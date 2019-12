À quoi s'attendre des caméras de smartphone en 2020

En 2019, les capacités photographiques sont sans doute le facteur déterminant lorsque les consommateurs recherchent leur prochain smartphone.

Les téléphones phares de cette année ont produit un certain nombre de premières photographiques et visaient à gagner l'adoration du public en prenant les meilleures photos. En regardant certains des meilleurs tireurs de l'année, y compris le Google Pixel 4, le Huawei Mate 30 Pro et l'iPhone 11 d'Apple, il est clair qu'il existe plusieurs méthodes différentes pour capturer de superbes photos.

2020 poursuivra cette tendance dans la photographie mobile, accélérant les progrès du matériel de capteur haute résolution, des capacités de zoom optique et de la photographie informatique. Ce sera grâce à une combinaison de matériel et de logiciels de premier plan que les meilleurs smartphones de 2020 se démarqueront de la foule des caméras mobiles de plus en plus performantes.

Cependant, vous n'aurez probablement pas non plus à dépenser une fortune pour acheter un téléphone-appareil photo décent. Les capacités de photographie phares de l’année dernière seront bientôt disponibles à un prix abordable.

Voici ce que vous pouvez attendre des appareils photo des smartphones en 2020.

Les guerres de résolution continuent

L'une des tendances déterminantes de la photographie mobile en 2019 a été l'adoption croissante de capteurs de caméra haute résolution. Le Huawei P20 Pro 40MP de 2018 était une valeur aberrante certifiée, mais en 2019, les capteurs 48MP et 64MP sont tout à fait normaux. Nous avons même eu notre premier smartphone 108MP, avec le Xiaomi Mi Note 10 abordable. La technologie sous-jacente qui a rendu tout cela possible est le quad-CFA, le quad-Bayer ou les capteurs de caméra «pixel binning». Celui que vous préférez l'appeler.

Même 108MP peut être considéré comme normal ou même modeste en 2020. Si les rumeurs sont vraies, le Samsung Galaxy S11 devrait être livré avec le propre capteur 108MP de l'entreprise avec la technologie de binning de 9 à 1 pixel. Samsung travaille également sur un capteur d'appareil photo 144MP avec des tailles de pixels de 0,7 um. En outre, Qualcomm vante la prise en charge de capteurs jusqu'à 200 MP avec son processeur Snapdragon 865 et a noté que le matériel du capteur est en cours pour en faire une réalité. Préparez-vous à ce que les guerres mégapixels démarrent en 2020.

Fou, Samsung prévoit d'utiliser un processus de 14 nm pour fabriquer des capteurs 144MP. pic.twitter.com/H9PvLUuqYY – Univers de glace (@UniverseIce) 16 décembre 2019

Bien que nous ayons tenu à souligner que la résolution n'est en fait qu'une très petite partie de l'image de la photographie mobile, ces énormes comptes de mégapixels ont un effet positif sur la qualité des images des smartphones. Même si les pixels individuels peuvent être petits, la taille de ces capteurs de caméra commence à grimper. De plus grands capteurs captent plus de lumière globale. Cela signifie plus de détails et de meilleures images dans des conditions de faible luminosité lors de la prise de vue en mode pixels groupés ou à résolution inférieure.

Avec un binning 4 × 4 et 8 × 8 pixels à l'horizon, ces capteurs haute résolution pourraient en fait produire de bonnes images en basse lumière, à condition que la taille globale des capteurs augmente proportionnellement. Bien que vous deviez alors commencer à vous demander si ces capteurs sont capables de capturer quoi que ce soit proche de leur résolution répertoriée. En fin de compte, assurez-vous d'abord de consulter des exemples concrets et de ne pas participer au jeu des nombres de résolution.

En savoir plus: Ne tombez pas dans le battage médiatique de la caméra 100MP

Mise au point automatique plus rapide et plus précise

La technologie de mise au point automatique n'est pas quelque chose dont nous nous plaignons beaucoup dans les smartphones, et ce n'est pas le slogan le plus attrayant pour essayer de vendre des produits. Cependant, c'est une fonction de caméra super importante quand il s'agit de capturer les meilleurs plans d'action en mouvement, d'enregistrer des vidéos et même de vous assurer que vos images de paysage sont nettes et claires.

Qu'est-ce que la mise au point automatique All Pixel? La nouvelle technologie de caméra d'Oppo Find X2, a expliqué Sur l'Oppo Find X2, Oppo utilisera la mise au point automatique à détection de phase omnidirectionnelle tous pixels sur un capteur personnalisé développé avec Sony. Mais que signifie réellement la mise au point automatique "Tous les pixels"? Et comment est-ce lié à…

Les smartphones 2020 haut de gamme commenceront à utiliser La technologie de capteur d'objectif sur puce (OCL) 2 × 2 de Sony, également connue sous le nom de mise au point automatique tout pixel. Cette technologie se dirige déjà vers l'Oppo Find X2. Il s'agit d'une technologie particulièrement utile pour la mise au point à l'aide de capteurs à très haute résolution, comme ceux que nous avons mentionnés précédemment. En tant que tel, la conception 2 × 2 pixels se prête à des niveaux élevés de sensibilité à la lumière et à une capture HDR à exposition multiple simultanée, comme celle utilisée par Huawei.

Actuellement, les smartphones haut de gamme utilisent la technologie PDAF, qui utilise plusieurs diodes de focalisation situées autour du capteur. Avec OCL 2 × 2, tous les pixels du capteur sont utilisés pour la détection de la mise au point, améliorant ainsi la détection de la mise au point horizontale. Cela signifie que la mise au point est plus rapide et plus précise qu'auparavant, tout en permettant de superbes photos même sous un faible éclairage. Certainement quelque chose à surveiller dans votre prochain appareil photo de smartphone.

Super ralenti et vidéo 8K

960 images par seconde au ralenti et la capture vidéo 8K ne sont pas de nouveaux concepts pour les smartphones, mais ils sont sur le point de devenir beaucoup plus populaires. La puce Snapdragon 865 de Qualcomm, qui alimentera la majorité des smartphones phares de 2020, dispose d'un processeur de signal d'image (ISP) beaucoup plus puissant pour prendre en charge ces cas d'utilisation à large bande passante. Bien que la vidéo 8K puisse avoir un peu d'avance sur les tendances télévisées grand public, une prise en charge précoce pourrait aider à stimuler la création de contenu qui relance le cycle vers le 8K grand public.

Même si le 8K à 30 images par seconde ne fonctionne pas, les téléphones de nouvelle génération pourront prendre en charge le ralenti 4x en 4K avec une capture vidéo à 120 images par seconde. En outre, Snapdragon 865 prend en charge la vidéo super ralenti 720p 960fps. Tout cela grâce à un FAI qui fonctionne beaucoup plus froid que les appareils précédents, ce qui signifie que vous pouvez filmer des vidéos haute résolution ou au ralenti sans limite de temps. 960fps est sans doute un peu trop lent pour être réellement utile, mais montre la gamme d'options de prise de vue vidéo disponibles dans les combinés 2020.

Cette flexibilité vidéo supplémentaire donnera aux créateurs de contenu d'excellents outils de poche pour fléchir leurs muscles créatifs.

La photographie «IA» devient plus intelligente

Les caméras AI, ou la photographie informatique si vous préférez, sont un incontournable du marché des smartphones modernes. Des téléphones phares de Huawei et Google aux combinés abordables de Xiaomi et Oppo, presque toutes les marques de smartphones ont promis une forme d'intelligence pour aider à rendre vos photos plus belles.

Alors que bon nombre des premiers algorithmes de renforcement des couleurs basés sur la scène étaient clairement superficiels, les techniques de photographie informatique sont rapidement devenues des fonctionnalités essentielles de l'appareil photo. Nous nous attendons à ce que beaucoup plus d'entre eux apparaissent l'année prochaine alors que le matériel AI et ISP deviendra encore plus puissant.

Le Google Pixel 4 constitue toujours un bon exemple lorsque l'on parle de photographie informatique. Bien que le mode astrophotographie du téléphone puisse être un peu une niche, il présente un exemple précoce de photographie informatique de nouvelle génération appelée segmentation sémantique. Google l'utilise pour sélectionner le ciel dans une scène de nuit, puis appliquer un traitement d'exposition multiple pour faire ressortir les étoiles sans surexposer le reste de l'image. Cependant, la segmentation sémantique peut également être utilisée pour différencier les parties de la scène comme la peau, les vêtements et plus encore, et appliquer un traitement différent à chacune. Les améliorations potentielles vont des améliorations des couleurs, de la netteté, de l'exposition et des filtres pour rendre une image à son meilleur.

Le traitement amélioré de l'IA ne doit cependant pas nécessairement prendre la forme d'une fonctionnalité majeure destinée aux consommateurs. Les algorithmes de bruit basés sur l'apprentissage automatique sont de plus en plus utilisés pour nettoyer les images dans des conditions de faible luminosité sans sacrifier trop de détails. De même, les zooms super-résolution basés sur la récupération des détails du réseau neuronal permettent aux zooms numériques à 2x et au-delà d'apparaître pratiquement indiscernables de leurs équivalents optiques.

Les premiers exemples de photographie informatique, tels que le HDR multi-images, les modes nuit et le bokeh logiciel pour les portraits sont désormais considérés comme standard dans les smartphones modernes, même à des prix plus abordables. Ces fonctionnalités étaient de pointe il y a quelques années à peine et nous parlerons bientôt de la même manière d'idées telles que la segmentation sémantique, la détection d'objets et l'imagerie basée sur l'apprentissage automatique.

Zoom zoom zoom

Dans une certaine bizarrerie vers la fin de 2019, certains smartphones ont commencé à inclure deux caméras à zoom optique. Le Xiaomi Mi Note 10 a lancé cette idée avec deux téléobjectifs pour un zoom rapproché et à longue portée. Vivo a depuis emboîté le pas avec le X30 Pro 5G, offrant des capacités de zoom 2x et 5x.

L'idée est assez simple. Des caméras supplémentaires à différents niveaux de zoom comblent l'écart de qualité entre la caméra principale et le téléobjectif à longue portée. Une caméra optique supplémentaire réglée à 2x ou 3x évite de se fier à la qualité douteuse des zooms numériques et hybrides lors du déplacement entre le zoom min et max.

C’est une bonne idée, mais je ne suis pas sûr qu’elle s’intéressera à tous les segments de prix. La croissance des caméras principales haute résolution et les améliorations apportées aux algorithmes de zoom super-résolution signifient que les smartphones haut de gamme dotés de capacités de traitement avancées pourraient se débrouiller avec des zooms logiciels de haute qualité. Cependant, dans les appareils avec des processeurs plus limités, un téléobjectif supplémentaire est un moyen rentable d'améliorer la qualité du zoom.

Les grands appareils photo vendent les smartphones

Les contraintes de taille du facteur de forme des smartphones continuent de conduire à des innovations majeures dans les capacités des caméras mobiles. Les fronts matériel et logiciel devraient encore s'améliorer en 2020, avec des capteurs haute résolution et des algorithmes basés sur l'apprentissage automatique susceptibles de jouer les plus grands rôles. Les améliorations incrémentielles apportées à d'autres composants, tels que les objectifs, les algorithmes de post-traitement et les applications destinées aux utilisateurs, joueront également leur rôle le plus subtil dans l'amélioration de l'expérience.

Les tendances de 2018 et 2019 pour les configurations à trois et quatre caméras ne disparaîtront pas de si tôt. La flexibilité de prise de vue est un facteur de différenciation majeur sur tous les points de vente, de sorte que ces objectifs grand angle et zoom optique 5x feront toujours partie de l'image en 2020. Cependant, la mise au point semble revenir une fois de plus à l'appareil photo principal, avec des promesses de plus les détails, une meilleure capture en basse lumière et une imagerie améliorée par l'IA.

Il y a déjà beaucoup de superbes caméras de téléphone sur le marché, mais j'attends de voir ce que 2020 nous réserve avant de procéder à la mise à niveau.