À la une: nouvel iPad Pro, MacBook Air, Powerbeats et plus encore

En l’absence d’événement médiatique en mars, Apple a déployé cette semaine un certain nombre de mises à jour de produits, y compris des modèles iPad Pro mis à jour avec deux caméras, un scanner LiDAR et un accessoire Magic Keyboard avec trackpad.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos.

Du côté Mac, nous avons obtenu un MacBook Air mis à jour et des modèles Mac mini à stockage limité, ainsi que de nouveaux écouteurs Powerbeats, alors regardez la vidéo ci-dessus et lisez la suite pour toute notre couverture sur ces sujets et plus encore.

Nouvel iPad Pro annoncé avec une puce bionique A12Z, un clavier magique avec trackpad, un scanner LiDAR, une caméra ultra large et bien plus

Mars est un mois commun pour les nouveaux produits Apple et cette année ne fait pas exception. Alors que la pandémie COVID-19 l’a peut-être empêché d’accueillir un événement médiatique, Apple a présenté cette semaine de nouveaux modèles d’iPad Pro avec une puce Bionic A12Z légèrement plus rapide, une caméra ultra large pour un zoom 0,5x, un capteur LiDAR pour une réalité augmentée améliorée, et plus.

Apple a également annoncé qu’un nouveau boîtier Magic Keyboard avec touches rétro-éclairées et trackpad intégré sera disponible en mai pour les modèles iPad Pro 2018 et ultérieurs, faisant de l’iPad Pro un véritable concurrent Microsoft Surface. Pour répondre à cela, iPadOS 13.4 gagnera la prise en charge du trackpad pour tous les modèles d’iPad modernes, avec la mise à jour logicielle prévue pour le 24 mars, et nous avons mis en place une vidéo montrant à quoi ressemblera cette prise en charge du trackpad.

Les nouveaux modèles d’iPad Pro disposeraient également d’une puce U1 pour la prise en charge ultra large bande et de 6 Go de RAM.

Nouveau MacBook Air annoncé avec un clavier magique, des performances jusqu’à 2 fois plus rapides et un prix de départ de 999 $ plus bas

Apple a mis à jour cette semaine sa gamme MacBook Air avec des processeurs et graphiques Intel Core de 10e génération plus rapides, un clavier Magic Switch à ciseaux, un prix de départ inférieur à 999 $, et plus encore.

Le nouveau modèle de base MacBook Air a un prix de départ de 999 $ avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM aux États-Unis, soit 100 $ de moins pour le double du stockage par rapport au modèle de base de la génération précédente. Les premières critiques ont salué le nouveau clavier, l’amélioration des performances et la baisse du prix de départ.

Apple a également annoncé que les configurations standard du Mac mini sont désormais dotées d’une capacité de stockage double. La configuration à 799 $ comprend désormais 256 Go, tandis que la configuration à 1099 $ comprend 512 Go.

Apple annonce des écouteurs Powerbeats mis à jour avec une puce H1, une autonomie de 15 heures et un prix de 150 $

Apple a présenté cette semaine de nouveaux Powerbeats, disponibles pour 149,95 $ en noir, blanc et rouge.

Les nouveaux Powerbeats disposent de la même puce H1 conçue par Apple que les Powerbeats Pro et AirPods Pro, permettant des commandes vocales mains libres “Hey Siri”, un appariement plus rapide avec les appareils iOS, et plus encore. Les nouveaux Powerbeats ont également jusqu’à 15 heures d’autonomie et une conception similaire à celle du Powerbeats Pro, mais avec un fil entre chaque écouteur.

Apple a publié des accessoires supplémentaires cette semaine, notamment des étuis pour iPhone, des étuis pour iPad et des bracelets Apple Watch dans de nouvelles couleurs printanières.

Vidéo: récapitulatif du nouvel iPad Pro, du nouveau MacBook Air, etc.

Sur notre chaîne YouTube, nous avons partagé un récapitulatif de toutes les annonces d’Apple cette semaine, y compris les nouveaux modèles iPad Pro et MacBook Air et plus encore.

Nous avons également rassemblé quelques informations sur les appareils, y compris le nouvel iPad Pro prenant en charge Wi-Fi 6 et le nouveau MacBook Air prenant en charge jusqu’à un écran externe 6K, y compris le Pro Display XDR d’Apple.

Les magasins Apple sont désormais fermés jusqu’à nouvel ordre au milieu de COVID-19

Apple a annoncé que tous ses magasins de détail en dehors de la région de la Grande Chine étaient fermés “jusqu’à nouvel ordre” en raison de la pandémie de COVID-19.

Apple a également déclaré qu’il faisait un don substantiel aux efforts de secours de COVID-19 en Italie, avec des fonds destinés à aider les premiers intervenants, le personnel médical et les volontaires travaillant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, qui a le plus confirmé cas en Europe.

Suivez notre rafle COVID-19 alors qu’Apple continue de répondre à la pandémie.

Bulletin MacRumors

Chaque semaine, nous publions une newsletter par e-mail comme celle-ci mettant en évidence les meilleures histoires d’Apple, ce qui en fait un excellent moyen d’obtenir un récapitulatif de la semaine sur tous les principaux sujets que nous avons couverts et de rassembler des histoires connexes pour un grand- vue de l’image.

Donc, si vous voulez que les meilleures histoires comme le récapitulatif ci-dessus soient livrées chaque semaine dans votre boîte de réception, Abonnez-vous à notre newsletter!

.