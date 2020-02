À l’intérieur du podcast du mode d’arrière-plan de TMO – Une histoire

Le podcast du mode Contexte du Mac Observer est né lors de notre retraite de camp d’été en juin 2015 à Breckenridge, CO. Dave Hamilton (MGG), Bryan Chaffin (ACM) et Jeff Gamet (TDO) avaient tous des podcasts en cours et réussis, et il a été proposé que je participe au plaisir. (Et les bénéfices.)

J’étais réticent au départ, pas sûr d’avoir le talent nécessaire.

C’était peut-être mon plaisir constant sur TDO avec Jeff Gamet. Ce sont peut-être les glorieux mercredis de TDO avec Kelly Guimont qui m’ont inspiré. Peut-être la perception de l’équipe que j’avais l’instinct du conteur combiné avec une bonne formation technique. Très certainement, il y avait une foi en mon talent que je ne reconnaissais pas auparavant.

Les origines

Dave Hamilton, qui est l’esprit derrière la technologie que nous utilisons, m’a convaincu qu’il y a des histoires à raconter dans la communauté Apple et que je devrais héberger ce processus de narration. Après avoir accepté de faire le spectacle, j’ai proposé des noms geek pour le spectacle, mais la meilleure idée de Dave était un jeu de mots brillant: le mode d’arrière-plan (BGM).

Jeff Gamet allait devenir mon mentor. Le processus de production de l’un de nos podcasts n’est pas difficile, mais c’est un processus détaillé et exigeant. Depuis le moment où je commence à éditer le fichier audio .flac créé par l’application stellaire Audio Hijack sur mon Mac Pro jusqu’à ce que le podcast soit mis en ligne sur TMO, il faut environ 90 minutes. Je pourrais prendre des raccourcis, mais beaucoup de données historiques et administratives seraient perdues. En tout cas, le processus me plaît.

Après avoir mis les applications en place et sélectionné le bon microphone (RODE Podcaster), j’ai commencé les podcasts en octobre 2015 avec des personnes que je connaissais bien et avec lesquelles j’étais à l’aise. Jeff Gamet, Alykhan Jetha, John Chaffee, John Uppendahl, Naomi Pearce, Andrew Stone et, bien sûr, l’incroyable Kelly Guimont.

J’étais parti en courant.

Évolution

Peu à peu, il est devenu clair que le processus d’identification et de planification des invités serait un défi majeur. À la fois en temps passé, jugement sur qui je voulais dans l’émission et sur qui les auditeurs apprécieraient. Ce processus implique d’apprendre à connaître un peu le client potentiel. La préparation est cruciale.

Certains invités, qui seraient cool d’avoir, pourraient avoir un très petit profil Internet, et je dois faire quelques recherches. (Avec une demande de biographie oh-so poli.) D’autres, comme des professeurs d’université, ont de vastes pages de bio et un C.V.

L’une des joies du podcast du mode Contexte est de toucher des personnes que j’admire depuis longtemps et d’être surpris par leur aimable acceptation d’apparaître en tant qu’invité.

L’une des choses inattendues de ce podcast est où il m’a emmené. Ce qui a commencé comme ostensiblement centré sur Apple a évolué en une bande beaucoup plus large à travers le paysage technique et commercial: astrophysiciens, hommes d’affaires, musiciens et journalistes. Je ne l’ai pas vu venir.

Chaque invité a été charmant et a eu une belle histoire à raconter. J’hésite à nommer mes favoris, mais je suis parfois impressionné par le fait que des personnes célèbres et talentueuses ont pris le temps d’être sur le podcast avec moi. C’est vraiment une joie, à couper le souffle, de rencontrer tous ces héros de nos vies techniques. Une liste partielle des invités précédents se trouve dans cet article d’introduction. “Une mise à jour du podcast du mode d’arrière-plan de TMO.” Ce corpus de travaux, les gens qui m’ont jonché, ont fait du Mode Contexte ce qu’il est.

Je dois une dette à l’équipe TMO pour sa confiance et son mentorat. Je dois également un immense merci aux PDG, cadres, développeurs, artistes, podcasteurs, auteurs, journalistes, scientifiques et chercheurs qui m’ont rejoint lors des 224 dernières émissions.

J’attends avec impatience bien d’autres et j’espère que vous continuerez à vous joindre à moi pour cette incroyable aventure.