de dossiers iCloud, une barre d’outils de messagerie mise à jour avec un bouton de corbeille déplacé pour éviter les e-mails supprimés accidentellement, une nouvelle collection d’autocollants Memoji, et plus encore.

Nous avons rassemblé toutes les modifications que nous avons trouvées dans les versions bêta d’iOS 13.4 et d’iPadOS 13.4 jusqu’à présent, avec une vidéo!

iOS 13.4 Beta révèle la fonctionnalité «CarKey» qui transformerait votre iPhone ou Apple Watch en clé de voiture

Bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans les notes de version, la version bêta d’iOS 13.4 inclut également les premiers signes d’une fonctionnalité intéressante qui vous permettrait d’utiliser votre iPhone ou Apple Watch comme clé de voiture numérique.

À savoir, la version bêta d’iOS 13.4 contient des chaînes de code qui font référence à un cadre «CarKey» non publié qui permettrait à un iPhone ou à une Apple Watch de verrouiller ou déverrouiller des véhicules compatibles et de démarrer le moteur pour conduire.

“CarKey” serait intégré à l’application Wallet et pourrait être partagé avec d’autres personnes, ce qui leur donnerait des capacités de déverrouillage et de conduite complètes. Cela promet d’être une fonctionnalité vraiment intéressante et nous avons tous les détails ici.

Nouvelle Apple TV découverte dans tvOS 13.4 Beta

Une Apple TV actualisée avec une puce A12 Bionic ou plus récente semble être en développement, basée sur un modèle inédit avec le nom de code “T1125” découvert dans la version bêta de tvOS 13.4 de cette semaine.

La nouvelle Apple TV devrait être dotée d’une puce A12 ou A13 plus rapide, tout en conservant une résolution maximale prise en charge de 4K avec HDR. Le processeur plus rapide bénéficierait certainement aux jeux Apple Arcade et aux performances globales.

On ne sait pas si ni quand la nouvelle Apple TV sera lancée. Apple organise généralement son premier événement médiatique d’une année civile en mars. Le modèle Apple TV 4K actuel est sorti en septembre 2017.

Apple plie un appareil pliable avec des volets mobiles pour empêcher l’affichage de se froisser

Cette semaine, Apple a obtenu un brevet pour un appareil pliable avec un mécanisme de charnière unique qui utilise des volets mobiles pour éviter que l’écran ne soit froissé ou endommagé lorsqu’il est plié.

Accordé par le U.S.Patent and Trademark Office, le brevet explique que le mécanisme de charnière assurerait une séparation adéquate entre les première et deuxième parties de l’écran. Lorsque l’appareil est déplié, les volets mobiles s’étendent pour couvrir l’espace, puis se rétractent lorsque l’appareil est plié.

Le FBI n’a toujours pas réussi à déverrouiller l’iPhone utilisé par Mass Shooter en Floride l’année dernière

Un rapport de cette semaine a affirmé que les responsables du FBI n’avaient toujours pas réussi à déverrouiller un iPhone protégé par mot de passe qui, selon les enquêteurs, appartenait à Mohammed Saeed Alshamrani, l’auteur d’une fusillade de masse dans une station aéronavale en Floride en décembre.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que son agence est “actuellement engagée avec Apple dans l’espoir de voir si nous pouvons obtenir une meilleure aide de leur part afin que nous puissions avoir accès à ce téléphone.”

Le mois dernier, le FBI a demandé à Apple son aide pour déverrouiller l’iPhone dans une lettre envoyée à l’avocate en chef de la société, Katherine Adams.

Apple propose désormais des réparations à domicile dans certaines villes

Apple propose désormais une option de réparation sur site pour les clients de certaines villes américaines qui ont besoin de résoudre leurs problèmes d’appareils mais qui ne peuvent pas visiter un Apple Store ou un atelier de réparation.

Le service est offert en partenariat avec le fournisseur de services agréé Go Tech Services, qui promet de réparer votre appareil “à domicile ou au bureau”.

