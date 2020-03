À la une: WWDC passe au numérique uniquement, les énormes fuites iOS 14, les fermetures d’Apple Store et les rumeurs de bloc-notes Mac

Ce fut une semaine massive pour les nouvelles et les rumeurs, menée par Apple annonçant officiellement que la WWDC de cette année sera un événement uniquement numérique en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus COVID-19. Apple ferme également tous ses magasins de détail en dehors de la Chine pour les deux prochaines semaines.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos.

Sur le front des rumeurs, il y a eu une tonne de fuites sur iOS 14 cette semaine, alors que nous avons également entendu des rumeurs de plusieurs sources sur les prochaines mises à jour du portable, alors consultez notre vidéo ci-dessus et lisez ci-dessous pour tous les détails!

Apple annonce que la WWDC 2020 sera un événement exclusivement numérique qui aura lieu en juin

Dans ce qui ne devrait être un choc énorme pour personne, Apple a annoncé que la Conférence mondiale des développeurs de cette année sera un événement exclusivement numérique sans rassemblement physique en raison de la propagation continue du coronavirus dans le monde. L’événement en ligne uniquement aura lieu en juin.

Nous ne connaissons pas encore les dates exactes ni la façon dont l’événement numérique sera structuré, mais Apple indique que la WWDC sera “remplie de contenu” pour les consommateurs, la presse et les développeurs. Des millions de développeurs créatifs et innovants bénéficieront d’un accès anticipé à de nouveaux logiciels et pourront dialoguer avec les ingénieurs d’Apple.

iOS 14 Leak: Apple teste de nouvelles fonctionnalités iMessage telles que les mentions de type mou et les messages non envoyés

Au-delà de la WWDC, les nouvelles d’Apple de cette semaine ont été dominées par des fuites sur iOS 14, y compris de nouvelles fonctionnalités iMessage exclusivement partagées par MacRumors.

Pour commencer, Apple teste un nouveau système de mention de type Slack qui permettrait aux utilisateurs de marquer d’autres contacts avec leur nom comme @Joe ou @Jane. Cela serait particulièrement utile dans les conversations de discussion de groupe occupées, car il serait possible d’activer le paramètre “Masquer les alertes” et de recevoir des notifications push uniquement lorsque vous êtes mentionné directement par quelqu’un.

Les autres fonctionnalités en cours de développement incluent la possibilité de retirer les messages après leur envoi, de taper des indicateurs dans les discussions de groupe et la possibilité de marquer le dernier message d’une conversation comme non lu après l’avoir ouvert.

Apple ferme tous ses magasins de détail en dehors de la Chine jusqu’au 27 mars

Apple, comme de nombreuses grandes entreprises, a pris un certain nombre de précautions en ce qui concerne la pandémie de COVID-19, ce qui a conduit à l’annonce de la fermeture de tous ses magasins de vente au détail dans le monde en dehors de la Grande Chine jusqu’au 27 mars. a annoncé officiellement plusieurs autres mesures, notamment une augmentation des dons, des modalités de travail flexibles avec des politiques de congé élargies, etc.

L’événement rumeur d’Apple en mars aurait été annulé en raison de l’épidémie de COVID-19, et en plus de la WWDC, de nombreux autres grands événements comme Google I / O, Facebook F8 et GDC ont également été annulés, reportés ou convertis en numérique uniquement .

iOS 14 Leak: Apple développe une application de fitness qui vous permet de télécharger des vidéos d’entraînement guidées

Apple semble travailler sur une nouvelle application de fitness pour iPhone, iPad, Apple Watch et Apple TV qui est conçue pour permettre aux utilisateurs de télécharger des vidéos guidées sur le fitness qui les guideront à travers divers entraînements.

L’application, qui porte le nom de code “Seymour” dans iOS 14, peut être nommée “Fit” ou “Fitness” lors de sa sortie. Apple semble vouloir publier l’application pour iOS 14, watchOS 7 et tvOS 14, et il semble que ce soit une application autonome qui sera disponible en plus de l’application Activity existante.

Plus de fuites dans iOS 14, prise en charge étendue des curseurs sur iPad Pro, nouvelle télécommande Apple TV, etc.

La rumeur dit qu’Apple travaille sur un “ Clavier intelligent ” pour l’iPad Pro qui comprend un trackpad, et nous avons maintenant appris que l’iPadOS 14 comprendra probablement des capacités de curseur étendues et de nouveaux gestes.

Maquette MacRumors d’un clavier intelligent avec Trackpad

Parmi les autres fuites cette semaine, citons la surveillance de l’oxygène dans le sang d’Apple Watch, une icône représentant des écouteurs supra-auriculaires avec la marque AirPods, le partage de cadran de montre, une nouvelle application de réalité augmentée nommée “Gobi”, une nouvelle télécommande Apple TV, et plus encore.

Comparaison des appareils photo: iPhone 11 Pro Max vs Galaxy S20 Ultra

La semaine dernière, nous avons acheté un Samsung Galaxy S20 Ultra et avons fait un aperçu des fonctionnalités pour voir s’il valait 1400 $, mais nous avons également pensé examiner de plus près le plus récent smartphone de Samsung pour voir comment les caméras se mesuraient aux caméras du iPhone 11 Pro Max.

Abonnez-vous à MacRumors sur YouTube pour de nouvelles vidéos liées à Apple chaque semaine!

Un nouveau MacBook Air possible dès la semaine prochaine

Selon une source au bilan raisonnable, Apple prévoit d’annoncer de nouveaux modèles de MacBook Air la semaine prochaine. Nous n’avons pas encore confirmé cette information, mais compte tenu des antécédents établis du pronostiqueur, nous avons choisi de partager cette rumeur. Nous n’avons pas d’autres détails de cette source, mais nous attendons également un certain nombre d’autres versions de produits d’Apple, nous devrons donc voir s’il y a plus de travaux dans les semaines à venir.

Cette affirmation fait suite à une note de recherche de l’analyste Ming-Chi Kuo Apple indiquant qu’Apple prévoit de publier de nouveaux modèles de MacBook Pro et MacBook Air avec des claviers à ciseaux au deuxième trimestre 2020.

Kuo a également déclaré qu’Apple prévoyait de lancer des modèles de MacBook avec ses propres processeurs personnalisés au quatrième trimestre de 2020 ou au premier trimestre de 2021, suivis des modèles de MacBook avec un tout nouveau design au deuxième ou au troisième trimestre de 2021.

Bulletin MacRumors

Chaque semaine, nous publions une newsletter par e-mail comme celle-ci mettant en évidence les meilleures histoires d’Apple, ce qui en fait un excellent moyen d’obtenir un récapitulatif de la semaine sur tous les principaux sujets que nous avons couverts et de rassembler des histoires connexes pour un grand- vue de l’image.

Donc, si vous voulez que les meilleures histoires comme le récapitulatif ci-dessus soient livrées à votre boîte e-mail chaque semaine, Abonnez-vous à notre newsletter!

.