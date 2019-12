À quoi s'attendre des processeurs pour smartphones en 2020 et au-delà

Les processeurs pour smartphones sont très bien placés de nos jours. Les smartphones phares offrent plus de performances que vous n'en aurez jamais besoin pour naviguer sur le Web, consulter vos e-mails et ne pas avoir d'amis sur Facebook. Vous pouvez même obtenir d'excellentes performances au prix de milieu de gamme bon marché aussi.

En ce qui concerne les annonces de puces annuelles et les nouveaux appareils qui se dirigent vers nous en 2020, des performances de processeur plus douces ne vont pas offrir le facteur wow qu'il avait autrefois. Nous nous rapprochons rapidement de ce point de rendements décroissants. Les puces apparaîtront sur des processus de fabrication légèrement améliorés de 7 nm +, ce qui signifie des gains d'efficacité plus faibles par rapport à la génération précédente. Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour un EUV de 5 nm.

Il y a cependant des tendances plus intéressantes à l'horizon, qui pourraient faire de 2020 une année très excitante pour les processeurs mobiles.

Puces alimentant les smartphones 2020

Avant de plonger dans certaines des tendances susceptibles de définir les chipsets de nouvelle génération, j'ai choisi le processeur le plus haut de gamme qui alimentera les smartphones les plus importants de 2020. N'hésitez pas à cliquer sur les liens ci-dessous pour plus d'informations sur chacun de ces chipsets.

Milieu de gamme avec potentiel 5G:

Les graphiques mobiles peuvent encore être améliorés

Nous évaluons rigoureusement les smartphones dans le cadre de notre processus d'examen et l'un des domaines où des améliorations notables sont encore possibles est la performance graphique. Cela est vrai dans tous les domaines, avec des processeurs bas de gamme qui sont loin derrière les produits phares d'aujourd'hui et des modèles phares qui pourraient encore contenir du silicium graphique plus performant.

La croissance du marché des téléphones de jeu et le succès de la Nintendo Switch à puce mobile suggèrent qu'il existe un appétit pour les jeux haute fidélité en déplacement. Qualcomm a même lancé des versions de jeu améliorées de certaines de ses puces, telles que le Snapdragon 730G et le dernier Snapdragon 765G. Le Snapdragon 865 haut de gamme comporte également des fonctionnalités de jeu dédiées, allant des fonctionnalités graphiques aux affichages à rafraîchissement élevé. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une plus grande surface de silicium dédiée aux graphiques, ainsi que de conceptions écoénergétiques pour maîtriser la consommation de la batterie.

Qualcomm bénéficie d'une amélioration des performances graphiques 3D de 25% entre l'Adreno 640 du Snapdragon 855 et l'Adreno 650 du Snapdragon 865. Le Snapdragon 8xc de classe ordinateur portable dispose d'un GPU Adreno 690 encore plus grand et plus puissant. Cependant, jetez un œil aux plans ci-dessous pour voir que le silicium GPU ne représente même pas le quart de l'espace total de silicium à l'intérieur des SoC pour téléphones modernes.

À titre de comparaison, la gamme de puces Tegra de Nvidia a consacré beaucoup plus d'espace au GPU. La dernière puce Tegra Xavier pour le marché de l'apprentissage automatique est essentiellement un tiers de GPU. Bien sûr, cette puce n'est pas assez efficace pour les smartphones et manque de nombreuses fonctionnalités de silicium dont nous dépendons dans les smartphones. Le 8cx est également trop grand et puissant pour un cas d'utilisation de smartphone. Mais à l'avenir, la combinaison d'une fabrication 5 nm plus efficace, de batteries plus grandes et de conceptions de cœur plus efficaces pourrait permettre aux SoC d'utiliser des pools plus importants de silicium GPU pour de meilleures performances.

Enfin, Samsung et AMD ont signé un accord en 2019 pour utiliser l'architecture RDNA d'AMD dans les futures conceptions de puces mobiles. L'accord fait référence à la micro-architecture AMD post-Navi, donc il n'apparaîtra pas dans une puce Exynos avant 2021 ou 2022. Mais c'est un signe que les fabricants de puces mobiles envisagent de plus en plus la gamme complète d'options sur le marché pour sortir. un avantage concurrentiel ou de coût.

Une puce dédiée pour les téléphones de jeux sonne comme un pipedream, mais la demande semble augmenter.

Silicium plus spécialisé

Comme nous l'avons mentionné, le marché des SoC mobiles augmente l'espace dédié au silicium à de nouveaux composants informatiques hétérogènes pour améliorer les performances tout en maintenant l'efficacité énergétique. L’Hexagon DSP de Qualcomm occupe une quantité considérable d’espace de silicium, tout comme les NPU trouvés dans les SoCs Exynos et Kirin phares.

Nous pouvons voir cette tendance dans les plans ci-dessus, avec un plus petit pourcentage de zone de silicium réservée au CPU et au GPU dans l'Exynos 9820 par rapport au 9810. Cela est dû en partie à l'introduction d'un NPU plus grand, mais aussi de processeurs d'image de caméra , matériel d'encodage / décodage vidéo et modems 4G. Tous ces composants se disputent un espace précieux en silicium au nom de l'augmentation de l'efficacité énergétique pour les tâches les plus courantes sur smartphone.

Le CPU et le GPU traditionnels rivalisent maintenant pour l'espace avec les ISP, DSP, NPU et des modems plus puissants. Cette tendance devrait se poursuivre.

Les SoC de nouvelle génération continuent dans cette voie. De plus en plus d'espace de silicium est utilisé pour des capacités d'apprentissage machine plus puissantes. Découvrez les 15 ToPS de performances d'intelligence artificielle renforcées du Snapdragon 865, doublant les capacités de la génération précédente de Qualcomm. Les fabricants de puces se tournent de plus en plus vers des conceptions d'apprentissage automatique en interne à mesure qu'ils réduisent les cas d'utilisation les plus courants, ce qui se traduit par une plus large gamme de capacités pour les téléphones phares 2020.

L'année prochaine verra également des processeurs d'images plus puissants capables de gérer des vidéos 4K au ralenti et des caméras de 100 mégapixels, ainsi que des composants réseau améliorés pour des modems Wi-Fi 6 et 5G ultra-rapides.

En termes simples, les puces mobiles sont allées bien au-delà des simples conceptions CPU / GPU et deviennent de plus en plus complexes.

Modems 4G / 5G intégrés

Avec les réseaux 5G qui tournoient à travers le monde, nous avons maintenant les premiers SoC de l'industrie avec des modems multimodes 4G / 5G intégrés. Cependant, les modems intégrés ne sont pas là où vous trouverez la meilleure technologie 5G et les vitesses les plus rapides. Ceux-ci se trouvent encore dans les modems externes comme le Snapdragon X55 de Qualcomm, l'Exynos 5100 de Samsung et le Balong 5G01 ou 5000 de Huawei.

Les smartphones phares de 2020 utiliseront tous des SoC haut de gamme couplés à des modems externes s'ils souhaitent offrir la technologie mmWave 5G. Le Snapdragon 865, le vaisseau amiral de Qualcomm, n'est pas du tout livré avec un modem intégré, ce qui a suscité une certaine controverse. Qualcomm n'encourage pas si subtilement les fabricants de combinés à construire des téléphones 5G avec son modem X55 plutôt que de s'en tenir à la 4G pour une autre année.

Au lieu de cela, ce sont des smartphones de milieu de gamme qui seront livrés avec des modems 5G intégrés sur les marchés concernés. Les MediaTek M70 5G, Snapdragon 765 et Exynos 980 sont des puces qui alimenteront les combinés 5G abordables. Le Samsung Galaxy A90 5G n'est que l'un des premiers exemples de téléphones 5G de niveau intermédiaire qui pourraient devenir très populaires en 2020. Nokia prévoit un téléphone 5G bon marché, tout comme un certain nombre d'autres fabricants de combinés abordables.

Cœurs de processeur plus gros

Nous avons parcouru tout cet article sans mentionner les cœurs de processeur, en partie parce que les performances du processeur sont déjà plus que suffisantes. Mais cela ne signifie pas que des changements intéressants ne sont pas en cours.

Les SoC de génération actuelle ont vu l'introduction de nouvelles configurations de cœur de processeur. 4 + 4 grands modèles LITTLE sont sortis, en faveur d'un ou deux noyaux géants suivis de deux ou trois gros noyaux légèrement plus petits, puis des quatre noyaux éconergétiques habituels. Cette tendance se vérifie dans les derniers Snapdragon 865, Kirin 990 et Exynos 990. En tête de cette tendance, il y a la concurrence susmentionnée pour le secteur du silicium, mais aussi la croissance des cœurs de CPU puissants.

Il suffit de comparer la taille du noyau gargantuesque M4 de Samsung au Cortex-A75 associé pour voir pourquoi Samsung a opté pour la disposition 2 + 2 + 4. Le dernier Cortex-A77 d'Arm est un cœur 17% plus grand que l'A76 et le cœur de nouvelle génération de Samsung pourrait être encore plus gros. De même, Apple continue d'alimenter sa puce avec de grands cœurs de processeur puissants. Les cœurs plus grands aident à pousser les performances des smartphones dans le territoire des ordinateurs portables bas de gamme et sont également essentiels pour augmenter le potentiel de jeu. Cependant, ces gros cœurs ne sont pas toujours égaux, comme nous l'avons vu avec le Snapdragon 855 par rapport à Exynos 9820, et nous pourrions voir de plus grandes divergences de performances CPU dans les années à venir.

De même, nous avons vu que le rétrécissement à 7 nm profitait à la puissance et à l'efficacité des zones des SoC phares, et cela commencerait bientôt à bénéficier également aux puces de milieu de gamme. Cependant, alors que les smartphones poussent à des performances de classe ordinateur portable, les concepteurs de puces devront soigneusement prendre en compte les aspects liés à la surface, aux performances et à la puissance de leur conception de processeur. Il y a aussi la question de savoir si nous verrons une divergence entre les puces de téléphone et les ordinateurs portables 2 en 1 Arm dans l'année à venir.

4 grands + 4 petits cœurs seront réservés aux ordinateurs portables, les téléphones optant pour des solutions à trois niveaux

De plus, les smartphones n'ont pas besoin de quatre cœurs super puissants, d'autant plus que l'autonomie de la batterie est une préoccupation majeure. Un ou deux noyaux pour le levage de charges lourdes, soutenus par des noyaux modérés et de faible puissance pour d'autres tâches semblent être un choix de conception judicieux. Les cœurs de processeur 2 + 2 + 4 pour les téléphones de cette génération sont là pour rester en 2020. Bien que nous puissions voir des conceptions 4 + 4 alimentées par des modèles comme l'A77 destinés aux ordinateurs portables et autres applications qui nécessitent des performances de pointe élevées, et ne le sont pas si limité par la capacité de la batterie.

2020 chips en bref

Les annonces de puces programmées pour plus tard cette année et apparaissant en 2020 ont en commun quelques fonctionnalités. Les puces phares seront construites sur des processus de 7 nm ou 7 nm + FinFET, n'offrant que des améliorations marginales de l'efficacité énergétique par rapport à l'étape précédente de 10 nm. Les smartphones dépasseront les niveaux de référence précédents en matière de CPU et de GPU, tout en introduisant la 5G et les capacités d'apprentissage automatique dans le courant dominant.

Cependant, le marché des chipsets haut de gamme devrait accroître la diversité. Entre les conceptions de CPU et de GPU personnalisées, le silicium d'apprentissage automatique en interne, les chipsets 5G uniques et une foule d'autres fonctionnalités, les différences entre les plates-formes Exynos, Kirin et Snapdragon devraient encore s'agrandir. Bien que pas nécessairement en termes de performances que les consommateurs peuvent vraiment remarquer. Les puces de milieu de gamme ont pris une forme similaire et diversifiée, avec des puces 5G à prix agressif qui devraient devenir l'histoire de 2020.