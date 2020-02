À qui appartient Mint Mobile? | Android Central

Meilleure réponse: Alors que Mint Mobile opère sur le réseau de T-Mobile aux États-Unis, il appartient en fait à Ultra Mobile, un autre MVNO.

Les origines de Mint Mobile

Mint Mobile est un opérateur prépayé unique qui vend ses forfaits en forfaits de plusieurs mois, plutôt que sur une base mensuelle. Avec des prix à partir de 15 $ par mois, vous pouvez acheter jusqu’à un an de service à la fois et profiter jusqu’à 12 Go de LTE chaque mois.

Parce que Mint Mobile utilise les tours de T-Mobile aux États-Unis pour son service, il est facile de supposer qu’il appartient également à T-Mobile, mais Mint Mobile est en fait une filiale d’Ultra Mobile, un autre MVNO (opérateur de réseau virtuel mobile). Ultra Mobile a fondé Mint en 2016 sous le nom de Mint SIM, qui vend des cartes SIM en ligne et via des détaillants partenaires plutôt que dans ses propres magasins physiques. Mint SIM a été renommé Mint Mobile en mai 2018.

L’acteur Ryan Reynolds n’est pas le propriétaire exclusif, mais il a acheté une participation dans la société le 25 novembre 2019. Le PDG de Mint Mobile est toujours David Glickman, mais Reynolds sera impliqué dans le marketing et la prise de décision chez Mint Mobile.

L'acteur Ryan Reynolds a acheté une participation dans la société le 25 novembre 2019, comme il l'a annoncé sur Twitter.

– Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 25 novembre 2019

Comme de nombreux autres opérateurs prépayés, Mint Mobile propose des appels, des SMS et des données illimités, avec différentes attributions de vitesses LTE selon le forfait que vous choisissez. Vous bénéficiez également d’appels Wi-Fi, en supposant que votre téléphone le prend en charge – Mint vend des téléphones compatibles sur son site, mais vous encourage également à apporter votre propre appareil, à condition qu’il soit déverrouillé par GSM et compatible avec le réseau de T-Mobile.

