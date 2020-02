À quoi s’attendre de la prochaine série MCU

Disney Plus est déjà le nouveau service de streaming le plus en vogue. Cela est dû en partie à une tonne d’excellents films et émissions de télévision pour toute la famille provenant de sa vaste bibliothèque. Cela comprend la majorité des films de Marvel Cinematic Universe. Cependant, le MCU deviendra bientôt une partie encore plus importante de Disney Plus. Marvel Studios lancera la première des huit séries télévisées MCU prévues en août, et toutes seront étroitement liées aux films MCU passés et futurs.

Voici un aperçu de tout ce que nous savons sur les prochaines émissions télévisées de Disney Plus Marvel Cinematic Universe.

Il y a déjà des émissions de télévision basées sur MCU, non?

Eh bien pas vraiment. Jusqu’à il y a seulement quelques mois, Marvel Television était en fait une division distincte, loin des studios Marvel. Marvel Television nous a donné des agents de S.H.I.E.L.D., qui met en vedette Clark Gregg, qui a repris son rôle d’agent Coulson dans plusieurs films MCU. Il comportait fréquemment des rôles de camée d’autres personnages MCU, y compris Nick Fury de Samuel L. Jackson. L’émission faisait également référence à des événements survenus dans des films MCU, en particulier Captain America: The Winter Soldier, qui dépeignait la chute de S.H.I.E.L.D. Ce film a bouleversé tout le format des Agents of S.H.I.E.L.D. au milieu de sa première saison. D’autres émissions télévisées de Marvel Television ont fait des références obliques aux événements MCU, y compris certaines des séries Marvel Netflix.

En fin de compte, cependant, les émissions de Marvel Television ne sont pas considérées comme des «canons» dans l’univers cinématographique Marvel. Les spectacles Disney Plus Marvel seront canon, car ils sont développés directement par Marvel Studios, dirigé par le chef du MCU, Kevin Feige. En effet, fin 2019, Feige a obtenu une promotion, lui donnant entre autres le contrôle total de la division télévision de Marvel. Feige a promis que les événements des spectacles Disney Plus Marvel auront un impact direct sur les nombreux longs métrages MCU à venir.

Spectacles de l’univers cinématographique Disney Plus Marvel

Avec cette explication à l’écart, jetons un coup d’œil aux émissions MCU qui sont faites pour Disney Plus, ainsi que leurs dates de sortie approximatives.

Le faucon et le soldat de l’hiverWandaVisionLokiHawkeyeMs. MarvelMoon KnightShe-HulkQue faire si?

1. Le faucon et le soldat de l’hiver (août 2020)

La première émission télévisée de Disney Plus Marvel Cinematic Universe sera centrée sur deux personnages MCU très populaires: Sam Wilson (alias The Falcon, joué par Anthony Mackie) et Bucky Barnes (alias The Winter Soldier, joué par Sebastian Stan). Il suivra directement les événements à la fin du film MCU Avengers: Endgame. Alerte spoil: À la fin de ce film, un Steve Rogers âgé donne le bouclier de Wilson Captain America, et dans la récente bande-annonce Disney Plus Marvel, nous voyons Wilson lancer ce bouclier pour l’entraînement.

Cependant, il semble que Wilson pourrait devoir céder ce bouclier à quelqu’un d’autre. Nous ne connaissons pas encore tous les détails, mais il semble qu’un nouveau super-héros de type Captain America appelé U.S.Agent (joué par Wyatt Russell) obtiendra le bouclier à un moment donné.

Deux autres personnages MCU apparaîtront dans The Falcon And The Winter Soldier. L’un est Helmut Zemo, joué à nouveau par Daniel Brühl, qui incarne le personnage crapuleux de Captain America: Civil War. Emily VanCamp reviendra également sous le nom de Sharon Carter, la désormais ancienne agent du S.H.I.E.L.D qui a également été vue pour la dernière fois dans Captain America: Civil War.

La bande-annonce récente montrait une brève scène d’action de quelques hommes en combinaison volante, avec The Falcon à sa poursuite. Nous avons également vu un agent américain présenté dans une sorte de rassemblement et Bucky tirant un pistolet sur Zemo.

La série comprendra un total de six épisodes. Malcolm Spellman, qui était scénariste et producteur de la série Fox Empire, est le showrunner et le scénariste en chef de cette série. Derek Kolstad, mieux connu comme le scénariste principal des trois films de John Wick, fait également partie de l’équipe de rédaction de The Falcon And The Winter Soldier. Kari Skogland, un réalisateur de télévision chevronné, dirigera le premier épisode de la série.

2. WandaVision (décembre 2020)

La deuxième série Disney Plus MCU semble être quelque chose de très différent. WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen, reprenant son rôle de personnage basé sur la magie Wanda Maximoff, également connue sous le nom de Scarlet Witch. Il met également en vedette Paul Bettany, qui est de retour en tant qu’androïde surpuissant connu sous le nom de Vision. Vous vous souvenez peut-être qu’à la fin du film Avengers: Infinity War (Alerte spoil), Vision a été «tué» par Thanos. J’espère que nous aurons une explication des raisons pour lesquelles Vision est de retour dans cette série.

Sur la base de la bande-annonce, il semble que Wanda et Vision soient piégés dans une sorte de réalité en constante évolution. La bande-annonce représente l’heureux couple dans un certain nombre de clichés de sitcom télévisés, y compris les années 1960 (en noir et blanc) similaires à The Dick Van Dyke Show, les années 1970 comme dans All The The Family, les années 1980 dans une émission comme Family Ties , et enfin dans les années 1990 dans une sitcom à la Rosanne. Que se passe-t-il? Nous devrons attendre pour le découvrir.

Trois autres personnages MCU apparaîtront dans WandaVision. Randall Park est de retour en tant qu’agent du FBI Jimmy Woo, vu pour la dernière fois dans Ant-Man and the Wasp. De plus, Kat Dennings revient sous le nom de Darcy Lewis, de Thor et Thor: The Dark World. Monica Rambeau, vue pour la dernière fois dans les années 1990 dans Captain Marvel, sera dans le spectacle à l’âge adulte, maintenant jouée par Teyonah Parris. L’acteur Kathryn Hahn apparaîtra également comme un nouveau personnage, décrit comme un «voisin fouineur» pour Wanda et Vision.

Jac Schaeffer, qui a co-écrit Captain Marvel et le prochain film Black Widow, sera le scénariste en chef et le showrunner de WandaVision. L’émission durera six épisodes.

3. Loki (début 2021)

Tom Hiddleston revient en tant que Loki, le dieu nordique du mal. La série suivra ses aventures après les événements de Avengers: Endgame, où (Alerte spoil) nous avons vu Loki disparaître après avoir pris le Tesseract. Dans la récente bande-annonce, nous avons vu Loki dans ce qui ressemble à une sorte d’uniforme de prison, promettant de «brûler cet endroit au sol».

L’uniforme que porte Loki dans la caravane porte les initiales «TVA». Les fans des bandes dessinées de Marvel savent que cela pourrait signifier «Time Variance Authority», une organisation de l’univers Marvel qui patrouille les chronologies et les empêche de s’égarer. Loki essaie probablement de causer des problèmes avec la chronologie de cette série de six épisodes.

L’acteur Owen Wilson apparaîtra dans Loki dans un rôle actuellement non divulgué. Michael Waldron, qui a écrit pour Rick et Morty, est l’auteur principal de cette série.

4. Hawkeye (2021)

L’acteur Jeremy Renner devrait revenir sous le nom de Clint Barton, également connu sous le nom de Hawkeye, dans cette série Disney Plus Marvel. Nous savons que le spectacle aura lieu après Avengers: Fin de partie, et montrera la formation de Barton et éventuellement la transmission du titre de l’archer Hawkeye à Kate Bishop, un personnage qui a déjà été introduit dans l’univers de la bande dessinée Marvel. Jonathan Igla, qui a écrit un certain nombre d’épisodes de Mad Men, est le rédacteur en chef de Hawkeye.

5. Mme Marvel (2021)

Marvel Studios développe une série basée sur Mme Marvel, alias Kamala Khan. Dans l’univers de la bande dessinée Marvel, c’est une adolescente pakistanaise américaine qui a des pouvoirs de changement de forme. Personne n’a encore été casté dans la série, qui aura Bisha K. Ali comme scénariste en chef.

6. Moon Knight (2021)

Moon Knight, l’un des personnages de bandes dessinées Marvel les plus populaires, devrait également obtenir sa propre série télévisée Disney Plus Marvel. Son vrai nom dans les bandes dessinées est Marc Spector, qui croit avoir reçu une force et une endurance supérieures du dieu égyptien de la lune Khonshu. Cependant, il existe également des preuves que Spector pourrait avoir des problèmes mentaux qui mettent ses pouvoirs en question. Jeremy Slater sera le scénariste en chef de Moon Knight, bien que personne n’ait encore été casté.

7. She-Hulk (2021)

Un autre personnage de bande dessinée Marvel populaire obtient son propre spectacle. Dans les bandes dessinées, Jennifer Walters s’est fait tirer dessus et était sur le point de mourir jusqu’à ce que son cousin Bruce Banner se présente pour donner à Jennifer une transfusion de son sang à base de gamma. La transfusion a transformé Jennifer en un autre héros super puissant à la peau verte. Personne n’a encore été casté dans la série. Jessica Gao sera la showrunner de la série She-Hulk.

8. Et si? (2021)

Cette série Disney Plus MCU sera différente car il s’agira d’une série animée plutôt que d’une action en direct. La série de 10 épisodes examinera à quoi pourrait ressembler le MCU si certains événements se produisaient différemment. Par exemple, un épisode montrera comment les choses auraient changé si l’agent Peggy Carter avait reçu le traitement super sérum pendant la Seconde Guerre mondiale, plutôt que Steve Rogers. La prémisse de l’émission est vaguement basée sur la série de bandes dessinées Marvel qui a été publiée sur et hors depuis les années 1970.

La plupart des acteurs des films MCU reprendront leurs rôles de personnage en tant que talent vocal dans What If? Jeffrey Wright présentera chaque épisode en tant que personnage cosmique The Watcher. Marvel Studios est si confiant dans la série qu’il a déjà commandé une deuxième série de 10 épisodes prévue pour 2022.

C’est tout ce que nous savons actuellement sur les nombreuses émissions télévisées de Disney Plus Marvel Cinematic Universe qui seront supprimées au cours des deux prochaines années. Lequel avez-vous le plus hâte de regarder sur le service de streaming?

