À la une: Mac Pro et Pro Display Hands-On, New Betas, Smart Home Alliance, etc.

Après le lancement des commandes Mac Pro la semaine dernière, les premières livraisons ont commencé, nous permettant d'aller de l'avant avec la nouvelle station de travail puissante et l'écran 6K. Et bien sûr, il y a beaucoup plus à venir alors que nous explorons le dernier Mac d'Apple.

Mis à part le Mac Pro, le rythme des nouvelles a ralenti alors que nous entamons la saison des fêtes, mais cette semaine a vu le début d'un nouveau cycle de versions bêta pour les systèmes d'exploitation d'Apple, une annonce concernant une alliance de maison intelligente impliquant Apple, Amazon, Google et Zigbee, et quelques autres éléments à noter. Lisez la suite pour tous les détails!

Pratique avec le nouveau Mac Pro 2019 et Pro Display XDR d'Apple

Après le lancement des commandes la semaine dernière, les nouveaux Mac Pro et Pro Display XDR d'Apple ont commencé à arriver chez les clients au cours des derniers jours. MacRumors ramassé un modèle de base ‌Mac Pro et un écran (et le présentoir à 999 $!) ‌, et nous les avons déballés et avons partagé quelques premières impressions initiales dans quelques-unes de nos dernières vidéos YouTube.



Apple a conçu le nouveau Mac Pro pour qu'il soit modulaire et évolutif, ce qui permet d'échanger de nombreux nouveaux composants. Dans une autre vidéo YouTube, nous avons suivi le processus de mise à niveau de la RAM.

iFixit partage le démontage de Mac Pro 2019: “ Une classe de maître en réparabilité ''

Comme pour tout nouveau produit Apple, les gens du site de réparation iFixit ont démoli le nouveau Mac Pro, qu'ils décrivent comme "beau, incroyablement bien assemblé et une classe de maître en réparabilité".



Compte tenu de sa conception modulaire, le nouveau Mac Pro a sans surprise obtenu un score de réparabilité presque parfait de 9/10, iFixit notant que les réparations et les mises à niveau de base peuvent être effectuées avec des outils standard ou même aucun outil.

Apple lance iOS 13.3.1 Bêta 1, la mise à jour du micrologiciel AirPods et bien plus

Apple a semé cette semaine les premiers bêtas d'iOS 13.3.1 et iPadOS 13.3.1, macOS 10.15.3, watchOS 6.1.2 et tvOS 13.3.1 aux développeurs pour les tests.



Apple a également publié une mise à jour du micrologiciel pour les AirPod de deuxième génération et les AirPods Pro. Apple ne fournit pas de notes de publication pour ces mises à jour du micrologiciel, il n'est donc pas clair de ce qui a changé exactement.

Apple, Amazon, Google et Zigbee Alliance vont développer un standard ouvert pour les appareils Smart Home

Apple, Amazon, Google et la Zigbee Alliance ont annoncé cette semaine un nouveau partenariat pour développer et promouvoir l'adoption d'une nouvelle norme de connectivité IP pour les produits de maison intelligente, en mettant l'accent sur une compatibilité, une sécurité et un développement simplifiés pour les fabricants d'accessoires. .



La nouvelle norme de connectivité sera open source et libre de droits, avec du code à maintenir sur GitHub, selon Apple. Le nouveau groupe de travail a pour objectif de publier un projet de spécification et une mise en œuvre de référence préliminaire fin 2020.

iPad, Apple Watch et AirPods nommés meilleurs gadgets de la décennie par Time Magazine

Alors que la décennie tire à sa fin, TEMPS a publié une liste de ce qu'il pense être les 10 gadgets les plus importants introduits dans les années 2010, et trois produits Apple ont fait la coupe, y compris l'iPad, l'Apple Watch et les AirPods.



Steve Jobs a présenté l'iPad en 2010, tandis que l'Apple Watch et les AirPods font partie de l'ère Tim Cook, ayant été commercialisés respectivement en 2015 et 2016.

Apple Arcade obtient une option d'abonnement de 49,99 $ / an

Apple Arcade est désormais disponible avec une option d'abonnement annuel, au prix de 49,99 $ par an aux États-Unis, offrant aux clients la possibilité d'économiser près de 10 $ par an sur le service.



Apple Arcade donne accès à plus de 100 jeux premium sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, sans publicité ni achats intégrés.

