À surveiller dans les casinos cette année

Cette année marque remarquablement les 20 ans du millénaire et le début d’une nouvelle décennie. En plus d’avoir un son incroyablement futuriste, c’est aussi le bon moment pour regarder l’année à venir et prédire les tendances à venir.

Ici, nous examinons certaines des choses que nous pouvons nous attendre à voir dans l’industrie du jeu en 2020.

Titres de machines à sous de marque

Les machines à sous de grands noms deviennent de plus en plus populaires auprès des joueurs, comme le montrent les superproductions des plus grands développeurs de jeux. Blockbuster se réfère généralement aux jeux de machines à sous qui sont marqués et basés sur des films, des jeux majeurs ou, dans le cas d’Ozzy Osbourne, des gens.

Les dernières années ont été une période dorée pour de telles versions, avec d’énormes succès télévisés tels que Narcos (NetEnt) et Game of Thrones (Microgaming) repensés pour le petit écran. Les deux sont emballés avec une grande variété de fonctionnalités pour s’assurer qu’ils divertiront les fans fanatiques de la série et les débutants.

Le succès de ces jeux signifie que c’est une tendance qui va sûrement se poursuivre dans un avenir prévisible et il sera intéressant de voir ce que les développeurs ont prévu.

La poursuite des jeux sur mobile

C’est une tendance qui ne surprendra absolument personne qui est à distance technophile. Les appareils mobiles deviennent de plus en plus populaires à tous les âges, même les générations plus âgées recherchent régulièrement un combiné.

Dans cet esprit – plus le fait que les appareils deviennent de plus en plus puissants et fiables – les développeurs de jeux font souvent maintenant des machines à sous avec les utilisateurs mobiles à l’esprit. Même les graphiques les plus élaborés fonctionneront toujours comme sur des roulettes sur un écran de bureau plus grand, mais ils ont été conçus pour être appréciés au bout des doigts – ce qui est idéal si vous aimez jouer en déplacement.

Avec les avancées technologiques, 2020 pourrait être l’année où la VR (réalité virtuelle) se généralise dans les jeux de casino.

Lancement de nouveaux casinos

Il y aura sans aucun doute plusieurs nouveaux sites de casino qui seront lancés cette année. Il y aura ceux qui offrent une expérience utilisateur exceptionnelle et d’autres qui visent à vous faire effectuer un dépôt et rien d’autre.

Il est donc sage de profiter des sites de comparaison pour vous aider à trouver un site Web adapté à vos besoins – et Slotsia est l’un des plus forts du marché. Les nouveaux casinos passionnants de Slotsia sont affichés lors de leur lancement en 2020 et présentent des avantages et des inconvénients faciles à lire, ainsi que le bonus de bienvenue qui est offert.

Des bonus de bienvenue encore meilleurs

Lorsque vous vous inscrivez sur un site de casino en tant que nouveau joueur, vous pouvez généralement vous attendre à un match bonus généreux, qui augmente votre premier dépôt, ou des tours gratuits – ou les deux, si vous êtes chanceux.

Le lancement de nouvelles marques signifie que les casinos rivalisent pour votre coutume et sont prêts à être généreux avec leur offre. Cela signifie que c’est un marché de joueurs et que vous avez le pouvoir de choisir.

Un bon conseil de notre part est de passer un peu de temps à rechercher un site Web pour voir les avis des autres joueurs, quels jeux et fournisseurs sont disponibles et, surtout, pour vérifier les conditions générales de vente pour les exigences de mise, qui déterminent la vitesse à laquelle vous pouvez encaisser les gains.

Ci-dessus, nous avons couvert quelques-unes des choses que nous pouvons raisonnablement nous attendre à voir plus en 2020, sur la base des tendances des dernières années. Tous ces changements sont passionnants si vous êtes un fan des jeux de casino; cependant, vous ne savez jamais – quelque chose de nouveau et d’intéressant pourrait sortir de nulle part et nous impressionner tous!