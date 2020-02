À la une: rumeurs sur l’iPhone et l’iPad 5G, AirPods Pro Lite?, HomePod a deux ans

Ce fut une semaine assez intéressante pour les rumeurs cette semaine, avec des rapports affirmant que les nouveaux modèles d’iPad 5G arriveront à peu près au même moment que les iPhones 5G, probablement entre septembre et octobre, tandis qu’un mystérieux “AirPod Pro Lite” a été mentionné comme étant dans les ouvrages.

Le HomePod a eu deux ans cette semaine, et Apple est toujours aux prises avec les retombées de l’épidémie de coronavirus de Wuhan, qui en dehors du bilan humain a eu un impact sur les ventes au détail et la fabrication de produits d’Apple. Lisez la suite pour plus de détails sur ces histoires et plus qui ont dominé l’actualité cette semaine.

Les modèles iPad Pro 5G avec puce A14 devraient être lancés à l’automne 2020

Un rapport de cette semaine affirme qu’Apple prévoit de sortir ses premiers modèles d’iPhone et iPad avec connectivité 5G dans la seconde moitié de 2020. Une annonce en septembre ou octobre est possible.

Les nouveaux modèles d’iPhone et d’iPad devraient être équipés de puces A14 basées sur 5 nm – probablement A14X pour l’iPad Pro – et prendre en charge une combinaison de variantes mmWave et sub-6GHz de 5G. Qualcomm devrait fournir son modem Snapdragon X55 pour les iPhones, mais le rapport ne précise pas quel modem les iPad utiliseront. Apple espère également utiliser une conception d’antenne interne pour ses prochains iPhones 5G, étant mécontent des conceptions proposées par Qualcomm.

Le prochain iPhone à bas prix devrait recommencer à 399 $

Selon les rumeurs, Apple prévoit un nouveau modèle d’iPhone à moindre coût, provisoirement appelé iPhone SE 2 ou iPhone 9, et un nouveau rapport cette semaine affirme que l’appareil commencera à 399 $ aux États-Unis.

L’appareil devrait ressembler à l’iPhone 8 avec un écran de 4,7 pouces et un bouton d’accueil Touch ID, mais avec une puce A13 plus rapide et 3 Go de RAM. Il sera disponible avec 64 Go ou 128 Go de stockage en gris espace, argent et ROUGE (PRODUIT), selon l’analyste souvent fiable Ming-Chi Kuo.

Les rumeurs ont suggéré que le nouvel iPhone à moindre coût sera dévoilé autour de Mars, et à l’avance, les fournisseurs auraient engrenages pour la production de l’appareil. Avec les retards de fabrication résultant de l’épidémie de coronavirus de Wuhan en Chine, cependant, il y a une certaine incertitude quant au moment du lancement.

Apple travaillerait sur les écouteurs ‘AirPod Pro Lite’

Un rapport douteux cette semaine affirme qu’Apple travaille avec des partenaires de la chaîne d’approvisionnement à Taiwan sur plusieurs produits à venir, y compris les écouteurs sans fil dits “AirPod Pro Lite”.

“AirPod Pro Lite” est un peu un oxymore, car “Pro Lite” sonne comme les AirPods ordinaires qu’Apple vend pour 159 $. Sans aucun autre détail fourni, il n’est pas clair si le rapport fait référence à des AirPod de troisième génération ou à autre chose.

Pratique avec les nouveaux smartphones Samsung S20 et Galaxy Z Flip

Ce n’est pas une nouvelle d’Apple, mais l’un des plus grands concurrents d’Apple a lancé plusieurs nouveaux produits cette semaine, Samsung prenant la relève du téléphone pliable Galaxy Z Flip, une nouvelle gamme de téléphones Galaxy S20 et de nouveaux écouteurs sans fil Galaxy Buds +.

Nous avons mis la main à la pâte avec tous les nouveaux produits, alors assurez-vous de consulter notre couverture vidéo et de rester à l’écoute car il y a plus à venir!

De nouvelles références aux processeurs AMD découvertes dans les derniers macOS Catalina Betas

Au cours des derniers mois, un nombre croissant de références aux processeurs AMD ont été découvertes dans le code macOS Catalina.

Étant donné que les Mac utilisent actuellement des processeurs Intel, les références suggèrent naturellement que Apple prévoit peut-être de publier des Mac avec des processeurs AMD, mais cela n’est pas encore confirmé.

AMD fournit des graphiques dédiés à certains modèles de MacBook Pro, iMac, iMac Pro et Mac Pro.

HomePod fête ses deux ans, un modèle moins cher pourrait être lancé plus tard cette année

Cette semaine marque deux ans depuis qu’Apple a lancé le HomePod, les livraisons aux clients et la disponibilité en magasin ayant commencé le 9 février 2018 aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni.

Au lancement, le HomePod a coûté 349 $, mais Apple a réduit son prix à 299 $ en avril 2019. Apple n’a jamais divulgué les ventes de HomePod, regroupant plutôt le haut-parleur dans sa catégorie “Wearables, Home, and Accessories”, qui a établi un record trimestriel de 10 milliards de dollars. de chiffre d’affaires sur les trois derniers mois de 2019.

Un HomePod moins cher avec moins de tweeters pourrait être lancé dès cette année.

De nombreux modèles de Mac font face à de longues estimations de livraison au milieu d’une épidémie de coronavirus

Apple continue d’être touché par l’épidémie de coronavirus de Wuhan en Chine, où bon nombre de ses magasins de détail restent fermés par mesure de précaution. Apple a rouvert ses cinq magasins dans la région de Pékin vendredi, mais avec des horaires limités et un contrôle de la température des clients jusqu’à nouvel ordre.

La semaine dernière, nous avons signalé que de nombreuses configurations personnalisées d’iMac, d’iMac Pro et de MacBook Pro font face à des estimations de livraison plus longues que d’habitude sur la boutique en ligne d’Apple, et cela s’étend désormais aux commandes du nouveau Mac Pro dans de nombreux pays. Cela est probablement le résultat du fait que de nombreux fournisseurs d’Apple ont suspendu leur production en Chine en raison de l’épidémie de coronavirus, et les approvisionnements devraient s’améliorer à mesure que les opérations commencent à reprendre.

