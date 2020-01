À quel niveau les prix des téléphones 5G vont-ils baisser en 2020?

2019 a vu la première vague de téléphones 5G lancés sur divers marchés, avec des options de 1000 $ et plus de la part de Samsung et LG. Mais nous avons également vu Xiaomi lancer le Mi Mix 3 5G et Mi 9 Pro 5G, à partir de moins de 700 $.

Maintenant que la deuxième vague de téléphones 5G devrait sortir cette année, cela nous a fait penser à quel point les appareils 5G pourraient être bon marché en 2020. Nous avons demandé à plusieurs sociétés de technologie au CES 2020 leur avis sur la question.

Bras

Le vice-président du marketing, Ian Smythe, a hésité à donner un chiffre ou une fourchette de prix précis. Mais il suggère que 2020 sera encore une année pour les fabricants pour tester sur le marché leurs appareils 5G.

“Mais je serai peut-être surpris. Je suis toujours surpris de ce que font les fabricants de puces et de ce que les OEM demandent. Donc, à la fin de cette année, nous avons pu voir quelque chose que je ne connais pas », a expliqué le représentant d’Arm dans une interview.

Smythe estime également que nous verrons une plus grande poussée vers les modems intégrés en 2021. Cela survient alors que Qualcomm et Samsung inversent la tendance et proposent des modems externes pour leurs chipsets phares.

Broadcom

Vijay Nagarajan, vice-président de la division de connectivité mobile de Broadcom, a parlé d’un point de vue personnel plutôt qu’en tant que représentant de l’entreprise.

«Je pense que les gens veulent descendre à environ 400 $. Et je peux voir cela se produire, car étant donné l’histoire et la façon dont divers fabricants de téléphones ont lancé leurs téléphones (sic) », a déclaré Nagarajan à Android Authority.

C’est un pari assez sûr, car nous avons vu le Mi 9 Pro 5G commencer à environ 520 $, tandis que le tout nouveau Redmi K30 5G de Xiaomi commence à seulement ~ 285 $ en Chine. Xiaomi est l’un des joueurs les plus agressifs en matière de tarification des appareils, et ses téléphones ne sont pas facilement disponibles en Amérique du Nord. Mais j’espère que le reste de l’industrie franchit la barrière de 400 $ sur des marchés comme les États-Unis et l’Europe.

MediaTek

Yenchi Lee, directeur principal de MediaTek pour la planification des produits de jeu de puces pour smartphone, dit que les smartphones 5G les moins chers (de Oppo et Xiaomi) sont déjà disponibles pour environ 450 $ et moins en ce moment.

“Je pense donc que le prix dans le segment des appareils descendra progressivement à peut-être aussi bas que 2 000 yuans (~ 291 $), peut-être dans la fourchette de 250 $ à 300 $.”

Les 250 $ à 300 $ sont un endroit idéal pour les téléphones de milieu de gamme à volume variable, tels que le Moto G7, la série Redmi Note et le Galaxy A50 de Samsung. Donc, plus d’appareils 5G dans cette fourchette de prix pourraient entraîner une montée en flèche de l’adoption des téléphones 5G en 2020.

Qualcomm

Le concepteur de puces américain devrait alimenter de nombreux téléphones 5G en 2020, allant des appareils phares aux produits de milieu de gamme. Alors, à quel niveau s’attend-il à ce que le prix du téléphone 5G baisse cette année?

“Je pense que le smartphone Xiaomi Redmi K30 5G au prix de ~ 285 $ est une bonne indication que les OEM chinois font baisser le prix des smartphones 5G”, a déclaré Bassil Elkadi, directeur marketing 5G chez Qualcomm, dans un e-mail à Android Authority.

«À cette fin, Qualcomm a annoncé notre intention de prendre en charge la technologie 5G à tous les niveaux de Snapdragon en 2020 – dans nos séries 800, 700 et 600 de SoC, ce qui devrait fournir une indication de nos plans visant à favoriser les adoptions massives en 2020 et au-delà dans le monde», Elkadi a expliqué, ajoutant qu’il prend en charge les versions mmWave et sous-6Ghz de la 5G dans son portefeuille.

Le concepteur de puces américain a précédemment confirmé que les appareils basés sur la série Snapdragon 600 compatible 5G arriveront au second semestre 2020. La série 600 est une famille de puces de milieu de gamme, ce qui signifie que nous devrions nous attendre à des téléphones 5G bon marché alimentés par Qualcomm après juin.

Combien êtes-vous prêt à payer pour un smartphone 5G? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous!