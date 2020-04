À quelle vitesse le Warp Charge 30 de OnePlus est-il sans fil?

L’une des fonctionnalités astucieuses du OnePlus 8 Pro est la prise en charge de la charge sans fil Warp Charge 30. Cette technologie de charge sans fil propriétaire de OnePlus vous oblige à acheter un chargeur sans fil spécifique de la société. En échange, vous avez une charge sans fil de 30 W qui peut atteindre 50% de charge en seulement 30 minutes, selon OnePlus. C’est juste une fraction plus lente que la version filaire de Warp Charge 30, qui atteint 50% en 23 minutes. Le OnePlus 8 Pro prend également en charge le Qi, mais à des vitesses de charge beaucoup plus lentes.

Bien sûr, nous n’aimons pas prendre les réclamations de l’entreprise à leur valeur nominale. De plus, il y a plus à l’ensemble de la charge que de simplement atteindre 50%, comme le temps de chargement complet. Nous allons donc plonger dans nos données pour voir comment Warp Charge 30 sans fil et filaire se comparent.

Temps de charge filaire vs sans fil

Plongeons-nous dans les chiffres. La collecte des données de charge est assez simple, nous déchargeons complètement le téléphone, puis suivons le temps nécessaire pour remplir la batterie. Nous nous sommes assurés de désactiver la charge optimisée pour voir le temps de charge le plus rapide possible en utilisant la technologie.

Malgré les deux méthodes de charge offrant 30 W de puissance, la charge filaire est nettement plus rapide. Le temps de charge complète prend à peu près une heure, tandis que le chargement sans fil est environ 15 minutes plus lent. Les deux méthodes de charge commencent assez proches les unes des autres jusqu’aux premiers 30%, avant de s’éloigner progressivement du temps de charge pour des capacités plus élevées. Les deux ralentissent également de façon assez similaire pour les 10% restants. Nous constatons également que OnePlus affirme avoir atteint 50% de charge en seulement 29 minutes pour le sans fil et 50% en 23 minutes pour le filaire.

La station de charge OnePlus dispose d’un ventilateur intégré pour aider à la dissipation de la chaleur en soufflant une petite quantité d’air à l’arrière du téléphone. Il est silencieux et je n’ai remarqué aucun problème de chauffage lors du chargement sans fil. Si vous êtes préoccupé par la chaleur et la longévité de la batterie, vous pouvez laisser le réglage de charge optimisé de OnePlus activé pour réduire la charge de la batterie pendant la nuit, même lors de la charge sans fil.

Le point clé à retenir est que les deux versions de Warp Charge 30 auront votre téléphone sauvegardé et opérationnel en un rien de temps. Mais la charge filaire est toujours la plus rapide pour les recharges rapides à partir du vide.

J’ai également testé la charge Qi standard pour voir à quel point elle est plus lente que la Warp Charge 30 Wireless de OnePlus. Je n’ai pas comploté tout le temps parce que, franchement, cela a pris beaucoup trop de temps. 4 heures et 14 minutes pour charger avec ce que je suppose être environ 10W Qi charger à partir d’un support Google Pixel est complètement impossible. Il ne pouvait même pas atteindre 50% après une heure et demie. La solution propriétaire de OnePlus est bien meilleure pour une recharge rapide tout au long de la journée, même par rapport aux solutions Qi 15 W les plus rapides du marché.

Pourquoi 30W sans fil est-il plus lent que 30W câblé?

15 minutes ne sonnent pas beaucoup, mais c’est une augmentation assez importante de 25% du temps de charge complet du passage au sans fil. Cependant, il n’est pas nécessairement évident pourquoi la charge filaire 30W est un peu plus rapide que la charge sans fil 30W. La clé est de comprendre que la note n’est pas nécessairement liée à la puissance qui se rend à votre smartphone.

La puissance nominale se réfère généralement à la quantité d’énergie consommée par la prise murale, mais toute cette puissance ne parvient pas au combiné. Avec tout type de charge, l’alimentation peut être perdue à travers les transistors de puissance et même le fil de la prise au téléphone.

Le transfert sans fil dans les airs entraîne une perte de transmission encore plus importante. Les bobines conductrices de l’émetteur et du récepteur sont loin d’être efficaces à 100%, de sorte que la puissance est perdue dans le cadre de la transmission sans fil, souvent sous forme de chaleur. Dans cet esprit, le sans fil sera toujours plus lent que le filaire pour la même puissance.

Bien que pas aussi rapide que la charge filaire, Warp Charge 30 Wireless fait un bon travail en alliant des vitesses de charge rapides à la commodité du sans fil. Le seul inconvénient est que vous devrez payer 69,95 $ supplémentaires pour la station de charge OnePlus si vous voulez des vitesses de charge sans fil qui sont des kilomètres plus rapides que le Qi standard.

