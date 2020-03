À quels services de streaming vidéo abonnez-vous?

Il existe des tonnes de services de streaming différents entre les fournisseurs de réseaux individuels, les services de télévision en direct, les sites en ligne uniquement et des tas de choix de niche. Individuellement, ils pourraient tous être moins chers qu’un abonnement à la télévision par câble, mais 7,99 $ ici et 9,99 $ là-bas peuvent s’additionner au fil du temps. Nous sommes tous des connaisseurs pour nos propres goûts, alors à quels services de streaming vidéo payant vous abonnez-vous?

Je dois noter que vous n’avez rien à payer pour regarder des médias en ligne si vous ne le souhaitez pas. Il existe de nombreuses options gratuites et j’en ai examiné quelques-unes au cours de la semaine dernière. Sling TV vous permet désormais de regarder ses flux gratuitement, Kanopy et Hoopla offrent de vastes collections de films en streaming pour les gens avec des cartes de bibliothèque, et Pluto TV dispose de plus de 200 chaînes (dont seulement quelques-unes sont reconnues par le câble), ainsi que sur- demander des films. En ces temps sans précédent, vous pouvez toujours trouver quelque chose à regarder sans avoir à payer un autre abonnement.

Ce n’est pas que tout va mieux pour ceux qui ont de l’argent à dépenser. Netflix, Disney +, YouTube, Apple et Amazon sont tous des flux vidéo étranglés dans certains pays, ce qui réduit la qualité du streaming pour tenter d’alléger la pression sur les réseaux mondiaux – nous avons tendance à regarder beaucoup plus en cas d’urgence.

Alors, à quels services payants souscrivez-vous? Sélectionnez tout ce qui s’applique et faites-nous savoir si vous avez quelque chose qui ne figure pas sur la liste.

