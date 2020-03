À quoi s’attendre après mon blind date avec le Huawei P40

La semaine dernière, j’ai vécu l’une des expériences les plus étranges de toutes mes années en tant que journaliste technologique. Je suis allé de l’avant avec le prochain Huawei P40 à Londres, mais un peu trop littéralement. Je n’ai pas vu le téléphone, mais j’ai été autorisé à le toucher caché dans une boîte. (Non, je ne plaisante pas.) Malgré cela, après cette expérience assez étrange et en parlant avec des représentants cryptiques de Huawei, nous avons une assez bonne idée de certaines des fonctionnalités de la série Huawei P40.

Tout d’abord, les rendus révélés plus tôt dans l’année semblent exacts. Il y a en effet un grand boîtier de caméra arrière à l’arrière du téléphone, un peu comme le Samsung Galaxy S20 Ultra. Fais-en ce que tu veux. Sans surprise, la photographie est une caractéristique clé du prochain combiné, que nous verrons dans une minute. Il y a beaucoup de place dans le grand boîtier pour au moins trois caméras.

Le Huawei P40 propose également un nouveau concept d’écran incurvé similaire à la série P30. Ce n’est certainement pas aussi drastique que l’enveloppement des bords du Huawei Mate 30 Pro. Le bouton d’alimentation et la bascule de petit volume restent en haut à droite, vous n’aurez donc pas à vous soucier des commandes du logiciel. Enfin, ceux qui espèrent un retour de la prise casque resteront déçus.

Nous n’avons reçu aucune spécification lors du briefing, mais nous avons repéré une diapositive correspondant à tout ce que nous savons sur le Kirin 990 SoC. Cependant, il serait plus surprenant que le téléphone utilise une puce différente. Le combiné comprendra un stockage UFS 3.0 rapide, une mémoire LPDDR4X et des capacités vidéo 4K HDR. Sur la base des diapositives, la série Huawei P30 utilisera la version 5G haut de gamme de la puce. Il existe également un Kirin 990 uniquement 4G, mais les représentants de Huawei ne confirmeraient ni ne nieraient s’ils prévoient des versions régionales 4G et 5G du téléphone.

Se concentrer sur la photographie, sans surprise

Les prouesses de la photographie ont défini les dernières générations de la série P de Huawei et le P40 n’est pas différent. La société promet une caméra zoom périscope de deuxième génération. Elle ne vise peut-être pas la distance de zoom la plus éloignée (nous savons que les revendications de zoom sont souvent douteuses de toute façon), mais la société espère fournir la meilleure qualité de sa catégorie. Nous envisageons probablement un capteur de résolution beaucoup plus élevée que les caméras zoom classiques.

Notre représentant Huawei a également fait allusion à des améliorations visant la photographie de nuit, notant en particulier que le P30 Pro a la même distance focale pour les prises de vue de jour et de nuit. Vraisemblablement, cela changera avec le P40 Pro. Cela suggère quelque chose comme une ouverture variable Samsung-esque ou un appareil photo dédié à faible luminosité avec un capteur unique et une configuration d’objectif. Intéressant, mais frustrant et vague.

La société promet un nouveau système d’image «super-visuel», qui suggère une refonte assez large des caméras – un peu comme nous l’avons vu avec l’adoption des capteurs SuperSpectrum. Les améliorations de l’IA et des algorithmes d’imagerie sont également au cœur des dernières configurations de caméras de Huawei et il y a de bonnes raisons de s’attendre à de nouvelles améliorations. Les améliorations de l’IA pourraient avoir un impact sur tout, de la qualité du zoom hybride à l’étalonnage des couleurs basé sur la scène et au flou bokeh.

Le Huawei P40 est configuré pour arborer une configuration d’appareil photo complexe, mais s’efforce de simplifier son utilisation. La devise «Facile à utiliser avec intelligence» a éclaboussé l’une des diapositives et il nous a été clairement indiqué que les consommateurs typiques veulent simplement appuyer sur l’obturateur et se retrouver avec de superbes photos. Pensez à une philosophie plus proche de la simplicité d’un Google Pixel plutôt qu’à une gamme complexe d’options de prise de vue «Pro».

De nouveaux matériaux, pas d’applications Google

Nous savons déjà que le Huawei P40 ne sera pas livré avec les applications et services Google (GMS) en raison de la tristement célèbre interdiction commerciale aux États-Unis. Au lieu de cela, le combiné s’appuiera sur HMS et AppGallery de Huawei.

L’AppGallery est un peu en état pour le moment, mais Huawei compte quelque 3000 ingénieurs travaillant sur HMS Core et prévoit même d’ouvrir des bureaux à Londres pour se rapprocher des développeurs d’applications occidentaux. Il reste à voir comment le HMS affectera la stratégie de déploiement de Huawei avec le P40 et s’il sera plus facilement disponible que le Mate 30.

Enfin, les représentants ont également taquiné la gamme Huawei P40 pouvant apparaître dans certains nouveaux matériaux. Malheureusement, encore une fois, nous n’avons pas de détails, mais le porte-parole a noté que Huawei avait déjà travaillé avec du cuir végétalien – sans oublier que nous attendons déjà une large gamme de couleurs lorsque le Huawei P40 sera lancé dans quelques semaines.

