À la une: MacBook Pro 14 pouces, rafraîchissements iMac et Mac Mini et nouveaux AirPod sur Horizon?

Les rumeurs sur les produits Apple à venir augmentent à l’approche de mars, même si le coronavirus COVID-19 continue de susciter des incertitudes sur le calendrier. Un “iPhone SE 2” ou “iPhone 9” d’entrée de gamme est largement attendu dans un avenir proche, et il semble que les mises à jour iPad Pro, iMac et Mac mini pourraient également arriver.

En regardant un peu plus loin, l’analyste noté Ming-Chi Kuo a partagé ses réflexions sur les produits à venir jusqu’à la fin de 2021 qui utiliseront la technologie d’affichage Mini-LED, y compris un MacBook Pro 14,1 pouces. Consultez notre vidéo ci-dessus et notre liste ci-dessous pour plus de détails sur les principales nouvelles de cette semaine.

Apple travaille sur six produits mini-LED, dont un nouveau MacBook Pro 14,1 pouces et un iMac Pro actualisé

Apple développe six produits avec des écrans mini-LED pour une sortie d’ici la fin de 2021, dont un nouvel iPad Pro 12,9 pouces, un iPad 10,2 pouces, un iPad mini 7,9 pouces, un iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 14 pouces et Modèles MacBook Pro 16 pouces, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Kuo s’attend en particulier à ce que le nouvel iMac Pro soit lancé au cours du quatrième trimestre 2020. Apple n’a pas actualisé l’iMac Pro depuis sa sortie initiale en décembre 2017, il est donc bien en retard pour une mise à jour.

La publication taïwanaise DigiTimes a fait écho à ces informations, signalant qu’Apple prévoyait de lancer un nouvel iPad Pro 12,9 pouces et plusieurs modèles de MacBook avec des écrans rétroéclairés Mini-LED d’ici la fin de 2020. Le fabricant taïwanais de LED Epistar devrait être l’un des principaux fournisseurs d’Apple.

Précédemment fiable Leaker CoinX suggère que de nouveaux modèles iMac et Mac Mini arriveront bientôt

De nouveaux modèles d’iMac et de Mac mini arrivent bientôt, selon le compte Twitter anonyme CoinX, qui a fait ses preuves.

Apple a mis à jour sa gamme iMac régulière en mars 2019 avec des processeurs Intel jusqu’à 8 cœurs et des options graphiques Radeon Pro Vega, tandis que le Mac mini a été mis à jour pour la dernière fois en octobre 2018 avec des processeurs Intel jusqu’à 6 cœurs, des ports USB-C et une nouvelle option de couleur gris sidéral.

Mars est un mois courant pour les actualisations de produits Apple, de sorte que les modèles iMac et Mac mini mis à jour pourraient être annoncés à tout moment.

Les nouveaux AirPods d’entrée de gamme devraient entrer en production au début du deuxième trimestre

Les fournisseurs d’Apple commenceront la production de nouveaux AirPods Pro “d’entrée de gamme” entre la fin du premier trimestre et le début du deuxième trimestre, selon la publication de l’industrie taïwanaise DigiTimes, suggérant que l’assemblage des écouteurs commencera du début à la mi-avril.

Les détails entourant les présumés AirPods d’entrée de gamme restent minces. Il a été émis l’hypothèse que les écouteurs pourraient devenir des AirPod réguliers de troisième génération avec le même design et la même qualité sonore que les AirPods Pro, mais sans annulation active du bruit.

L’iPhone SE 2 serait entré dans la phase finale de vérification de la production avant son lancement

Le modèle moins cher d’Apple “iPhone SE 2” ou “iPhone 9” serait entré dans la phase finale de vérification de la production dans une usine d’assemblage à Zhengzhou, en Chine, suggérant que le rumeur pourrait être annoncée prochainement, mais il y a une incertitude quant au calendrier en raison de retards de production liés aux coronavirus.

Même si l’iPhone moins cher est annoncé en mars, l’approvisionnement initial pourrait être limité jusqu’à ce que Foxconn et d’autres fournisseurs d’Apple reprennent leurs activités normales et accélèrent la production de masse au deuxième trimestre.

Apple accepte de payer jusqu’à 500 millions de dollars pour régler un recours collectif concernant des iPhones plus anciens «étranglés secrètement»

Apple a accepté de payer jusqu’à 500 millions de dollars pour régler un recours collectif aux États-Unis qui a accusé la société d’avoir “étranglé secrètement” d’anciens modèles d’iPhone – une controverse connue sous le nom de “batterygate”.

Chaque utilisateur d’iPhone affecté dans la classe recevrait 25 $, selon le règlement préliminaire, examiné par MacRumors. Le montant pourrait augmenter ou diminuer légèrement en fonction du nombre de réclamations approuvées et des frais juridiques, le paiement total d’Apple se situant entre 310 et 500 millions de dollars.

Disney World retourne son iPhone 11 pleinement fonctionnel aux semaines de la famille après que l’appareil ait coulé au fond du lagon des sept mers

Début octobre, les parents Lisa et Jacob Troyer ont emmené leur fille Sophie dans un voyage de rêve à Disney World. Malheureusement, la dernière nuit du voyage, le tout nouvel iPhone 11 de Lisa est tombé de son sac et a atterri directement dans le Seven Seas Lagoon près de Magic Kingdom.

Près de deux mois plus tard, Lisa a reçu des appels manqués de la région d’Orlando. Pensant qu’il s’agissait d’un télévendeur, elle les ignora. Puis est venu un appel de son beau-père, qui lui a fait savoir que les plongeurs sous-marins Disney avaient trouvé son iPhone… et cela fonctionne toujours parfaitement!

